Dette kan bli prislappen på Trumps omstridte mur

Muren mellom USA og Mexico kan komme til å koste nesten dobbelt så mye som Trump antok i valgkampanjen. Selv sier presidenten at kostnadene skal ned.

President Donald Trump kunngjorde byggeplanene i slutten av januar. Basert på en rapport fra USAs sikkerhetsdepartement melder Reuters at muren vil koste 21,6 milliarder dollar. Det tilsvarer omtrent 1805 milliarder norske kroner.

Ifølge rapporten kommer byggeprosessen til å ta over tre år. Målet er at gjerder og murer skal dekke 2000 km innen år 2020.

1046 kilometer av grenseanlegget er allerede bygget fra før. Den nye konstruksjonen vil forlenges til å dekke hele grensen mot Mexico.

I Donald Trumps valgkampanje var prislappen på muren på 12 milliarder dollar.

Les også: Slik blir Trumps innvandringspolitikk.

Ikke ferdig forhandlet



Men ifølge presidenten skal byggekostnadene ned. Trump tok lørdag til Twitter og skrev to innlegg angående byggeprosessen:

Å bygge en mur mellom USA og Mexico var presidentens største valgløfte. Anlegget vil bestå av flere gjerder og murer som skal skille USA og Mexico og forhindre at uønskede personer kommer inn i landet.

Kommentar: Trumps betalingsmur reiser seg.

– Vi skal få ut de dårlige folkene - kriminelle, narkolangere, gjenger, gjengmedlemmer og kartell-ledere. Deres dager er talte i vårt land, har Donald Trump tidligere uttalt.

Rapporten om byggeprosessen skal ifølge Reuters bli presentert i løpet av de kommende dagene.

Krangel om regningen



Trump har tidligere bekreftet at amerikaneres skattepenger kommer til å bli brukt for å starte bygningen, men sa samtidig at det er Mexico som skal sitte igjen med regningen til slutt.

Selv har Trump tidligere beregnet at det vil koste rundt 8 milliarder å bygge muren langs den tre tusen kilometer lange grensen.

Fikk du med deg? Trump flyr til Mexico for privat møte med presidenten.

Presidenten i Mexico, Enrique Pena Nieto, avviser at de vil ta regningen for muren.

– Jeg beklager og fordømmer avgjørelsen USA har tatt om å fortsette byggingen av en mur som i årevis har splittet oss i stedet for å bringe oss sammen, sa han i en Twitter-video i januar.

Planlagt store demonstrasjoner søndag

Mexicanere planlegger samtidig sine hittil største demonstrasjoner mot USAs president Donald Trump søndag. Det skriver NTB.

Protestmarsjer er ventet å finne sted i om lag 20 byer, deriblant i hovedstaden Mexico by. Både universiteter, næringslivsorganisasjoner og sivile organisasjoner stiller seg bak demonstrasjonene.

– Det er på tide at vi borgere forener våre krefter og taler med én stemme for å vise vår indignasjon og avvisning av president Trump, samtidig som vi bidrar til å finne konkrete løsninger, heter det i en uttalelse fra arrangørene.