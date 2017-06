Dette må du vite før høringen av den sparkede FBI-sjefen

James Comey-høringen kan være et viktig steg mot en riksrettsprosess mot Donald Trump. Men eksperter tror det vil ta tid før republikanerne er klare.

USA holder pusten før den sparkede FBI-sjefen James Comey torsdag spørres ut i Senatets etterretningskomité om president Donald Trump og Russland-etterforskningen.

Forventningene til utspørringen av Comey ble ikke mindre etter at den skriftlige delen av forklaringen hans ble lagt ut på Senatets nettsider i går.

Comey hevder blant annet i forklaringen at Donald Trump krevde hans lojalitet, og at presidenten ringte ham personlig og ga uttrykk for at FBIs Russland-etterforskning skapte problemer for ham. I tillegg mener Comey at Trump presset ham til å stanse etterforskningen, og at Trump blant annet spurte ham om han ønsket å fortsette i jobben sin.

Den tidligere FBI-sjefen fikk fyken av Trump 9. mai, midt i FBI-etterforskningen av forbindelsen mellom Trump-valgkampen og Russland.

Hva er bakgrunnen for høringen?

Forbindelsen til Russland blir etterforsket både konstitusjonelt og strafferettslig. Både FBI og etterretningskomiteene i Representantenes hus og Senatet etterforsker saken.

Trump-administrasjonen har vært under hardt press på bakgrunn av enkelte medarbeideres kontakt med russiske tjenestemenn. De amerikanske etterretningsorganisasjonene har også beskyldt Russland for å hacke Demokratenes nasjonalkomité med den hensikt å sikre Trump valgseieren.

I februar så Trump seg nødt til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn etter at det ble avslørt at rådgiveren hadde kontakt med den russiske ambassadøren til USA før valget.

LOJALITET: Dette er tatt fra den skriftlige uttalelsen til James Comey. Han mener Trump krevde lojalitet av ham.

Hva vil komme ut av dagens høring?

Comey skriver i forklaringen at Trump forsøkte å skape et forhold til ham som ville sikre presidenten beskyttelse. «Det bekymret meg veldig, gitt FBIs tradisjonelle uavhengige status i den utøvende myndighet», skriver han i forklaringen.

Et avgjørende spørsmål i høringen er om Trump har forsøkt å hindre etterforskningen.

– Det viktigste spørsmålet er hva Comey utdyper angående lojalitetsproblemene som ble nevnt i den skriftlige uttalelsen hans og om han oppfatter at han ble presset i forbindelse med etterforskningen, sier USA-ekspert Svein Melby til VG.

– Denne høringen kan få store konsekvenser. Det viktigste er hvordan republikanerne vil forholde seg til dette. De har til nå vært veldig forsvarsvillige. Det er på tide at de tar stilling. Det er begrenset hva som kommer ut av akkurat denne høringen, men det vil være skjellsettende for det som følger, sier professor og USA-kjenner Ole Moen til VG.

HØRING: Daværende FBI-James Comey var på høring i Senatets justiskomité tidlig i mai i forbindelse med at han rett før valget kunngjorde at FBI etterforsker nye opplysninger i saken om Hillary Clintons eposter.

Kan høringen ende med at Trump stilles for riksrett?



Det kreves simpelt flertall i Representantes hus for å stille Trump for riksrett. For å avsette presidenten, kreves imidlertid to tredjedels flertall. Ingen amerikansk president har tidligere blitt dømt i riksrett.

– Nå er Demokratene mer ivrige på riksrett enn de var før. Men skulle Trump bli felt, får man visepresidenten hans Mike Pence. Han er en verre fiende for dem. Han har en annen troverdighet, men er veldig reaksjonær. Det er en ganske høy terskel for å få ham felt, sier Moen.

Han mener det viktigste spørsmålet er hvordan republikanerne reagerer.

– Dette vil uansett trenge å modnes. Men det spørs på reaksjonene til republikanerne i etterretningskomiteen, men også generelt, sier Moen.

Svein Melby tror republikanerne vil kunne endre standpunkt til Trump når de oppfatter at presidentskapet hans vil få politiske konsekvenser.

– Når deres politiske posisjon og gjenvalgsmuligheter blir satt på spill, og de mister tilliten til presidenten, vil noe skje, sier han.

Prøvde Trump å hindre etterforskningen?



Det er uenighet mellom eksperter om den skriftlige uttalelsen til Comey gir grunnlag for å slå fast at Trump forsøkte å hindre Russland-etterforskningen.

14. februar var justisminister Jeff Sessions og andre høytstående tjenestemenn samlet i Det ovale kontor i Det hvite hus. Trump ba alle om å forlate rommet, med unntak av Comey.

– Jeg håper du kan la dette gå, sa Trump til Comey da det bare var de to igjen i rommet, ifølge forklaringen til den tidligere FBI-sjefen.

– Dette er den mest ødeleggende avsløringen i Comeys vitneutsagn, sier jussprofessor Ryan Goodman til nyhetsbyrået AP.

Han antyder at det er et bevis på at Trump forsøkte å hindre etterforskningen av Trump.

Det er Johnathan Turley, jussprofessor ved George Washington University, uenig i. Ifølge ham er det ingenting i Comeys vitneutsagn som overbeviser om at Trump har brutt loven.

– Det å høres ut som Tony Soprano, gjør deg ikke til Tony Soprano. Vi sikter ikke folk for å være ubehøvlet og dumme, sier han til nyhetsbyrået AP, med henvisning til mafiabossen i TV-serien «Sopranos».