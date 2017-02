Donald Trump mener at mediene ignorerer terrorangrep

Lastebilmassakren i Nice og skytedramaet i San Bernardino er blant angrepene USAs president mener ikke har fått nok oppmerksomhet i mediene.

Da Donald Trump besøkte en flybase i Tampa i Florida mandag, langet han ut mot mediene. Han beskrev pressen som «svært uærlig» og påsto at det ofte ikke ble rapportert om terrorangrep.

Noen timer senere ga Det hvite hus ut en liste som består av 78 angrep som de mener er inspirert eller utført av terrorgruppen IS i perioden september 2014 til desember 2016.

Her kan du se hele listen, som Washington Post har publisert.

Hele poenget med listen er å bevise påstanden fra Donald Trump om at mediene ignorerer terrorangrep utført av radikale jihadister.

– Det har kommet til et punkt der det ikke lenger blir omtalt. Og i mange tilfeller ønsker ikke den svært, svært uærlige pressen å fortelle om det. De har sine grunner, og dere har skjønt det, sa Trump mandag.

Les også: Trump kan tape i splittet Høyesterett

MØTTE SOLDATER: Donald Trump spiste lunch med amerikanske soldater da han besøkte en flybase i Tampa i Florida. Foto: Carlos Barria , Reuters

Pressetalsmann Sean Spicer presiserte senere at Trump ikke mente at pressen lot være å fortelle om angrepene - men at de derimot ikke dekket dem nok.

Han lovet deretter å komme med en liste med eksempler.

Blant de 78 angrepene som er listet opp, er det imidlertid flere eksempler som dominerte nyhetene - både nasjonale og internasjonale - i flere uker:

Brussel-terroren hvor 32 personer ble drept i mars i fjor, selvmordsangrepet mot flyplassen i Istanbul hvor 44 fire ble drept i juni i fjor, og lastebilangrepet som drepte 84 i Nice i juli.

På listen er også masseskytingen som drepte 14 personer under et julebord i San Bernardino i desember 2015 og lastebilangrepet mot et julemarked i Berlin før jul.

Listen inneholder også terrorangrep som ikke har fått omfattende dekning av pressen:

Ingen ble skadet da en person åpnet ild ved inngangen til den amerikanske ambassaden i byen N'Djamena i Tsjad i november i fjor.

En person ble drept og elleve såret i en skyteepisode i et turistområde i den russiske byen Derbent i desember 2015. Ifølge listen til Det hvite hus var det en uidentifisert IS-kriger som sto bak.

To amerikanere ble skadet i en skyteepisode i byen Riyadh i Saudi-Arabia i januar 2015. Ifølge Det hvite hus var angriperen en IS-sympatisør.

Nyhetsbyrået AP har ikke klart å verifisere at alle angrepene på listen kan kobles til terrorgruppen IS. På listen nevnes flere angripere ved navn.

Les også: Trump: Negative målinger er «falske nyheter»

Forrige uke anklaget Trumps seniorrådgiver Kellyanne Conway to irakiske flyktninger for en massakre som aldri har funnet sted.

I et intervju med MSNBC, hvor hun ble presset på det omstridte innreiseforbudet, viste Conway til at tidligere president Barack Obama i 2011 innførte en seks måneders stopp for irakiske flyktninger etter at to irakiske menn kom til USA, der de ble radikalisert og senere hovedmennene bak det hun kalte «Bowling Green-massakren».

Conway påsto at de fleste ikke kjenner til angrepet fordi det aldri ble omtalt, men en slik massakre fant aldri sted.

Les også: Trump gjør alle til «slemme» meksikanere