Donald Trump presset seg frem på NATO-toppmøtet

BRUSSEL (VG) president Donald Trump brøytet seg foran Montenegros statsminister for å komme i første rekke på vei inn til NATO-toppmøtet torsdag kveld.

Før toppmøtet kom Trump også med pengekrav som NATO knapt kan ta alvorlig, da han sa at mange NATO-land «skylder massive beløp fra tidligere år, som de ikke har betalt».

Les mer her: Trump mener NATO-lederne skylder penger for gamle forsvarskutt

Trengte seg fram



Men det ble lagt merke til i sosiale medier over hele verden at den amerikanske presidenten tok tak i armen til statsminister Dusko Markovic for å komme fram til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Trump stilte seg så ved siden av Markovic og innledet en samtale med Litauens president Dalia Grybauskaite, som sto foran Montenegros statsminister.

Det lille landet på Balkan blir om to uker NATOs 29. medlem, men fikk likevel delta på det lukkede toppmøtet.

HER KOMMER TRUMP: Bildene fra NATOs egen TV-sending inne på toppmøtet, viser president Donald Trump som trener seg fram foran Montenegros statsminister Dusko Markovic, og fram mot generalsekretær Jens Stoltenberg, etter at NATO-lederne har tatt det tradisjonelle «familiebildet» før toppmøtet i Brussel torsdag kveld. Foto: , AP

Tok lederne i skole



Trump var også krystallklar da han tok NATO-lederne i skole under avdukingen av et minnesmerke etter terroren i New York 11. september 2001, og sa at nå må alle landene betale sin rettferdige del av forsvarsutgiftene, altså minst to prosent av BNP.

– Han sa omtrent det samme inne i møtet, sa statsminister Erna Solberg (H) til VG etter at møtet var slutt og Trump hadde reist videre i retning Italia, hvor G7-landenes møtes fredag.

Trump holdt ingen egen pressekonferanse etter møtet, men NATO-sjef Jens Stoltenberg sa etter møtet at Trump hadde forsikret de andre topplederne at USA står ved sine forpliktelser i NATO.

Ikke overraskende



På VGs spørsmål om NATO-landene virkelig må etterbetale for lave forsvarsutgifter i fortiden, sa Stoltenberg at han hadde hørt Trump si omtrent det motsatte i Washington.

– Det er ikke overraskende at president Trump har en svært direkte talemåte når han omtaler byrdefordelingen, Men jeg vet at han ser at det nå går i riktig retning, og at Canada og de europeiske NATO-landene øker sine budsjetter. Han har til og med sagt til den amerikanske Kongressen at pengene renner inn, svarte Stoltenberg.

NATO-sjefen svarte ikke direkte på spørsmålet, men sa at uttalelsen speilet NATO-vedtaket fra 2014 om å stoppe kutt, så gradvis øke forsvarsbudsjettene, og så strekke seg mot to prosent innen 10 år.

– Derfor har vi i dag vedtatt en plan som skal hjelpe oss å nå dette målet, sa Stoltenberg.

Les mer her: Stoltenberg starter våpen-spleiselag

Billedlig ment



Heller ikke Erna Solberg ville ta Trumps uttalelse om å innbetale gammel gjeld, helt alvorlig:

– Jeg tror det var ment billedlig, sa Solberg til VG etter møtet.

Hun viste også til at de fleste landene nå øker forsvarsbudsjettene.

Artikkel fem ikke nevnt



Mange undret seg etter møtet over at Donald Trump aldri nevnte forpliktelsen etter alliansens artikkel fem, en for alle og alle for en, om at et angrep på et NATO-land er å regne som et angrep på hele alliansen.

Dette var ventet som den endelige bekreftelsen på at Trump stiller opp for NATO.

Stoltenberg sa at Trump har sagt dette så mange ganger at det nærmest var underforstått at USA sto ved alle NATOs forpliktelser, som da de møttes i Washington i påsken.

Hadde en mulighet



Men Erna Solberg mener at det hadde vært naturlig å omtale artikkel fem da Trump avduket minnesmerket over 11. september-angrepet i 2011:

– Det hadde vært en mulighet, det er jo enste gang NATO har iverksatt artikkel fem. I så måte ville det vært en naturlig kontekst. Man kunne ventet at han hadde sagt det der, men man kan ikke ut fra det tolke at han ikke mener det, sa Solberg.

Fikk du med deg: Erna ber om Trump-møte i juli