Dette er Trumps siste usannheter

NEW YORK (VG) Etter fem døgn ved makten er Donald Trump og hans pressetalsmann oppe i totalt syv usannheter.

Allerede i løpet av det første døgnet etter at han ble tatt i ed, ble USAs president Donald Trump (70) og hans pressetalsmann Sean Spicer tatt i hele fem løgner. Nå kan ytterligere to uttalelser legges til listen:



1) Ulovlige innvandrere som stemte på Clinton



Da presidenten møtte ledere i Kongressen mandag kveld skal Trump hevdet at mellom tre og fem millioner ulovlige innvandrere stemte på hans rival, Demokratenes Hillary Clinton. Ifølge New York Times skal han også ha uttalt at han ville fått flest stemmer hvis det ikke hadde vært for disse.

Etter valget i november kom Trump med en lignende påstand på sin Twitter-konto. Det finnes ingen beviser på denne påstanden, som har blitt tilbakevist av flere etater og faktasjekkere.

Spicer ble spurt om dette på tirsdagens pressebriefing, og bekreftet at Trump tror at det var valgfusk under presidentvalget. Han begrunnet dette med «studier og opplysninger Trump har fått». Spicer antydet også at det kan bli aktuelt å sette i gang undersøkelser for å avdekke omfanget av ulovlig avgitte stemmer.

Da Spicer ble bedt om å fremlegge bevis for at dette skal ha foregått i stor skala, gikk han imidlertid videre til neste spørsmål.

FØRSTE DAGER: Fredag ble Donald Trump tatt i ed som president. I løpet av de fem første dagene har hans administrasjon måtte svare for mange usanne påstander de har kommet med. Foto: Susan Walsh , AP

2) Vekst i offentlige ansatte



Mandag signerte presidenten hele tre presidentordre, den ene som innfører ansettelsestopp av offentlig ansatte. På en pressekonferanse etterpå sa pressetalsmann Spicer at steget «skal motvirke den dramatiske økning av offentlig ansatte de siste årene».

Dette stemmer ikke. Ifølge tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet var antall offentlige ansatte i desember 2016 2,8 millioner. Tallet har økt svakt siden mai 2014 da antallet var rundt 2,7 millioner. Dette tilsvarer en økning på cirka tre prosent, skriver Washington Post.

Bakgrunn: Fem løgner det første døgnet

Tidligere har Trump og hans pressetalsmann kommet med følgende usannheter:

I HARDT VÆR: Trumps pressetalsmann Sean Spicer har kommet med flere løgner. Foto: Saul Loeb , AFP

* Spicer sa at publikumet fredag var det største noen sinne på innsettelser - både i USA og rundt om i verden. Trump sa at det så ut som mellom én million til halvannen million mennesker. Senere innrømte Trump-rådgiver Kellyanne Conway at pressesjef Spicer ga «alternative fakta» da han beskrev publikumet.

* Under Trumps besøk hos CIA lørdag, hevdet han at folkemengden var så stor at den «gikk helt ned til Washington-monumentet». En timelapsevideo viser at folkemengden aldri strakte seg så langt.



* Spicer hevdet at man under innsettelsen av Trump for første gang brukte hvite matter for å beskytte gresset, noe som kan ha fått det til å mer glissent ut enn hva som var tilfellet. Det stemmer ikke. Også under Obamas andre innsettelsesseremoni ble det brukt matter.

* Spicer påsto at flere reiste med t-banen i 2017 enn i 2013. Transportmyndighetene i byen opplyser at 570.000 reiste kollektivt fredag. Under Obamas innsettelser i 2009 og 2013, reiste henholdsvis 1,1 millioner og 780.000 mennesker kollektivt.

* Da han besøkte CIA beskyldte Trump media for å dikte opp hele konflikten mellom ham og CIA. Trump har blant annet sammenlignet deres metoder med Nazi-Tyskland og langet ut mot avtroppende CIA-sjef John Brennan.

