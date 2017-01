Donald Trump svarer pressen om skandalepåstandene

NEW YORK/OSLO (VG) Under et døgn før Donald Trump skal holde en av sine hittil viktigste pressekonferanser, kom bomben om en angivelig skandalevideo av Donald Trump.

Det koker rundt Trump, bare ni dager før han skal flytte inn i Det hvite hus.

I dag holder han sin første pressekonferanse på 168 dager.

Et av de store spørsmålene er hva den påtroppende presidenten kommer til å si om nyheten CNN brakte tirsdag: At Russland angivelig skal sitte på kompromitterende informasjon om Trump. Og hva vil USAs neste president si om rapporten om USAs anklager om russisk hacking som han ble forelagt i forrige uke?

LES OGSÅ: Rapport hevder Russland har skandalevideo av Trump

SKÅR I GLEDEN: Tillerson har flere ganger møtt president Putin og forholdet dem imellom beskrives som godt. Anklagene han nå retter mot Russland er et sterkt signal. Foto: Alexey Druzhinin , AFP

Trumps påtroppende utenriksminister er kjent for sitt gode forhold til Russlands president Vladimir Putin. Nå sier Rex Tillerson at Russland har handlet på en måte som ikke tar hensyn til USAs interesser.

– Mens Russland søker respekt og vil spille en rolle på den globale scenen, har landet nylig handlet på en måte som krenker amerikanske interesser, sa Tillerson under onsdagens høring i Senatets utenrikskomité.

Andre spørsmål som trolig kommer opp på Trumps pressekonferanse, er vurderinger om mulige interessekonflikter rundt hans Trump Organization, som sønnene Eric og Donald Jr. skal overta styringen av mens faren styrer landet. Trolig kommer det også mer informasjon om Trumps datter Ivankas rolle i farens administrasjon der hun er ventet å få en sentral stilling. Nylig ble det bekreftet at hennes ektemann Jared Kushner skal være Donald Trumps rådgiver.

Trump kan også vente seg spørsmål om Obamacare; helsereformen som han har sagt at han vil oppheve så snart han kommer til makten. Likeså med muren mot Mexico, som var et av hans største valgløfter. Senere har han justert dette og sagt at han vil at det på store deler av grensen skal være et gjerde (noe som det mange steder er allerede).

FÅ OVERSIKT: Dette er Trumps regjering