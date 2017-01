Donald Trump utelukker ikke at han vil dra innreiseforbudet lenger

På en pressekonferanse mandag kveld forsvarte Donald Trumps pressesjef Sean Spicer innreiseforbudet, og hintet til at de vil gå enda lenger.

– Vi skal sette amerikanernes sikkerhet først. Vi kommer ikke til å vente til vi blir angrepet, og så finne ut at det kommer til å skje igjen, sa Spicer på mandagens pressekonferanse, der han blant annet fikk spørsmål om det omstridte midlertidige innreiseforbudet.

Han understreket bakgrunnen for presidentordren:

– Hovedpoenget er dette: Hvordan kan vi være i forkant av disse truslene?

– Spør oss om vi kan gå lenger



Det midlertidige innreiseforbudet, som omfatter Libya, Somalia, Iran, Sudan, Irak, Jemen og Syria, har allerede blitt utfordret juridisk. Forbudet førte også til at personer som allerede har arbeidstillatelse eller såkalt «green card» ble strandet på flyplasser. Noen ble også sendt ut av landet.

Spicer ble spurt om de vurderer å legge til flere land på listen.

– Vi trenger ikke tenke på familiene til de som ble rammet under Boston-maratonet eller i San Bernadino for å spørre oss om vi kan gå lenger, sa han, med henvisning til tidligere terrorangrep.

– Flertallet av amerikanerne er enige med oss. De anerkjenner de grepene han tar, sa han.

Møter juridiske utfordringer

På pressekonferansen ble Spicer spurt om en avgjørelse tatt av en domstol i New York som satte kjepper i hjulene for innreiseforbudet sent lørdag lokal tid.

– Vi trenger ikke gå tilbake på noe i det tilfellet, for det gir ingen mening. Det handlet om at folk blir deportert. Denne prosessen har aldri handlet om det, sa han.

En av journalistene påpekte at avgjørelsen i Brooklyn bare var en av fire avgjørelser så langt.

– Jeg tror ikke de andre når fram. Alle krefter og handlinger for å beskytte presidentordren er på plass. Jeg føler meg selvsikker, sa han.

– USAs sikkerhet først



Det har vært store demonstrasjoner flere steder i USA etter at presidentordren var et faktum. Med plakater og slagord møtte store folkemengder for andre dagen på rad opp for å vise hva de mener den nye ordren, som blant annet stenger grensen for syriske flyktninger på ubestemt tid.

Spicer sa at over en 24 timers periode i løpet av helgen ble 109 av 325.000 personer stoppet opp i sikkerhetskontroll på flyplasser. Det var et lite antall, ifølge Spicer.

På spørsmål om hva Trump tenker om protestene og at innreiseforbudet har skapt problemer for mange, svarte pressesjefen hans dette:

– Jeg tenker at det er en skam at det skapte problemer for folk, så klart, men når alt kommer til alt snakker vi bare om et par timer.