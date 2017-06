Diplomat-opprør mot Trump

NEW YORK (VG) Flere amerikanske toppdiplomater bryter nå tausheten, og går åpent ut mot sin egen president.

De oppsiktsvekkende uttalelsene fra diplomatkorpset, som er kjent for sin lojalitet og diskresjon, øker spenningen mellom president Donald Trump og utenriksdepartementet.

Mandag kunngjorde chargé d’affaires David H. Rank, ved den amerikanske ambassaden i Beijing at han trekker seg. Overfor staben skal han ha gitt uttrykk for at han ikke kan forsvare Trump-administrasjonens beslutning om å trekke USA ut av klimaavtalen, melder New York Times.

Støttet ordfører

Dagen før gikk fungerende ambassadør til Storbritannia, Lewis A. Lukens offentlig ut med støtte til Londons ordfører Sadiq Khan, som har ligget i Twitter-krig med den amerikanske presidenten etter terrorangrepet i London.

Og i forrige måned reagerte USAs Qatar-ambassadør Dana Shell Smith på sparkingen av FBI-direktør James Comey med følgende hjertesukk på Twitter:

«Det blir stadig vanskeligere å våkne opp til nyheter hjemmefra, og vite at jeg må bruke dagen på å forklare hvordan vårt demokrati og våre institusjoner fungerer».

– Ekstraordinært

De tre toppdiplomatene har alle tilbrakt flere tiår i utenrikstjenesten, og deres åpne kritikk av presidenten vekker nå oppsikt.

– Dette er en ekstraordinært uvanlig situasjon for utenrikstjenesten. Disse diplomatene setter som regel sin ære inn på å være upartiske og tjene alle presidenter 150 prosent, sier tidligere viseutenriksminister i Bush-administrasjonen Nicolas Burns til New York Times.

Tidligere har også diplomater på lavere nivå uttalt seg kritisk til presidentens politikk, blant annet skrev rundt tusen ansatte i utenriksdepartementet under på et opprop mot det omstridte innreiseforbudet, men det er første gang diplomater på så høyt nivå går åpent ut mot presidenten.

Clinton-rådgiver

Konflikten mellom Trump og hans London-ambassadør ble raskt fanget opp i sosiale medier. Flere hyllet ambassadøren, mens andre krevde hans avgang.

Flere påpekte at Lukens jobbet for tidligere utenriksminister Hillary Clinton, og blant annet bidro til å sette opp kommunikasjonssystemet som gjorde henne i stand til å sende og motta eposter på en privat server.