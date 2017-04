Donald Trump erklærer melkekrig mot Canada

Donald Trump varsler at han vil «bruke slegge» for å sette USA først i handelspolitikken.

Etter et besøk hos en verktøysfabrikk i Wisconsin advarte USAs president Donald Trump om at han vil sette hardt mot hardt i handelspolitikken for å «gjenskape den amerikanske drømmen».

– Vi skal bruke alle verktøy tilgjengelige. Når det kommer til bortkastede, ødeleggende, jobbdrepende reguleringer, skal vi bruke et verktøy dere alle kjenner veldig godt. Det er kalt en slegge, sa Trump.

Sleggen skal brukes for å stå opp for melkebønder i Wisconsin, hevdet han.

– Jeg har lest om dette, og snakket om det lenge, og det krever virkelig rettferdige handel. Dette gjelder våre handelspartnere og det gjelder også Canada, slo Trump fast til stor jubel i salen.

– Veldig, veldig urettferdig



Amerikanske melkebønder har blitt rammet av noen «veldig urettferdige ting i Canada», hevdet Trump.

– Vi skal begynne å jobbe med det. Det som har skjedd med dere er veldig, veldig urettferdig. Det er enda en typisk, ensidig handelsavtale som rammer USA, sier han, med henvisning til handelsavtalen mellom Canada, USA og Mexico, North Atlantic Free Trade Agreement (Nafta), som trådde i kraft i 1994.

USA skal ta tak i Canada og spørre dem om hva som har skjedd, ifølge Trump.

– De kan gi oss et svar, men vi skal gi dem en løsning, fordi vi vet hva løsningen er, ikke sant? spurte han publikum - men uten å komme med et konkret svar selv.

– Nafta en katastrofe



Trump har lenge langet ut mot Nafta. Det gjorde han også under kveldens pressekonferanse.

– Det er en katastrofe. Vi har masse regler og lover som er forferdelige, tordnet Trump.

Han påpeker at han ville starte reforhandlingene med Mexico om Nafta, men at en rekke bestemmelser satte en stopper for det. Han kaller bestemmelsene «latterlige».

– Nafta har vært helt forferdelig for oss, arbeiderne og selskapene. Vi skal gjøre noen store endringer i avtalen, hvis ikke fjerner vi den helt, sier han.