Dette har Trump fått til så langt

Donald Trump tok før helgen «jobbeferie» uten å så langt ha fått gjennom en eneste stor lovgivning som president. Skylden for det må andre dele med ham, mener ekspert.

– Han har ikke fått til så mye han kunne ha fått til under de rådende omstendighetene, men det er ikke bare hans feil. Det er faktisk Kongressens feil også, påpeker professor Gary Nordlinger ved George Washington University i USAs hovedstad overfor VG.

Da John McCain viste tommelen ned under avstemningen rundt ny helselov nylig ble det klart at et av de viktigste valgløftene til den amerikanske presidenten ikke kom til å bli noe av. I alle fall ikke nå. Dermed måtte Donald Trump ta sommerferie, et drøyt halvår etter at han flyttet inn i Det hvite hus, uten å ha fått gjennom en eneste stor lovgivning så langt.

Ting som skattereform og ny infrastrukturplan har man knapt kommet i gang med.

Som en koalisjon



Kritikerne mener mangelen på en storseier for Trump er et uttrykk for kaoset som har rådet i Det hvite hus, der for eksempel stabssjefen nylig måtte gå av. Med republikansk flertall i begge kamrene i Kongressen, noe det bare har vært i totalt seks år siden Dwight D. Eisenhover ble valgt i 1953, burde forholdene ligge til rette for en republikansk president.

– Republikanerne erfarer nå at det er enklere å stå samlet i opposisjon enn i posisjon. Helsereformen var i beste fall en flause. Ulikhetene innad i partiet er enorme. Vi kan sammenligne det med en litt skjør europeisk koalisjonsregjering, mener Nordlinger, og forklarer med det hvorfor det ikke bare er Trumps feil at administrasjonen hans ikke har fått gjort de store tingene enda.

PROFESSOR: Gary Nordlinger ved George Washington University. Foto: George Washington University

Professoren mener likevel ikke at presidenten er uten ansvar selv. Han viser blant annet til Trumps manglende erfaring fra politikk.

– Det har vært med på å gi ham den vanskeligste starten på noen presidentperiode i min voksne levetid. Problemet til Trump er at jeg ikke ser tegn til at han vokser inn i jobben, med mindre hans nye stabssjef, general John F. Kelly, kan hjelpe ham med det, sier Nordlinger.

Trump uenig



Han sier at i et historisk perspektiv er det uvanlig å ikke få til noe av større kaliber første halvår. Nordlinger viser til at Bill Clinton for eksempel fikk gjennom sin økonomiplan, George W. Bush fikk gjennom undervisningsreform og skattereform, om ikke etter seks måneder så kort tid etter og Barack Obama arvet en finanskrise han fikk på plass reformer for å redde.

– Det er ikke stort å si om Trump her, men vi må selvsagt ikke glemme at vi bare er en åttendel inn i presidentperioden hans. Hadde dette vært en basketballkamp ville vi altså bare vært halvveis ut i første omgang. Det er lenge igjen, sier professoren.

Donald Trump selv er, ikke overraskende, uenig med dem som hevder at han ikke har fått til stort. Tirsdag tvitret han følgende:

«Etter 200 dager, sjelden har noen administrasjon oppnådd det vi har oppnådd. Ikke en gang i nærheten! (…)»

NY HØYESTERETTSDOMMER: President Donald Trump mens høyesterettsdommer Anthony Kennedy tar sin nye kollega Neil Gorsuch i ed i hagen utenfor Det hvite hus i april i år. Gorsuchs kone, Marie Louise, holder bibelen. Foto: Evan Vucci , AP

Den største seieren



Selv om Trump ikke har fått gjennom de store lovendringene, har han fått gjort en god del andre ting. Noen av dem, som dommerutnevnelser, vil kunne ha effekt i flere tiår fremover.

– Hans største seier så langt er utnevnelsen av den konservative høyesterettsdommeren Neil Gorsuch. Det var også et klart signal til konservative om at de ikke trenger bekymre seg for ham, sier professor Nordlinger.

Han trekker også frem såkalte presidentordrer, som har reversert mange ting hans forgjenger, Barack Obama, gjorde som viktige for Trump. I tillegg til bombingen av en flybase i Syria, som Nordlinger mener viser at Trump ikke ville bli oppfattet like svak som mange oppfattet Obama i krigen i Syria.

Ettersom kaoset i Det hvite hus, Russland-etterforskningen og helselovfiaskoen er det som har fått mesteparten av oppmerksomheten, har mye av disse tingene gått under radaren.



Vi har derfor satt sammen denne listen over det viktigste av hva presidentens regjering faktisk har fått til så langt:

• Utnevnelsen av Neil Gorsuch som høyesterettsdommer. Det har særlig stor betydning fordi høyesterett nå har konservativt flertall, og dommerne der sitter på livstid.

• Trump har også fylt opp en rekke føderale domstoler på nivåer under høyesterett med konservative, og ofte relativt unge, dommere. Også disse sitter på livstid.

FORGJENGER: Tidligere president Barack Obama må se at mange av hans lover nå blir omgjort. Foto: Dario Ayala , Reuters

• Trakk USA ut av Parisavtalen, som skal sørge for å redusere verdens utslipp av klimagasser.

• Innenfor miljø og klima har presidenten også gått tilbake på en rekke ting hans forgjenger, Barack Obama, innførte. For eksempel en lov ment å beskytte små vassdrag fra industriforurensning og forbudet mot oljeboring i arktiske strøk.

• Det jobbes også med å reversere Obamas «Clean Power Plan», som har hatt som mål å stenge sterkt forurensende kullkraftverk. En foreløpig seier i rettsvesenet har gjort det enklere å kunne lykkes med dette.

• Selv om det ikke er endelig oppe og avgjort fikk Trump, takket være utnevnelsen av Gorsuch, en midlertidig godkjennelse av Høyesterett for deler av det såkalte innreiseforbudet.

• Når det kommer til immigrasjon er det også verdt å nevne at selv om presidenten ikke har begynt på sin mye omtalte mur på grensen til Mexico, så har antallet personer som kommer over grensen gått betydelig ned. Mange mener det skyldes Trumps retorikk.

• I løpet hans seks måneder som president har det blitt skapt over én million nye jobber i USA og børsindeksen Dow Jones har nådd rekordhøyt nivå. Det skal nevnes at antallet nye jobber også steg med Obama som president. Faktisk er dette den 82. måneden på rad at jobbpilene peker oppover.

• Trump har reversert, eller sørget for å forsinke, hundrevis av reguleringer innenfor forretningsvirksomhet.

• Trump har signert en lov som øker forsvarsbudsjettet med rundt 15 milliarder dollar.

• På justisfronten har han sørget for at politiet kan beslaglegge kontanter og ting tilhørende folk som bare er under mistanke for å ha begått kriminalitet.

• Det vil også nå være mulig å straffe selv de minst narkotikaforseelsene med de strengeste straffene.

• Justisdepartementet har i Trumps periode ombestemt seg angående en kontroversiell stemmerettslov i Texas. Kritikere mener at loven diskriminerer og utfordret den i rettssystemet.

• Har reversert beskyttelser transkjønnede studenter fikk av Barack Obama.

• Til slutt tar vi med at Donald Trump signerte en lov om nye sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea. Denne var han riktig nok selv motstander av.

