Dette er Donald Trumps regjering

USAs kommende regjering vil bestå av mange med militær bakgrunn og feite lommebøker. Kvinner og fargede er det derimot færre av.

Til en rekke av posisjonene må personene Donald Trump har nominert først bli godkjent i Senatet. Dette skjer i etterkant av at presidenten formelt har blitt innsatt. Trump overtar for Barack Obama, og blir USAs 45. president 20. januar 2017.

Trolig vil det være problemfritt for de fleste å bli godkjent, ettersom republikanerne har flertall.

Blant Trumps utvalgte finner du en som tidligere har ønsket å legge ned departementet han nå skal lede, en klimaskeptiker som skal lede miljødirektoratet og en justisminister som tidligere har blitt nektet jobb som føderal dommer på grunn av rasisme.

Her er de utvalgte:

Visepresident: Mike Pence (57)

Guvernøren i Indiana blir tatt i ed samtidig med presidenten. Pence har tidligere sittet i Representantenes hus. Han regnes som en konservativ republikaner, blant annet støtter den såkalte «Tea Party»-bevegelsen. Som guvernør har den kommende visepresidenten gjennomført store skattekutt. Må ikke godkjennes av Senatet.

NESTKOMMANDERENDE: Mike Pence blir USAs neste visepresident. Foto: Klaudia Lech , VG

Utenriksminister: Rex W. Tillerson (64)

Som direktør for verdens største oljeselskap, Exxon Mobil, ble Tillerson i 2015 kåret til verdens 25. mektigste mann. Han har ingen politisk erfaring, men har forhandlet med flere lands myndigheter på forretningsnivå. Ble i 2013 tildelt den russiske vennskapsmedaljen av president Vladimir Putin. Må godkjennes av Senatet. Flere republikanske senatorer har uttrykt skepsis til hans nære bånd med Russland og Vladimir Putin.

OLJEMANN: Rex Tillerson er omstridt som valg til jobben som utenriksminister på grunn av hans nære bånd til Russland. Foto: Eric Piermont , AFP

Innenriksminister: Ryan Zinke (55)

Ble i 2015 valgt inn i Representantenes hus fra delstaten Montana. Jobbet i den amerikanske marinen i 23 år, blant annet som offiser i spesialstyrken Navy SEAL. I politikken har han vært spesielt opptatt av nasjonal sikkerhet. Nå er han blant de som får ansvar for USAs klimapolitikk. Har tidligere uttrykt skepsis til at klimaendringene er menneskeskapte. Må godkjennes av Senatet.

NY INNENRIKSMINISTER: Ryan Zinke på vei til et møte med Donald Trump i Trump Tower på Manhattan i New York 12. desember. Foto: Brendan Mcdermid , Reuters

Energiminister: Rick Perry (66)

En annen av de som får klimapolitikk på sitt bord. I en bok Perry ga ut i 2010 skriver han at menneskeskapte klimaendringer er en bløff. Den tidligere guvernøren i oljestaten Texas foreslo i 2011, da han forsøkte å bli Republikanernes presidentkandidat, å legge ned departementet han nå skal lede. Må godkjennes av Senatet.

Arbeidsminister: Andrew F. Puzder (66)

Konsernsjefen for CKE Restaurants, som er morselskapet til flere hurtigmatkjeder, har fått æren for å snu selskapet til suksess. Støttet Trump økonomisk i hans presidentkampanje. Puzder har kritisert Obamas arbeidspolitikk, og har uttalt at han ikke ønsker å heve minstelønnen. Selskapene hans har blitt beskyldt for brudd på arbeidernes rettigheter. Må godkjennes av Senatet.

FORRETNINGSMANN: Andrew Puzder er blant de mange i regjeringen som ikke har politisk erfaring fra før. Foto: Fred Prouser , Reuters

Finansminister: Steven Mnuchin (53)

Mangemilliardæren var økonomisjef for kampanjen til Trump. Hatt lederjobb i investeringsbanken Goldman Sachs, og er i dag hedgefondsjef. Tjente gode penger på oppkjøp under finanskrisen. Har vært produsent for Hollywood-filmer som «Avatar og «X-Men». Støttet tidligere Hillary Clinton og Barack Obama. Har lovet store skattekutt. Må godkjennes av Senatet.

