Donald Trump gir «CNN» juling i Twitter-video

WASHINGTON, D.C. (VG) Presidentens «krig» mot media nådde søndag nye høyder.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Da twitret Donald Trump en video der han fysisk går til angrep på en person hvis ansikt er erstattet med CNNs logo.

Originalopptaket er ti år gammelt og stammer fra den gang Donald Trump var realitykjendisen, og gjest på brytekamper, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I det 28 sekunder lange opptaket slår Trump ned en dresskledd mann ved siden av en brytering. Trump kaster seg så over mannen og banker løs på ham. Offerets hode er sladdet med CNNs logo.

Videoen avsluttes med en falsk CNN-logo i høyre hjørne, med ordene «FNN: Fraud News Network», som kan oversettes til noe slikt som «Falske Nyheters Kanal».

– Ingen vil oppfatte det som en trussel. Jeg håper de ikke gjør det, sier Tom Bossert, Det hvite hus' rådgiver for innenlands sikkerhet, til ABC.

Trump angrep TV-anker: Hun blødde fra ansiktet

Ikke overraskende ble videoen diskutert på CNN søndag formiddag, amerikansk tid. En av kanalens programledere, Brian Stelter, opplyste at han hadde kontaktet Twitter for å sjekke om denne videoen bryter med deres retningslinjer om at meldinger på det sosiale mediet ikke skal oppfordre til vold.

Foreløpig har de ikke fått svar.

Les også: Delstater nekter å utlevere informasjon til Trump-kommisjon

Stelter spurte også en av sine gjester i programmet «Reliable Sources» om hun på dette tidspunktet lar seg overraske over hva presidenten twitret.

– Jeg ble faktisk litt overrasket over den videoen. Det er latterlig at en amerikansk president publiserer noe slikt. På en side kan man bare le av det, men samtidig er det alvorlig når det er kommet til dette, sier Olivia Nuzzi, Washington-korrespondent for New York Magazine.

Stadige angrep på media



Dette er altså det siste av Trumps mange angrep mot media, og særlig kanalen CNN. Rundt de tider da Trump ble innsatt som president sa hans rådgiver Steven Bannon at den virkelige opposisjonen ikke var Demokratene, men media. Og da særlig det som i USA blir omtalt som «mainstream media», eller tradisjonelle medier.

De siste ukene har CNN og andre TV-kanaler til stadighet blitt nektet å filme pressebriefingene i Det hvite hus. Dette har opprørt mange veldig, ettersom de mener at skattebetalerne har et krav om å få se disse briefingene. CNN har vært særlig høylytte om sin misnøye med denne ordningen.

USA-kjenner om Trump: – Rødt kan være blått, men CNN er alltid Fake News

CNN har også den siste tiden flere ganger hatt gjester i sine programmer som har vært sterkt kritiske til Donald Trumps twitring, og hvordan han stadig angriper media der. Særlig de siste dagene, etter at Trump kalte et programlederpar på nyhetskanalen MSNBC for «galne» og hevdet at den kvinnelige programlederen blødde fra ansiktet da han møtte henne etter en kosmetisk operasjon.

Hun hadde ikke hatt noen slik operasjon, og blødde dermed heller ikke fra ansiktet.

Oppfordrer ikke til vold



Samtidig som Trump sender slike twittermeldinger, som mange omtaler som ren mobbing, har hans kone tidligere uttalt at hun som førstedame gjerne vil jobbe mot internettmobbing.

VG+: Slik blir Melania Trump som førstedame

Det er uklart hvem som har laget dagens twittervideo, men den er altså sendt ut fra presidentens offisielle konto.

Tidligere i uken sa presidentens talskvinne Sarah Huckerbee Sanders at presidenten «har aldri i noen form oppfordret til vold». Under valgkampen sa Trump til sine tilhengere på valgmøter at de burde «banke dritten ut av» de som møtte opp der for å protestere. Han sa også at han ville dekke eventuelle advokatutgifter de som gjorde det måtte få.

Under en tale presidenten holdt for krigsveteraner lørdag gjentok han sitt budskap om at media utelukkende er ute etter å gjøre livet hans vanskelige og at de driver med falske nyheter.

– De falske mediene forsøkte å hindre meg i å komme til Det hvite hus, men jeg er president. De er ikke, sa Trump.