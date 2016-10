Dette skjer hvis Donald Trump trekker seg som presidentkandidat

Reglene i amerikansk politikk er kompliserte, men i teorien kan Donald Trump trekke seg. Men hva skjer da?

Opptaket av Donald Trump som snakker om kvinner, store bryst og sex har slått ned som en bombe i den amerikanske valgkampen. Flere eksperter tror de grove uttalelsene kan bety slutten for den kontroversielle presidentkandidaten.

Sent fredag kveld norsk tid smalt det. Washington Post publiserte en lekket video fra 2005 hvor Trump blant annet sier:

– Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner. Jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis, kan du gjøre hva du vil med dem. Grip dem i fitta. Du kan gjøre hva som helst.

Flere eksperter sier til VG at sjansene for at Trump trekker seg, er små.

– Det er helt usannsynlig at Trump trekker seg. Det har aldri skjedd at en kandidat har trukket seg så tett på valget, og Trump er for selvsikker til å gjøre det, sier USA-kjenner Hans Olav Lahlum.

Men hva om det likevel skjer?

Vi har fått en norsk og en amerikansk ekspert til å svare på spørsmålene.

Kan den republikanske valgkomiteen kaste Trump?

– Den republikanske nasjonalkomiteen har mulighet til å erstatte Trump hvis han trekker seg eller ikke kan stille av andre grunner, sier Professor David A Schultz ved Hamline University, som følger valgkampen tett.

Ifølge regelverket til det republikanske partiet kan en kandidat byttes ut hvis en kandidat dør, trekker seg eller på andre måter er hindret fra å stille.

– Valgkomiteen kan legge press på Trump for å få ham til å trekke seg, men det kan bli vanskelig. Trump har ikke gjort noe kriminelt. Hadde han vært anklaget for et voldtektsforsøk ville det vært annerledes, sier Alf Thomas Tønnessen, USA-forsker ved Høgskulen i Volda.

Hva skjer hvis han trekker seg?

– La oss anta at Trump blir erstattet. Da oppstår det et problem med stemmesedlene. I noen stater kan et bytte bli komplisert, sier Schultz.

Rent praktisk er dette vanskelig å gjennomføre – og jo nærmere valgkampen, desto verre. Ifølge Schultz finnes det ikke et enkelt svar på hvordan man skulle gjennomført dette, som gjelder for alle 50 stater. I noen stater vil man fremdeles godta at navnet på stemmesedlene byttes ut, men i de fleste statene har tidsfristen gått ut. Navnet til Donald Trump vil derfor være på mange valgsedler, uansett om han skulle stille eller ikke.

Om Trump skulle trekke seg, er det mest vanlige at en erstatter velges gjennom å samle de 2472 delegatene til et nytt landsmøte for å ha en ny avstemning, eller ved å la de 168 medlemmene av partiledelsen holde en avstemning. Så tett på valgkampen ville nok det siste alternativet blitt valgt.

Hvem vil erstatte Trump?

Alf Thomas Tønnessen tror det mest sannsynlige hvis Trump gir seg er at visepresidentkandidat Mike Pence rykker frem. Om ikke han, blir det nok andreplasskandidat Ted Cruz.

– Det er lite sannsynlig at dette vil skje. Da må man endre alle stemmesedlene. Det er fortsatt tid, men det kan bli vanskelig.

MARERITTUKE: Tiden etter forrige presidentdebatt har vært harde for Donald Trump. Spørsmålet er om han klarer å snu trenden etter neste møte med Clinton, som er natt til mandag norsk tid.

Er det for sent å erstatte Trump?



I teorien, nei. Men den formelle prosessen republikanerne må gjennom for å erstatte en kandidat tar minst to uker, så tiden begynner å bli knapp. De fleste statene har i tillegg sin egen tidsfrist for når de kan gjøre om på valgsedlene – hvorav de fleste har gått ut nå.

Siste utvei, om det republikanske partiet ikke blir kvitt Trump før valget, er at de går rettens vei etter valget for å få overført stemmene med Trumps navn til en annen kandidat. Det kan først gjøres etter valget, men før Trump formelt innsettes av valgmennene fra de forskjellige statene.

Hvor stor sjanse har han som tar over til å vinne frem?

Meningsmålingene etter visepresidentdebatten slo fast at Mike Pence var den klare vinneren. En meningsmåling publisert tidligere denne uken viser også at han er en populær presidentkandidat til valget i 2020.

Pence har nok det som trengs for å kunne bli president, men han har kort tid å forberede seg på hvis Trump trekker seg, mener Tønnessen.

– Pence gjorde en god figur i debatten og er absolutt kompetent. Han er sympatisk og kunnskapsrik, men igjen så tror jeg det er lite sannsynlig at Trump vil trekke seg nå i siste liten.