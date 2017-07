Dette er Trumps nye pressesekretær

Sarah Huckabee Sanders (34) er ingen politisk grønnskolling.

Donald Trump gjør gjerne et poeng av at de nærmeste medarbeiderne hans har liten eller ingen politisk erfaring.

Det kan han ikke si om Det hvite hus’ nye pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders, som tar over jobben etter kontroversielle Sean Spicer.

Huckabee Sanders, som helt fra starten av Trumps presidentperiode har vært en del av kommunikasjonsteamet hans, er den yngste datteren til den tidligere republikanske presidentkandidaten Mike Huckabee, og har levd og åndet for politikk siden barnsben av.

INN: Sarah Huckabee Sanders. Foto: AFP PHOTO / JIM WATSON.

Lojalitet

Da Mike Huckabee besøkte Oslo i mars, i forbindelse med den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium, hadde han dette å si om sin datter:

– Jeg har fortalt min datter at det er to ting du skal gjøre når du jobber tett på toppolitikken: Du gir dem din lojalitet, og deretter full konfidensialitet. Og selv om hun er min datter, så gir hun meg ikke inside-informasjon. Jeg vil heller ikke spørre om det, fordi hun har en fantastisk tid der nå, og en veldig ansvarsfull jobb. Hun jobber to dører ned fra Det ovale kontor, og har sitt livs opplevelse.

På spørsmål om datteren var en av dem som hadde fått inndratt mobiltelefonen sin etter mistankene om lekkasjer, svarte den tidligere Arkansas-guvernøren:

UT: Sean Spicer. Foto: AFP / BRENDAN SMIALOWSKI.

­– Ærlig talt, så vet jeg ikke. Jeg har ikke sjekket. Jeg leste historien om alle andre, og trolig ble hennes telefon sjekket. Og jeg er helt sikker på at hun var komfortabel med det, fordi hun er trofast og lojal – kanskje kommer hun til å snakke om det når hun en gang slutter, men hun kommer ikke til å skrive bok om det.

Sin fars største fan

Sarah Huckabee Sanders ble født 13. august 1982 i Hope, Arkansas, som den yngste av tre søsken. Hun er Mike Huckabee og Janet McCains eneste datter.

Interessen hennes for politikk ble vekket da faren gjorde sitt første – og mislykkede – forsøk på å bli guvernør i 1992.

– De fleste 7-8 åringer er ute og hopper tau. Sarah satt ved kjøkkenbordet og hørte på politiske kommentatorer som analyserte meningsmålinger, uttalte Mike til Fox News i mai.

– Han hadde ikke mange ansatte, så familien var veldig engasjerte i valgkampen hans, fortalte Huckabee Sanders til The Hill i mars i år.

– Jeg sendte brev og ringte på dører, jeg satt opp plakater i hager. Jeg er min fars største fan, og jeg ville ingenting mer enn å være en del av det han holdt på med.

Baptistfamilie

Mike Huckabee ble guvernør i 1996, etter at demokraten Jim Guy Tucker trakk seg som følge av sin rolle i Whitewater-skandalen.

Da han søkte gjenvalg i 2002, tok den da 20 år gamle Sarah jobben som feltkoordinator for kampanjen. En rolle hun igjen inntok i president George W. Bush kampanje for å bli gjenvalgt i 2004.

Da Huckabee, som har en fortid som baptistpastor i Pine Bluff i Arkansas, meldte seg på i presidentvalgkampen i 2008, var datteren daglig leder for kampanjen.

STOLT FAR: Mike Huckabee, her fotografert under Oslo Symposium i mars. Foto: ESKIL WIE FURUNES / VG.

Det var til sist John McCain som vant republikanernes nominasjonsprosess, foran Mitt Romney, med Huckabee på tredjeplass.

Han vurderte å stille igjen i 2012, men slo det fra seg.

– Alle faktorer sier «ja», men hjertet sier «nei», forklarte han til The Washington Post i 2011.

Han kastet seg på igjen i 2016, nok en gang med datteren som kampanjesjef. Han trakk seg 1. februar 2016, hvorpå han kunngjorde sin støtte til Donald Trump – som Huckabee Sanders nå var blitt seniorrådgiver for.

Roste Obama

– Jeg meldte meg frivillig til Mr. Trumps kampanje fordi han jobber for arbeidende familier, og ikke Washington- og Wall Street-elitene, uttalte hun til Arkansas News i februar 2016.

Hun roste Trump for å være mot abort og for ekteskapet. Men Huckabee Sanders, som har jobbet mye med utdannelse- og fattigdomsspørsmål, blant annet som nasjonal kampanjesjef for organisasjonen ONE, hadde også noen rosende ord til overs for Barack Obama.

I et intervju med TIME i forbindelse med at hun ble valgt til en av de 40 mest innflytelsesrike menneskene i USA under 40 år, sa hun:

– Amerika trenger flere fedre som tar en aktiv rolle i barnas liv. Barn fra familier som er gått i oppløsning har større sjanse for å ende opp i fattigdom og alkoholisme enn andre barn. Jeg er republikaner, men respekterer president Obama for å sette søkelyset på dette problemet. Jeg håper at flere vil følge eksemplet hans.

Parodiert

Huckabee Sanders, som er gift med den republikanske strategen Bryan Sanders, som hun har tre barn med, og som er blitt beskrevet som både «svært ambisiøs» og «bortskjemt» – har allerede ved flere anledninger møtt den amerikanske pressen, som «innbytter» for pressetalsmannen hun nå erstatter: Sean Spicer.

I likhet med ham har hun også rukket å bli parodiert av komikere på TV, blant annet på «Saturday Night Live».

Den stolte faren – som nå bor i Florida, og vurderer å melde seg på i guvernørkampen der i 2018 – tror imidlertid hun er godt rustet til å takle det det store presset:

– Hun har sett hvor smålig og urettferdig pressen kan være, sa han til Fox News tidligere i år.

– Det er ikke bare det at hun gir inntrykk av å heve seg over det. Hun gjør virkelig det. Hun har sett det hele livet.