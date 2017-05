Eks-FBI-sjef skal granske Trump: – Nå er det bekymring i Det hvite hus

En tidligere FBI-sjef skal nå gå USAs president og hans valgkamp etter i sømmene, med vide fullmakter.

Det amerikanske justisdepartementet oppnevnte i går kveld tidligere FBI-sjef Robert Mueller som spesialetterforsker for kontakt mellom Trump-administrasjonen og Russland.

Dette er dårlig nytt for Trump, sier Ketil Raknes, doktorgradstipendiat ved Høyskolen i Kristiana.



– Dette blir som i poker. Republikanerne skyver nå alle sjetongene inn på bordet, sier Raknes til VG.

– Det ene utfallet er at Trump kan bli fullstendig frikjent for alle anklagene. Men sannsynligheten er veldig stor for at det, et sted i alt materialet, finnes noe som vil være kriminelle handlinger. Og det største problemet er jo Michael Flynn, sier Raknes.

Bakgrunn: Han skal undersøke russisk valgpåvirkning

– Trump-administrasjonen er bekymret



Først kom påstandene om samtaler mellom personer nær Trump og russiske etterretningsagenter før, under eller etter den amerikanske valgkampen. Så måtte Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn gå fordi han villedet om kontakten med Russland-ambassadøren.

Så fikk FBI-sjefen, som satt på toppen av Russland-etterforskningen, sparken.

Den siste utviklingen er at New York Times skriver at den sparkede FBI-sjefen mener Trump prøvde å få ham til å droppe etterforskningen mot Flynns Russland-kontakt.

– At de har oppnevnt en spesialetterforsker, viser meg at Trump-administrasjonen er bekymret. At de tenker at de nå må gjøre dette på riktig måte og bygge en etterforskning som begge sider kan ha tillit til. Bare at de gjør dette, sier meg at dette nå er mer alvorlig enn det har vært tidligere, sier professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU.

Trump-Guiden: Få full oversikt over Russland-skandale

– Vil få vide fullmakter

Robert Mueller ledet FBI under både George W. Bush og Barack Obama. Raknes påpeker at han vil få vide fullmakter til å gå etter Trump-administrasjonen sin kontakt med Russland.

Hans mandat blir ifølge USAs visejustisminister Rod Rosenstein å se på koblinger eller koordinasjon mellom russiske myndigheter og personer knyttet til Trump eller hans valgkamp.

– Mueller vil ha veldig store fullmakter til å skaffe seg materiale og avhøre folk. Dette er mer en politietterforskning, ikke en etterforskning som er politisert som den Kongressen utfører. Dette vil være den etterforskningen alle lytter til, sier Raknes.



– Han jobber mer som en vanlig etterforsker, som kan foreta avhør og innhente bevis. Folk må samarbeide. Hvis du nekter å stille til avhør eller utlevere informasjon, kan det få konsekvenser. Hvis du lyver eller feilinformerer, vil det også få konsekvenser, sier Raknes.

Kilder: Trump ba Comey droppe pågående Russland-etterforskning

NTNU-professor Jennifer Leigh Bailey sier Mueller virker som et veldig godt valg. Selv om han er oppnevnt at Trump-administrasjonen, skal han ikke dikteres av dem.

– Det skal være noen som er så uavhengig som mulig. Han skal ikke ha en politisk rolle, for å skape troverdighet til begge sider, og både republikanere og demokrater kan ha tillit til ham. Han har vært leder for FBI under både republikanske og demokratiske presidenter. At han har vært leder for FBI, gjør at han også kan skape tillit innenfor FBI, sier Bailey til VG.

Putin: Villig til å gi ut Trump-samtaler

– Denne etterforskningen er livsfarlig



Raknes sier han forventer at etterforskningen vil ta tid, kanskje seks til ti måneder. Hvor lang tid det tar, vil også være avhengig av hvor langt FBI har kommet i sin etterforskning av Russland-kontakten.

– Det er to ting som er veldig farlig for Trump nå. Denne etterforskningen her er livsfarlig, men i tillegg kommer Comey-saken. Comey kommer nok til å stille på offentlig høring i Kongressen. Og hvis han legger frem materiale som viser at Trump i flere runder har prøvd å få ham til å avslutte Russland-etterforskningen ...

Senatets etterretningskomité ber nå også FBI om å utlevere Comeys notater fra sine samtaler med Trump.

– At det oppnevnes en spesialetterforsker, sier meg at Det hvite hus nå vet at Trump har et stort problem, sier Leigh Bailey.

Trump: – Ingen politiker har blitt behandlet dårligere