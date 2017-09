Ekspert: – Kim Jong-un er ingen galning

NEW YORK (VG) Foreløpig er det bare en ordkrig. Nord-Korea-ekspert Gordon Chang tror ikke det blir mer enn det – ennå.

– Kanskje om ni måneder eller ett år, men ikke nå. Kim Jong-un er ikke ferdig med å utvide - og få på plass - våpenarsenalet sitt. Han trenger mer tid, og når han har det klart, kan det bli farlig, sier Chang til VG.

Han står bak boken «Nuclear Showdown: North-Korea Takes On The World» og er en av de fremste ekspertene på krisen i Sør-Kina-havet. Han har fulgt den eksplosive situasjonen tett.

Lørdag kveld – like før Nord-Koreas utenriksminister gikk på talerstolen her i FN og senere gikk rett i angrep på Donald Trump og USA - meldte Pentagon at de har bombefly nær Nord-Korea.

– Er ikke en galning

Ordkrigen startet sist søndag med at Trump kalte Kim Jong-un for «Rocket Man».

Og i en av sine mange meldinger på Twitter, har Trump også beskrevet Nord-Koreas diktator som en «madman», altså en galning.

Nord-Koreas våpenprogram Aktivitet i år: * 6. mars: Nord-Korea avfyrer fire ballistiske raketter i det de sier er en øvelse på et angrep på USAs baser i Japan. * 7. mars: USA begynner utplassering av THAAD-systemet i Sør-Korea. * 14. mai: Nord-Korea avfyrer en ballistisk rakett som flyr 700 kilometer før det lander i Japanhavet. * 4. juli: Nord-Korea avfyrer et ballistisk missil som flyr 930 kilometer før det lander i Japan-havet. Pyongyang sier det dreier seg om en interkontinental ballistisk rakett. * 28. juli: Nord-Korea avfyrer en ny ballistisk rakett som ifølge Pentagon flyr om lag 1.000 kilometer før det lander i Japan-havet. * 29. august: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett som flyr over Japan før den lander i Stillehavet. * 3. september: Nord-Korea prøvesprenger det landet selv hevder er en hydrogenbombe. Dette er landets sjette atomprøvesprengning. Kilde: NTB

– Kim Jong-un er ikke en galning. Han har bare et veldig annerledes syn på Nord-Koreas rolle i verden, mener Chang, og forklarer:

– Vi ser kun på dette fra et vestlig perspektiv. Vi sier at vi skal ha våre atomvåpen for å forsvare oss mot andre, men at vi aldri kommer til å angripe noen. Slik ser ikke Kim Jong-un det. Hans store mål er å ødelegge Sør-Korea – og lage ett Korea. Når han har utvidet våpenarsenalet sitt, vil han forsøke å presse USA til å fjerne militæret i Sør-Kina-havet. Det er da Kim Jong-un kan miskalkulere situasjonen – og det er da det blir virkelig farlig.

– Ødelegger for seg selv

Gordon Chang synes at Trump håndterer situasjonen feil:

– Man kan aldri vinne en konkurranse mot Kim Jong-un om de største fornærmelsene. Jeg håper ikke noen rådet ham til denne fremgangsmåten, sier Chang, og er oppgitt over at presidenten ødelegger for seg selv.

– Trump hadde en strålende torsdag hvor han fikk implementert nye sanksjoner mot Nord-Korea, og det han trenger at verden snakker om, er hvordan han kutter pengestrømmen inn i det landet. Han vil ikke at fokus skal være på at han selv er sinnsforvirret, påpeker Gordon Chang.

Det vekket oppsikt da Trump fra FNs talerstol tirsdag truet med å utslette et land med over 25 millioner mennesker.

– Den voldsomste krigserklæringen i historien, svarte Nord-Koreas 33-årige diktator.

HER TRUER HAN: Donald Trump med en klar beskjed til Nord-Korea under FNs generalforsamling sist tirsdag. Foto: Brendan Mcdermid, REUTERS

Og fra FNs talerstol lørdag kveld gikk Nord-Noreas utenriksminister Ri Yong-ho rett i angrep:

– Ingen andre enn Trump er på selvmordstokt, sa han.

VG i Nord-Korea: Jubler når rakettene fyres av

Fra Nord-Koreas nasjonale fredskomite (!) het det lørdag at Trump er et «blodtørstig beist», «en rabiat hund» og at USA bør «totalt utslettes og fjernes fra jordens overflate».