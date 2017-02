Donald Trump: Garanterer for Japans sikkerhet

USAs president Donald Trump lover Japans statsminister Shinzo Abe at han vil ivareta Japans sikkerhet.

– Trump refererte indirekte til de omstridte øyene i Østkinahavet, sier forsker Paul Midford til VG.

Det er på forhånd ventet at handelspolitikk og sikkerhetsspørsmål vil stå høyt på agendaen når USAs president Donald Trump og Japans statsminister Shinzo Abe skal tilbringe de neste to dagene sammen.

Trump fortalte på en felles pressekonferanse fredag kveld norsk tid at de to statslederne har et veldig godt forhold, og det var derfor de klemte da de møttes.

– Dette gode forholdet vil fortsette i lang, lang tid, sa han.

– Jeg er veldig glad for at et av de første møtene jeg har med en annen statsleder er med en så langvarig alliert. Vi skal jobbe sammen for å gjøre båndene tettere, sa Trump videre.

GOD TONE: Donald Trump og Shinzo Abe klemte da de møtte hverandre, og Trump hyllet forholdet mellom de to på fredagens pressekonferanse.

Takket for militært nærvær

Trumps utenrikspolitiske linje til nå har blitt kritisert for å være lite sammenhengende. Under valgkampen gikk han gjentatte ganger til angrep på Kina, og anklaget blant annet landet for å drive en illegal eksport av subsidierte varer og «ustyrlig» tyveri av intellektuell eiendom.

I går gikk han imidlertid ut med støtte til «ett Kina»-politikken som regimet i Beijing fører, og det anspente forholdet tok med det en dreining mot en mer gemyttelig tone.

Trump benyttet anledning på pressekonferansen til å takke Abe for at USA har militære styrker plassert i Japan, og la til:

– Når det kommer til økonomien, skal vi forsøke å inngå et handelssamarbeid som er gjensidig og fritt, sa Trump.

Abe hyllet også forholdet mellom de to landene, og la til at han håper dette er starten på en «ny æra» i forholdet.

– USA er det landet i verden der man har flest muligheter. Det har alltid vært det, og det vil aldri forandre seg. Det er derfor Japan har bygd fabrikker over hele USA. De japanske bedriftene i USA har skapt mange jobber. Det økonomiske samarbeidet har beriket begge, sa han.

Trump og Abe er enige om å ta lederskap for å skape et fritt marked basert på lover og regler, ifølge den japanske statsministeren.

– Dette er vi helt enige om å gjøre, sa han.

Blant annet har Trumps avgjørelse om å trekke USA fra handelsavtalen Trans-Pacific Partnership (TPP), som omhandler en rekke stillshavsland, tidligere bekymret Japan.

Dette ville ikke Abe svare på da han ble spurt om det på pressekonferansen.

GODE VENNER: Tonen var god da Shinzo Abe og Donald Trump møttes på fredag.

Sikkerhetssamarbeidet fortsetter



Abe understreket også at sikkerhetssamarbeidet mellom landene skal opprettholdes, og at USA skal styrke nærværet sitt i regionen. All aggresjon i Østkinahavet skal fordømmes av både USA og Japan, hevdet Abe.

– Vi diskuterte og var enige om vårt bidrag til velstand og fred i verden. Japan har en rolle i kampen mot terrorisme. Hele det internasjonale samfunnet må jobbe hånd i hånd for å løse de store problemene verden står overfor. Vi trenger dialog der det er uenighet, sa Abe.

Abe vedgikk på pressekonferansen at han ikke vil nå opp til Trumps ferdigheter i golf, som de to skal spille sammen i morgen.

– Jeg håper det blir tid til å diskutere verdens framtid, og vår regions framtid, sa Abe.

Forsker: – Trump ga Japan bekreftelsen de ønsket



– Det mest overraskende var at Trump i sin åpningstale vil forsvare Japan og alt som ligger under deres administrasjon, dette er en indirekte referanse til Senakuøyene, noe som Japan ønsker å få bekreftet, sier Paul Midford forsker ved NTNU, med henvisning til de omstridte øyene som Japan og Kina er i en opphetet konflikt om i Østkinahavet.

Han forteller at dette er en bekreftelse av tidligere amerikansk utenrikspolitikk, men at Trump ikke ga denne bekreftelsen like sterkt som for eksempel Obama gjorde.

NTNU-forsker Paul Midford

Midford trekker også fram at den japanske statsministeren tok muligheten til å promotere japansk investeringer i USA og spesielt å skape arbeidsplasser i USA.

Statsminister Abe kom også med et par spark i siden til Kina med tanke på åndsverklover og at Trump kom til å måtte bekymre seg om urettferdig konkurranse fra Kina, men ikke Japan.

– Det var også klart at Abe ikke ønsket å kritisere Trump for å trekke seg ut av TPP, men at de kommer til å snakke om bilaterale avtaler og at Abe vil prøve å ta den bilaterale avtalen og utvide den til en mulilateral avtale som TPP, sier Midford.

President Trump ble også spurt om telefonsamtalen med den kinesiske presidenten Xi Jinping, hvor Trump omtalte samtalen som varm and produktiv og lang, og at de kom til å finne løsninger på konfliktene i Asia.