PENGEMANN: Steven Mnuchin, her i Trump Tower, blir finansminister. Foto: Shannon Stapleton , Reuters

Forsvarsminister: James N. Mattis (66)

«Mad Dog Mattis» er en pensjonert general i marineinfanteriet, med erfaring fra både Irak og Afghanistan. Har kritisert Trump for NATO-uttalelser, og den kommende presidentens ønske om å vrake atomavtalen med Iran. Respektert militærmann, selv om han i 2005 fikk kritikk etter å ha uttalt at «det er gøy å skyte mennesker». Må godkjennes av Senatet.

BLIR REGJERINGSKOLLEGER: Donald Trump og generalen James Mattis håndhilser etter et møte i november. Foto: Drew Angerer , AFP

Justisminister: Jeff Sessions (69)

Senator fra Alabama som på midten av 80-tallet ble nektet en jobb som føderal dommer på grunn av rasistiske uttalelser og handlinger han tidligere skal ha kommet med. Nå ønsker Trump ham altså som justisminister. Kjent for å ønske en streng immigrasjonsreform og harde straffer for kriminelle. Første i Senatet som ga støtte til Trump, og blir nå en del av Trumps sikkerhetsteam. Må godkjennes av Senatet.

MANN FOR SIN HATT: Senator Jeff Sessions støttet tidlig Donald Trumps kamp for å bli USAs neste president. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Helseminister: Tom Price (62)

Opprinnelig ortopedisk kirurg, men Price har i en årrekke representert Georgia i Representantenes hus. Har markert seg som en sterk motstander av Barack Obamas helsereform. Det er ventet at han vil jobbe for å omgjøre «Obamacare». I Kongressen har han markert seg med konservative standpunkt i en rekke saker. Må godkjennes av Senatet.

SNART REGJERINGSMEDLEM: Fra lege til helseminister. Tom Price. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Boligminister: Ben Carson (65)

Den eneste i regjeringen med afroamerikansk bakgrunn. Også den eneste i regjeringen som stilte mot Donald Trump i primærvalget. Trump mente da at Carson, som var kjent som en svært dyktig hjernekirurg, hadde «superlite energi». Har svært konservative synspunkter på en rekke saker. Han har aldri hatt en politisk posisjon tidligere. Må godkjennes av Senatet.

VAR MOTKANDIDAT: Dr. Benjamin Carson forsøkte selv å bli Republikanernes presidentkandidat. Foto: Stephen Dunn , AP

Samferdselsminister: Elaine L. Chao (63)

Var arbeidsminister under George W. Bush, og er dermed den eneste som har regjeringserfaring fra før. Var også visetransportminister i to år under Bush senior. Chao er gift med Mitch McConnell, Senatets majoritetsleder. En av få kvinner i regjeringen, og en av få som ikke er hvit. Immigrerte fra Taiwan med en velstående shippingfamilie da hun var åtte. Må godkjennes av Senatet.

MAKTPAR: Elaine L. Chao. landets neste samferdselsminister er gift med Mitch McConnell. Foto: Timothy D. Easley , AP

Utdanningsminister: Betsy DeVos (58)

Forretningskvinne som tidligere har ledet Det republikanske partiet i delstaten Michigan. Er en forkjemper for at foreldre skal få velge hvilke skole barna deres skal gå på. Er i dag leder av en organisasjon som promoterer såkalte «charterskoler», som er skoler som får statlige midler, men opererer uavhengig av den offentlige skolen. Må godkjennes av Senatet.

BLIR UTDANNINGSMINISTER: Betsy DeVos, taler under Donald Trumps takketurne i Grand Rapids, Michigan. Foto: Don Emmert , AFP

Handelsminister: Wilbur Ross (78)

En av mange søkkrike i regjeringen. Eiendomsselskapet hans kjøper opp selskaper som gjør det dårlig, og ofte blir de slått sammen, noe som blant annet ble gjort i 2002 med flere stålprodusenter som hadde gått konkurs. Har sagt at USA må komme seg ut av «dårlige handelsavtaler» og ønsker høye tollavgifter for Kina. Som handelsminister blir Ross regjeringens eldste. Må godkjennes av Senatet.

