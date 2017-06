Donald Trump sa han snakker for Pittsburgh. Ordføreren er mildt sagt uenig

Da Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen, sa han at han representerer folk i Pittsburgh, ikke Paris. Ordføreren i Pittsburgh reagerte med forferdelse.

Da Donald Trump i går trakk USA ut av Parisavtalen, argumenterte han med at han satt amerikanere først. «Jeg ble valgt for å representere innbyggerne i Pittsburgh, ikke Paris», sa presidenten.

Men det tok ikke lang tid før ordføreren i Pittsburgh var ute og avviste det budskapet.

Nå, fredag ettermiddag norsk tid, kunngjør han at byen slutter seg til de over 80 amerikanske byene som uansett vil holde seg til Parisavtalen.



– Jeg er forferdet over at presidenten bruker min by for å rettferdiggjøre denne uakseptable avgjørelsen, som de fleste andre fra Pittsburgh er. Jeg var en av nasjonens mange ordførere som dro til Paris for å kjempe for avtalen, skriver ordfører William Peduto i en pressemelding.

Da Trump skulle velge en amerikansk by å sette opp mot Paris, valgte han altså den gamle stålbyen Pittsburgh, en by som ligger godt inne i Rustbeltet, området for tungindustri og industriarbeidere. Området med forfalne og fraflyttede byer hvor Trump sa han ville gjenskape glansdagene.

Og Donald Trump vant staten Pennsylvania, som Pittsburgh tross alt ligger i. Men det var Hillary Clinton som var mest populær hos befolkningen i Pittsburgh.

«Katastrofalt» og «uklok»

Ordføreren fra Demokratene skrev fredag ettermiddag ut en gjennomføringsordre om at byen skulle forplikte seg til Parisavtalen. Der kaller han Trumps valg «katastrofalt» og sier kunngjøringen var «uklok».

Peduto har blitt med på laget med 83 andre ordførere som kaller seg «klima-ordførere».

– Jeg var en av nasjonens ordførere som dro til Paris for å kjempe for avtalen. Og min by, som endelig har reist seg etter årtier med industrielle ødeleggelser, vil gjøre alt den kan for å stå for sin egen klimastandard, skriver Peduto. Han sier 13 000 innbyggere i Pittsburgh er ansatt innen fornybar energi i byen.

Vil ut av Parisavtalen



Da Trump i går kunngjorde at USA vil ut av Parisavtalen, understreket han hvor gunstig dette ville være for blant annet kullindustrien.

– Denne avtalen handler mindre om klima og mer om at andre land får en økonomisk fordel overfor USA, sier Trump, og hevder avtalen er en redistribusjon av velstand fra USA til andre land.

