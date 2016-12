Duterte fant tonen med Trump: – Han støtter meg i narkokrigen

Filippinenes president sier han fikk støtte for sin omstridte narkokrig da han gratulerte Donald Trump med seieren.

Det er kanskje ikke uten grunn at den kontroversielle, men populære presidenten Rodrigo Duterte fikk kallenavnet «Østens Donald Trump». Alt tyder nemlig på at de to frittalende lederne går godt overens.

Da han sent fredag kveld ringte USAs påtroppende president for å gratulere med seieren skal de to ha hatt en svært engasjerende og livlig samtale på over syv minutter.

Blodig narkokrig

Det hele endte med at han ble invitert til Det hvite hus. I samtalen skal de blant annet ha diskutert narkotikapolitikk.

– Han var ganske forståelsesfull til vår bekymring for narkotika. Han ønsker meg vel i vår narkokrig. Han sa at vi gjør det som en suveren stat, på den rette måten, sier Duterte.

Siden han satte seg i presidentstolen i juni i år, har minst 3000 personer blitt drept, mange på bestialsk vis.

Han har høstet massiv kritikk verden over for den blodige kampen, og anklages blant annet for utenomrettslige henrettelser.

Han vakte også stor oppmerksomhet da han i oktober sammenlignet narkokrigen med Hitlers jødeutryddelser.

Kalte Obama «horeunge»

Forholdet mellom USA og Filippinene har vært anstrengt de siste månedene, blant annet fordi Duterte kalte president Barack Obama en «horeunge».

Han har også lovet å bryte forsvarssamarbeidet med USA, som i en årrekke har hatt soldater utstasjonert på Filippinene.

Slengbemerkningen om Obama kom etter at FN og USA anklaget Duterte for å oppmuntre til utenomrettslige likvideringer i sin kamp mot narkotika og misbrukere.

Kilde: VG/NTB