ELDST: 78 år gamle Wilbur Ross waits blir regjeringens eldste. Foto: Evan Vucci , AP

Minister for innenlands sikkerhet: John F. Kelly (66)

Nok en tidligere general i marineinfanteriet. Har hatt ansvaret for å håndtere sikkerhetstrusler fra narkokarteller i Sør- og Mellom-Amerika. Nå får han trolig en sentral rolle angående sikkerheten langs Mexico-grensen, hvor Trump har sagt han vil bygge en mur. Har også ført tilsyn med Guantanamo-fengselet, og har tidligere uttalt at det ikke fantes noen uskyldige innsatte der. Må godkjennes av Senatet.

MILITÆRMANN: General John Kelly, er en av flere med militærbakgrunn i Trumps regjering. Foto: Mandel Ngan , AFP

CIA-sjef: Mike Pompeo (53)

Tea Party-tilhengeren har representert Kansas i Kongressen siden 2011. Tjenestegjorde som offiser i den amerikanske hæren i fem år før han ble advokat, etter utdannelse ved Harvard. Mener Edward Snowden fortjener dødsstraff, og vil ha tilbake de overvåkingslovene som ble endret etter Snowdens avsløringer. Pompeo er medlem av våpenorganisasjonen NRA. Må godkjennes av Senatet.

CIA-SJEF: Kansas-mannen Mike Pompeo skal lede USAs viktigste etterretningsorganisasjon. Foto: Saul Loeb , AFP

Nasjonal etterretningsdirektør: Dan Coats (73)



Coats er tidligere senator i Indiana. Han har i Senatet tjenestegjort i etterretnings- og forsvarskomiteen. 73-åringen har også vært USAs ambassadør til Tyskland og han har vært medlem av Representantenes hus i Kongressen. Har også jobbet som lobbyist i Washington. Nå skal han overta en posisjon flere nære Trump-medarbeidere mener er overflødig. Må godkjennes av Senatet.

ERFAREN: Med sine 73 år har Dan Coats vært ute en vinterdag før. Foto: Susan Walsh , AP

Sjefsforhandler for handelsavtaler: Robert Lighthizer (69)

FORHANDLER: Robert Lighthizer. Foto: Skadden.com

Jobbet med handelspolitikk som assisterende sjefsforhandler allerede under president Ronald Reagan. Har tidligere uttalt seg sterkt kritisk til Kina, et land som blir viktig i USAs handelspolitikk. Beskrevet som en proteksjonist når det kommer til handel. Lighthizer er opprinnelig advokat fra Ohio, og har i åresvis representert stålindustrien. Må godkjennes av Senatet.

Leder for miljødirektoratet: Scott Pruitt (48)

Mannen som skal lede USAs miljøvernpolitikk er kjent for nære bånd til oljeindustrien. Han har også sagt at han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer eller global oppvarming. Har siden 2011 vært justisminister i delstaten Oklahoma. Har tidligere saksøkt direktoratet han nå skal lede for dets plan for ren kraft, «Clean Power Plan». Må godkjennes av Senatet.

KLAR FOR NY JOBB: Scott Pruitt ankommer Trump Tower i New York for et møte med Donald Trump. Foto: Andrew Harnik , AP

Leder for direktoratet for småbedrifter: Linda McMahon (68)

Var tidligere direktør i World Wrestling Entertainment, hvor hun og ektemannen tjente store penger. Forsøkte i både 2010 og 2012 å bli senator for Connecticut, blant annet med lovnader om lavere skatter, men tapte valget begge gangene. Var sammen med ektemannen en av Trumps største pengegivere i valgkampen. Må godkjennes av Senatet.

TIDLIGERE DIREKTØR: Linda McMahon er en av få kvinner, men en av mange rikinger blant de som skal styre i Trumps USA. Foto: Mike Segar , Reuters

FN-ambassadør: Nikki R. Haley (44)

Er sammen med stabssjefen i Det hvite hus yngst blant Trumps utvalgte. Guvernøren i Sør-Carolina er også en av få kvinner. I tillegg er hun datter av innvandrere fra India, og skiller seg dermed på mange måter ut i denne forsamlingen. Var en skarp kritiker av Trump i primærvalgperioden. Må godkjennes av Senatet.

