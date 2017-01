Egeland: – USA har blitt et lite og usselt land i internasjonalt samarbeid

Halvannen uke etter innsettelsen har USAs nye president provosert en hel verden.

Fakta: Trumps innreiseforbud * USAs president Donald Trump undertegnet fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. * Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. * Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de sju landene. * Presidentordren omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA. * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret. Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000. * Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal planlegge for sikkerhetssoner i Syria som skal gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig.





Kilde: NTB

Sist ute er innreiseforbudet, som har blitt fordømt av politikere både i og utenfor USA, fra stort sett hele den politiske skalaen. Også her hjemme har presidenten skapt både debatt og aggresjon, fra et flertall av partiene på Stortinget.

Bare noen dager før innreiseforbudet kom en gjeninnføring av ordren som forbyr offentlig pengestøtte til helseorganisasjoner som gir veiledning om abort. Listen over kontroversielle presidentordre er lang. Det har fått en hel verden til å reagere.

Donald Trump til USAs fungerende justisminister: – Du har sparken

–Fra leder til avviker



I et intervju med VG tirsdag sier generalsekretær i Flyktninghjelpen og FN-rådgiver i Syria-konflikten Jan Egeland:

– Den siste uken har Trump klart å gjøre USA til et lite og usselt land i internasjonalt samarbeid. De har gått fra å være en leder til å være en avviker, sier han.

Han peker på reaksjonene til flere av verdens ledere, og mener enkelte har en vei å gå.

– Justin Traudau har fremstått som en leder som gjør «Canada Great». Angela Merkel fremstår som en stor leder. Jeg håper norske politikere vil forstå at dette er et avgjørende historisk øyeblikk, som vi kan se tilbake på slik: Noen gjorde og sa det som var i samsvar med internasjonale normer, idealer og lovverk, andre stakk hodet i sanden, slik Theresa May har gjort i Storbritannia, sier han.

To scenarier



Egeland tror det kan gå en av to veier i tiden fremover med Trump som president i USA.

– Slik jeg ser det er det nå to scenarioer: Én - han fortsetter å improvisere med ville og farlige presidentordre som improviseres uten å tenkes igjennom. Eller to - han får en administrasjon som klarer å holde en uerfaren president i tøylene. Jeg tror det vil ta tid før det siste skjer, dessverre.