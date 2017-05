Disse har fått sparken av Trump

James Comey er ikke alene om å ha blitt avskjediget etter at Donald Trump kom til makten.

Sent tirsdag kveld norsk tid ble det kjent at USAs president har sparket FBI-sjefen.

Gjennom det tidligere TV-programmet «The Apprentice» ble Trump kjent for å gi andre folk sparken på knallhardt vis. «You're fired!» ble et kjent utsagn. Et utsagn Trump i stor grad har fortsatt å bruke også etter at han trådte inn i presidentrollen.

Like før midnatt tirsdag norsk tid ble det kjent at Trump har sparket FBI-sjefen som ledet etterforskningen mellom presidentens folk og russiske myndigheter. Nå krever flere toppolitikere i landet en uavhengig etterforskning av båndene til Russland.

TRODDE DET VAR EN SPØK: James Comey trodde det var tull da han tilfeldigvis hørte at han hadde fått sparken på en nyhetssending som stod på i bakgrunnen på FBI-kontoret. Foto: Carolyn Kaster , AP

Sparket justisministeren

I januar i år fikk daværende justisminister Sally Yates samme beskjed som FBI-sjefen fikk tirsdag.

Hun nektet å forsvare Donald Trumps omstridte presidentordre om flyktningstans og innreiseforbud i retten.

– Fungerende justisminister Sally Yates har sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte USAs borgere, het det i en uttalelse fra Det hvite hus som kom etter at det ble kjent at Yates hadde fått sparken.

MÅTTE GÅ: Tidligere justisminister Sally Yates nektet å forsvare Trumps omstridte presidentordre. Foto: Aaron P. Bernstein , Reuters

Trump-teamet mente hun var «svak når det gjelder grenser og veldig svak når det gjelder ulovlig innvandring».

Dana Boente ble satt til å erstatte Yates i påvente av Jeff Sessions godkjenning. Sessions tok over som justisminister kort tid etter.

Masseoppsigelse av advokater

Også flere advokater har blitt avskjediget siden Trump ble president.

I mars måtte den profilerte statsadvokaten i Manhattan Preet Bharara forlate sin jobb. Dette skjedde etter at Trump-administrasjonen hadde krevd at han selv skulle levere sin oppsigelse. Bharara nektet, og kort tid etter fikk han sparken.

NEKTET: Tidligere statsadvokat Preet Bharara fikk sparken etter at han ikke ville si opp jobben da han ble bedt om det. Foto: Brendan Mcdermid , Reuters

– Jeg har ikke trukket meg. Jeg fikk nettopp sparken. Å være statsadvokat vil for alltid være den største æren i mitt profesjonelle liv, skrev han på Twitter 11.mars.

I tillegg til Manhattan-advokaten hadde også 45 andre høytstående juridiske tjenestemenn blitt bedt om å si opp jobben sin. Bakgrunnen var at juristene satt igjen fra Obama-administrasjonen.

Flere reagerte på måten den nye presidentens administrasjon håndterte saken på, men til ingen nytte.

Sendte oppsigelsesbrev

Den første i administrasjonen som gikk av etter at Donald Trump inntok Det hvite hus var Trumps sikkerhetsrådgiver og tidligere etterretningssjef Michael Flynn. Han ble bedt om å gå i februar, etter omstridt kontakt med Russlands USA-ambassadør, og leverte selv sitt oppsigelsesbrev.

Tidligere justisminister: – Flynn kunne være utsatt for utpressing

SA OPP: Tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ble bedt om å gå etter omstridt kontakt med Russlands USA-ambassadør. Foto: Carolyn Kaster , AP

Flynn hadde diskutert sanksjonene mot Russland med ambassadøren Sergej Kisljak i slutten av desember i fjor - samme dag som tidligere president Barack Obama innførte sanksjonene. Dette skjedde før Flynn ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver, og til å begynne med nektet han for at sanksjonene hadde vært et tema i diskusjonen.

Les også: – Obama advarte Trump mot å ansette Flynn

Sparket som kunngjører

Allerede før innsettelsen som president var Trump i gang med å kvitte seg med folk. Før Donald Trump tok over som president fikk 89 år gamle Charlie Brotman beskjed om at han ikke fikk være kunngjører under presidentinnsettelsen.

Brotman hadde hatt denne rollen under hver eneste innsettelsesparade siden president Dwight D. Eisenhowers andre innsettelse i 1957. I en e-post i januar ga Trumps medarbeidere han klar beskjed om at de hadde valgt å erstatte ham med en annen.

Steve Ray, en 56 år gammel kringkaster, introduserte Trump under innsettelsessparaden. Ray jobbet frivillig for Donald Trump under valget i 2016. Brotman sa til CNN at han ble sjokkert og knust over beskjeden.