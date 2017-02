Donald Trump med nytt Sverige-angrep på Twitter

President Donald Trump fortsetter å kritisere Sverige - med et kraftig stikk mot landets innvandringspolitkk.

«Gi folk en pause - de falske mediene prøver å si at den store innvandringsmengden til Sverige fungerer kjempebra. NOT!».

Slik lyder det siste verbale angrepet USAs president Donald Trump retter mot Sverige.

Den svært krasse Twitter-meldingen kommer bare noen dager etter at Trump uttalte følgende under et valgkampmøte i Florida:

– Vi må holde landet vår trygt. Se på hva som skjer. Vi må holde landet vårt trygt. Se på hva som skjer i Tyskland, se på hva som skjedde i går kveld i Sverige. Sverige! Hvem hadde trodd det? Sverige! De tok inn store mengder, de har problemer som aldri før, sa Trump.

Svensk UD krevde svar

Det tok ikke lang tid før kritikken haglet mot Trump etter utspillet.

Sveriges tidligere utenriksminister Carl Blidt skrev på Twitter «hva har han røyket?», mens Sveriges offisielle Twitter-konto forsikret om at alt gikk bra.

Den svenske ambassaden i Washington så seg til slutt nødt til å få klarhet i den underlige uttalelsen, og noen timer senere kom svaret fra Det hvite hus:

Presidenten snakket om økende kriminalitet og hendelser i generelle ordelag, og siktet ikke til en spesifikk hendelse.

Hadde sett TV-innslag på Fox News

Senere meldte Trump selv på Twitter at han refererte til et TV-innslag hos Fox News under tittelen «What the US could learn from Sweden’s refugee crisis».

Sveriges utenriksminister Margot Wallström sa etter Trumps forklaring at det var bra de fikk svar på han han hadde ment.

– UD og ambassadene arbeider kontinuerlig med å spre et korrekt og rettferdig bilde av Sverige. Vi ser dessverre en generell tendens til at forekomsten av falske opplysninger øker, sa utenriksministeren videre ifølge SVT.