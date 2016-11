Driver Trump-terapi med post-it-lapper

NEW YORK (VG) På denne undergrunnsstasjonen på Manhattan er veggene fylt av post-it-lapper med budskap om kjærlighet – og protester mot at Donald Trump blir landets neste president.

«Kjærlighet vinner alltid», «Han er ikke min president», «Kjemp for hva som er riktig», «Vær så snill å stem i 2018», «Faen ta Trump».

De fargerike lappene henger tett i tett langs veggene på undergrunnsstasjonen på Union Square midt på Manhattan. Jungelen av post-it-lapper blir stadig mer omfangsrik ettersom reisende stopper opp, skriver og klistrer opp sine budskap.

– Jeg skrev alle disse lappene hjemme, sier 22 år gamle Aubrey Cheek fra Manhattan og blar gjennom minst ti gule lapper for å vise oss. «Kjærlighet trumfer hat» og «Ikke mist håpet» står det på to av dem.

– Det er så kraftfullt å se hvordan New York er et så sterkt samfunn og hvordan vi kan stå sammen. Det eneste vi kan gjøre nå er nettopp det – å stå sammen, fortsetter hun.

Kunstprosjekt

Det er kunstneren Matthew «Levee» Chavez som står bak prosjektet som har fått navnet «Subway Therapy». I et innlegg på nettstedet Quartz skriver han at han bestemte seg dagen etter valget.

– Jeg ville gi folk en mulighet til å engasjere seg på et lite og enkelt vis. Dette gir folk en åpning for å uttrykke håp og frykt. Det startet i det små, men raskt utviklet det seg til noe fantastisk, skriver han.

PROTEST: Blant lappene med buskap om kjærlighet finnes det også mange protest-lapper mot Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson/VG

I løpet av den første dagen var det klistret opp rundt 2000 post-it-lapper. Siden har det bare vokst og vokst – også til andre undergrunnsstasjoner i nærheten.

Litt lengre bort står Melissa Salomon (35) og skriver på en annen post-it-lapp. «Love is love is love is love», står det på lappen når hun henger den opp sammen med de flere tusen andre.

– Dette er en veldig New York-måte å gjøre ting på. Det er fantastisk, og en av grunnene til at jeg elsker denne byen.

– Nødt til å gå videre

Om hva hun tenkte da hun fikk nyheten om at Trump vant valget, svarer hun:

– Jeg ble ikke glad, men vi er nødt til å gå videre og takle det.

– Hvordan tror du en vegg som denne kan hjelpe?

– Jeg vet ikke om det nødvendigvis vil hjelpe, men det gir folk en mulighet til å uttrykke seg på.

KJÆRLIGHET:«Love is love is love is love», står det på lappen til Melissa Salomon (35). Foto: Thomas Nilsson/VG

På sin lapp har Dwayne Williams (27) fra Brooklyn skrevet: «Det føles som vi er i 1950 i 2016».

– Amerika er bygd av slaver og innvandrere, så jeg vet ikke hva de forsøker å hente frem. Jeg forstår ikke denne motstanden mot innvandrere, og det er derfor jeg ville komme hit for å uttrykke meg, sier han og fortsetter:

– Jeg liker dette prosjektet, og tanken på at folk kommer hit for å skrive hva de mener uansett hvem de er eller hvor de kommer fra.