UNG: Nikki Haley (44) er å regne som ungdom sammenlignet med de fleste Trump har plukket ut. Foto: Mandel Ngan , AFP

Stabssjef i Det hvite hus: Reince Priebus (44)

Yngst i flokken, men likevel en av relativt få Washington-veteraner. Kom fra jobben som formann i republikanernes nasjonale komite. Skal nå ha ansvaret for staben i Det hvite hus’ vestfløy. Kommer til å jobbe svært tett på presidenten, og vil trolig få en viktig rolle i samarbeidet med Kongressen, der han selv har en rekke viktige støttespillere. Må ikke godkjennes av Senatet.

SKAL SAMARBEIDE: Reince Priebus blir en av Donald Trumps viktigste samarbeidspartnere i Det hvite hus. Foto: Jim Watson , AFP

Nasjonal sikkerhetsrådgiver: Michael T. Flynn (58)

Trump fant plass til enda en tidligere general i sitt team. Flynn kommer fra hæren, og har tidligere vært sjef for det amerikanske forsvarets etterretningsavdeling, DIA. Har tjenestegjort både i Iran og Afghanistan. Den pensjonerte generalen har på Twitter videreformidlet konspirasjonsteorien som koblet Hillary Clinton til organisert barneprostitusjon. Må ikke godkjennes av Senatet.

SIKKERHETSRÅDGIVER: Michael T. Flynn i Trump Tower i New York. Foto: Kathy Willens , AP

Sjefsstrateg: Stephen K. Bannon (63)

Blant de mest omstridte i Trumps nærmeste krets. Bannon er beskyldt for å tilhøre den ytre høyreside, for å være rasist og konspirasjonsteoretiker. Ledet Trumps presidentkampanje de siste månedene. Ble hentet fra det alternativ-høyre nettstedet Breitbart, hvor han var direktør. Jobbet tidligere for investeringsbanken Goldman Sachs. Må ikke godkjennes av Senatet.

OMSTRIDT: Stephen Bannon går fra Breitbart til Det hvite hus. Foto: Eduardo Munoz Alvarez , AFP

Hvite hus-rådgiver: Donald F. McGahn II (48)

Tidligere formann i Federal Election Commission, som er et tilsynsorgan med ansvaret for å håndheve regulering av valgkampfinansieringen. McGahn, som kommer fra Atlantic City i New Jersey, fungerte som advokat for Trump-kampanjen. På fritiden er han medlem av et band som spiller kjente 80-tallslåter. Må ikke godkjennes av Senatet.

RÅDGIVER: Donald McGahn jobbet for Trump-kampanjen. Nå blir han med til Det hvite hus. Foto: Mary Altaffer , AP

Svigersønn

To statsrådsposter, landbruksminister og veteranminister, har Trump per 2. januar fremdeles ikke utnevnt noen til.

Flere andre fremtredende posisjoner, som kommunikasjonssjef og ulike seniorrådgivere, er fremdeles ikke besatt. Men folk som hans egen svigersønn Jared Kushner og hans pressetalskvinne Hope Hicks er nevnt som aktuelle kandidater for de ulike rollene.

Rollen som pressesekretær gikk til Sean Spicer, mens Trumps tidligere kampanjesjef Kellyanne Conway har fått en rådgiverposisjon. Thomas P. Bossert, en tidligere sikkerhetsrådgiver for George W. Bush, skal være sikkerhetsrådgiver med fokus på innlandet.

4000 jobber

Trump vil også ha en rekke andre rådgivere som ikke vil jobbe for ham på fulltid, men som han trolig jevnlig vil konferere med. Nylig ble det kjent at folk som Tesla-sjef Elon Musk, Uber-sjef Travis Kalanick og Pepsi-sjef Indra Nooyi vil inngå i en slik gruppe.

Totalt har Donald Trump rundt 4000 myndighetsjobber han må finne folk til. Dette inkluderer for eksempel alle ambassadørene rundt om i verden.

Kilder: New York Times, CNN, Washington Post, Forbes, VG, NTB og Wikipedia.