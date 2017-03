Ekspert etter ny innreiseordre: – Trump tåler ikke nytt nederlag

Donald Trumps nye innreiseforbud er laget for å unngå trøbbel i domstolene. Presidenten tåler ikke å gå på en ny smell der, mener ekspert.

– Dette er strengt tatt bare en modifikasjon av det retten sa nei til i forrige runde, bemerker forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

Mandag ettermiddag norsk tid ble det klart at Donald Trump har signert en ny presidentordre som justerer det opprinnelige forbudet – som rammet borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.

ENORMT NEDERLAG: NUPI-forsker Svein Melby mener det vil være et enormt politisk nederlag om det nye innreiseforbudet til Donald Trump blir stoppet i retten. Foto: SCANPIX

Dette første forbudet ble stoppet i domstolene til store protester fra presidenten. Nå har Trump-administrasjonen fjernet de juridiske svakhetene som lagt til grunn da det første innreiseforbudet ble opphevet.

– Trump er ikke hevet over konstitusjonen

Nokså umiddelbart etter presidentsigneringen sendte statsadvokaten i New York, Eric T. Schneiderman, ut en pressemelding hvor han lover videre rettslig kamp mot Trump.

Stor oversikt: Dette lovet Trump - og dette har han innfridd

Schneiderman ledet koalisjonen av statsadvokater mot det forrige innereiseforbudet.

– Domstoler over hele landet har gjort det klart: President Trump er ikke hevet over konstitusjonen. Selv om Det hvite hus har gjort endringer i forbudet, så er intensjonen om å diskriminere muslimer fortsatt klar. Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten.

Enorm politisk prestisje



– For Trump har denne saken enorm politisk prestisje. Han kjørte mye på dette i valgkampen og han tåler ikke enda en runde med trøbbel, mener Svein Melby.

– Hva vil konsekvensen bli om Trump ryker på enda et rettslig nederlag med sitt nye innreiseforbud?

– Det vil være et enormt politisk nederlag og trolig slutten for forsøk på å innføre generelle innreiseforbud, mener forskeren.

– Men bråk blir det uansett?

– Denne saken er hevet opp på et prinsipielt plan. Det handler om hva som er ideen med USA og et konkret problem med terror, tilføyer Melby.

Utfordrer grunnideen med USA



– For amerikanere flest er ikke USA kun en vanlig stat, men en liberal idé. Hvis du aksepterer prinsippene i den amerikanske grunnloven, så har det tradisjonelt vært plass til hvem som helst i landet. USA har alltid vært en frihavn for mennesker som er forfulgt på grunn av religion og sine meninger, understreker forskeren.

– Med innreiseforbudet utfordrer Trump hele grunnideen med USA. Derfor er motstanden så sterk, sier konstarerer Melby.

– Og så handler det selvfølgelig om å stikke kjepper i hjulene for Trump. Også Barack Obama forsøkte seg med restriksjoner når det gjelder innreise fra de samme landene, uten at det var snakk om et generelt forbud, tilføyer Svein Melby.

I forbindelse med det første innreiseforbudet argumenterte Donald Trump med at det ikke burde komme med noen som helt form for forhåndsvarsel, fordi det ville forhindre alle slemmingene der ute fra å strømme inn i USA.

Men i den reviderte presidentorderen er det bakt inn et forhåndsvarsel om at innreiseforbudet trer i kraft 16. mars, altså først om 10 dager.

Fordømmer



Senator Bernie Sanders fordømmer den nye presidentordren.

« La oss kalle det for hva det er. Forbudet er rasistisk og anti-islamsk, et forsøk på å splitte oss alle. En president som respekterte våre tradisjoner med religiøs frihet ville ikke ha tydd til hatsk, anti-islamsk retorikk, for å rettferdiggjøre et innreiseforbud fra seks hovedsakelig muslimske land,» skriver Sanders i en uttalelse.