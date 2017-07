Donald Trumps avgåtte pressesekretær Sean Spicer synes at parodiene på ham «gikk for langt».

I går kom meldingen om at Det hvite hus’ kontroversielle ansikt utad, Sean Spicer (45), har trukket seg fra jobben som president Donald Trumps pressesekretær etter seks måneder i jobben.

I det første TV-intervjuet etter avgangen, i Sean Hannitys program på Fox News, uttalte han at han ikke hadde blitt dyttet ut av administrasjonen, men selv hadde kommet til at det «var til det beste».

Spicers nestkommanderende, Sarah Huckabee Sanders, tar over jobben.

Han avviste også at han hadde trukket seg som et resultat av at Trump har ansatt en ny kommunikasjonsdirektør, finansprofilen AnthonyScaramucci – en ansettelse som kilder har hevdet at Spicer var sterkt imot.

– Jeg ville gi dem muligheten til å operere uten å ha meg i veien, sa Spicer til Hannity, melder Hollywood Reporter.

– Det er viktig å ikke ha for mange kokker på kjøkkenet […] Jeg takket presidenten for muligheten jeg har fått, og føler at jobben nå er i de beste hender.

Fra morsom til slem

Spicer benyttet også muligheten til å snakke ut om de mange parodiene som er blitt ham – og Trump-administrasjonen – til del.

PARODI: Skuespilleren Melissa McCarthy som Sean Spicer. Foto: AP / BEBETO MATTHEWS.

– Jeg er en spøkefugl selv, jeg har sans for en god vits, sa Spicer til Hannity.

– Når en spøk er morsom, er den morsom. Men noen ganger går den fra å være morsom til å bli slem.

Spesielt komikeren Melissa McCarthy har fått mye oppmerksomhet for sine aggressive parodier på Spicer på TV-showet «SaturdayNight Live»:

– Noen ganger måtte le selv. Du er nødt til å være tykkhudet for å ha en jobb som denne. Men det var også mye som var over grensen. Da er det ikke morsomt. Det var dumt, tåpelig og ondskapsfullt.

Kritiserte media

Spicer snakket også ut om det som har vært et krigersk forhold til de tradisjonelle amerikanske mediene – og presidents såkalte «krig mot falske nyheter».

– Jeg tror ikke folk flest er klar over hvordan mediesaker blir til, eller hvorfor den og den saken når forsidene og «mainstream» media … Jeg tror de ville blitt sjokkerte og skuffet av partiskheten.

Han fulgte opp med å kritiserte «klikkjournalistikken:

– Vi ser oftere og oftere at nyhetsformidlingen dreier seg om videoklipp og klikk, beklaget han.

President Donald Trump sendte ut en pressemelding i forbindelse med Spicers’ avgang – som er effektiv fra slutten av august. Der heter det:

«Jeg er takknemlig for Seans innsats for administrasjonen og det amerikanske folk. Jeg ønsker ham fortsatt suksess når han nå gir seg i kast med nye oppgaver. Se bare på de strålende seertallene hans».