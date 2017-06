Dette er klimatiltakene Trump har skrotet

Før han trakk USA ut av Parisavtalen hadde Donald Trump allerede skrotet flere av Barack Obamas klimatiltak.

En knapp time etter innsettelsen av Donald Trump som USAs nye president, hadde informasjon om menneskeskapte klimaendringer forsvunnet fra hjemmesiden til Det hvite hus.

1. juni annonserte han at landet han leder vil trekke seg fra Parisavtalen, fordi han ikke mener den gagner den amerikanske økonomien.

Under valgkampen lovet Trump å hjelpe den kriserammede amerikanske kullindustrien, varslet storsatsing på olje og gass og utmelding av Parisavtalen.

Det tok ikke lang tid før Trump satte i gang med å fjerne klimatiltak.

Fjernet utslippskrav



I starten av mars fjernet amerikanske myndigheter et krav om at olje- og gasselskaper må oppgi sine utslipp av den kraftige klimagassen metan.

– Det er alvorlig, for metan er en av de verste klimagassene, sier forskningsdirektør Guri Bang i Cicero til VG.

Trumps klimatale: Dette stemmer og dette er feil

Obama-administrasjonen ville finne ut hvor store utslippene av metangass var, spesielt innen produksjon av skiferolje, for deretter å redusere utslippene. Men Trump-administrasjonen fjernet i mars kravet om at selskapene må oppgi hvor mye metangass de slipper ut.

Reverserte Obama-tiltak

Trump vil også fjerne hele den nasjonale klimaplanen «Climate Action Plan», som Obama la frem i 2013.

Den viktigste delen i planen heter «Clean Power Plan» og handlet om å få ned utslippene fra kullkraftverk og kraftsektoren. Målet var å kutte klimagassutslippene i kraftsektoren med 32 prosent innen 2030.



I slutten av mars reverserte Trump Obamas «Clean Power Plan».

– Trump har fjernet noen veldig viktige reguleringer i energisektoren, spesielt når det gjelder «Clean Power Plan», som var en reguleringsplan for å få ned utslippene fra strømproduksjon. Planen innebar at man innførte en standard på utslipp som gjorde at gamle kullkraftverk ble ulønnsomme fordi det ble for dyrt å drive dem, sier Bang.

Les også: UD fraråder nordmenn å reise til Venezuela

Reguleringene Obama innførte favoriserte altså gasskraftverk eller fornybar energi foran kullkraftverk.

På hjemmesidene til Det hvite hus skriver Trump-administrasjonen at hele «Climate Action Plan» er «skadelig» og «unødvendig». Da han i mars signerte at presidentordren for å fjerne «Clean Power Plan», erklærte Trump at «krigen mot kull er over».

– Obama innførte planen ved hjelp av en presidentordre, og for å endre politikken trengte Trump bare å skrive ut en ny presidentordre. Det er ingen tvil om at målet til Trump er å fjerne «Clean Power Plan» fullt og helt, sier Bang.

«Climate Action Plan» hadde også en del om å forberede USA på klimaendringer, som for eksempel ved å bedre flombeskyttelse, og at USA skulle ta lederskap i de internasjonale klimaforhandlingene.

– Trump-administrasjonen kommer til å fjerne hele Climate Action Plan, sier Bang.

Kommentar: Historien gjentar seg, mens klimaet endrer seg

Oljeboring utenfor kysten



I Norge er det oljeboring i Lofoten, Senja og Vesterålen som er et hett tema under valgkampen.

Men også i USA er å åpne opp for oljeboring på den politiske agendaen.

– Alt som blir ansett som dyre reguleringer for olje- og gassindustrien blir nå fjernet. Det blir også lettere for olje- og gassindustrien å bore på føderalt land, som Obama hadde innført begrensninger på. Også har Trump også sagt at han vil tillate mer oljevirksomhet utenfor øst- og vestkysten enn det som tidligere har vært lov. Det har vært ganske store begrensninger på hvor man kan drive offshorevirksomhet, sier Bang.

Les også: Det hvite hus fjernet nettside om klimaendringer

Omstridte oljerørledninger

I januar signerte Trump en presidentordre for å reforhandle betingelsene for to omstridte oljerørledninger – og få dem bygget. Det ene er Keystone XL, fra Alberta i Canada til Texas, en oljerørledning som Obama vraket i 2015.

Budsjettkutt på miljø



Trump-administrasjonen har i tillegg foreslått store kutt i budsjettene til det amerikanske miljødirektoratet EPA. I forslaget til statsbudsjett foreslår de å kutte budsjettene med hele 31 prosent. USAs bidrag til FNS grønne klimafond fjernes.

Men budsjettforslaget må gjennom Kongressen.

– Hvis det går gjennom Kongressen og de får flertall for det, betyr det at departementet ikke vil være i stand til å gjennomføre sine oppgaver og sørge for at miljøvernreguleringer blir fulgt, sier Bang.

– Trump har også sagt at han vil kutte i budsjettene til energidepartementet, som er ansvarlig for mye av den forskningen som pågår på ny energiteknologi, sier forskningsdirektøren.

Kommentar: Miljøet taper i Trumps USA

Parisavtalen



For ganske nøyaktig et år siden høstet Trump jubel og applaus på en oljekonferanse i North Dakota da han sa at han ville kansellere Parisavtalen. Torsdag kunngjorde han at USA vil trekke seg fra avtalen.

– Om Trump trekker USA ut av klimasamarbeidet, vil det være det verste som kan skje, sa Steffen Kallbekken, forskningsleder på Cicero senter for klimaforskning, til VG i en sak om hva som skjer dersom Trump bryter ut av avtalen.

Obama om Parisavtalen: «Vår beste mulighet til å redde den ene verden vi har»

– Med de tiltakene som allerede er gjort nasjonalt, så ligger det vel an til at USA ikke klarer å oppnå målene i Parisavtalen uansett om de trekker seg eller ikke. Men hvis Trump nå velger å trekke USA ut av klimaavtalen, vil de skade det internasjonale samarbeidet, sier Bang i Cicero.



Fikk du med deg? Dette skjer om Trump bryter ut av klimaavtalen

Les også: Klimatallene som skremmer forskerne