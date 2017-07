Dette er den russiske advokaten som møtte Trump Jr.

Natalja Veselnitskaja (42) blir beskrevet som en fryktet Moskva-insider som har lobbet mot sanksjoner, forsvart svindeltiltalte og kjempet mot Ikea.

Donald Trump Jr. har offentliggjort e-poster om sitt møte med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja (42) i Trump Tower i juni i fjor. Offentliggjøringen kom i kjølvannet av en sak i New York Times.



Ifølge amerikanske medier var det Veselnitskaja som ba om møtet med presidentkandidatens sønn og nære rådgiver. Hun skal ha hevdet at hun hadde opplysninger om ulovlige pengebidrag til Hillary Clintons valgkamp som kunne være «nyttig» for Trump. Selv nekter hun for å ha bedt om møtet, ifølge NBC News.

Ingen vet hva som ble sagt under det ca. halvtime lange møtet. Trump Jr. påstår at Veselnitskaja snakket mest om adopsjon og sanksjoner, mens hun benekter å ha diskutert kompromitterende materiale om Clinton.

På mandag uttalte president Putins talsperson, Dmitri S. Peskov, at Kreml aldri har hørt om advokaten. Men hva vet vi egentlig om henne?

VILLE HA MØKK: Donald Trump Jr. publiserte nylig e-poster som viste at han ønsket bevis fra Russland som kunne skade Hillary Clinton. Foto: Mike Segar , Reuters

Fryktet advokat med rike venner

Veselnitskaja jobber ifølge ABC News hos det Moskva-baserte firmaet Camerton Consulting. I et rettsdokument hevder hun å ha ført og vunnet over 300 saker.

Ifølge det russiske nettstedet fontanka.ru, har Veselnitskaja sine nærmeste kontakter i business-miljøet i Moskva-regionen og er registrert med et 700 kvadratmeter stort hus i overklassestrøket Riita.

Natalja Veselnitskaja (42): *Advokat siden 2009. Jobbet tidligere i bank og som aktor i Moskva-regionen. *Møtte Donald Trump Jr., Jared Kuscher og Paul Manafort i juni 2016 *Registrert med 700 kvadratmeter stort hus i overklassestrøket Riita utenfor Moskva *Har lobbet mot Magnitskij-loven i USA, som åpner for sanksjoner mot en rekke russere *Forsvarte russeren Denis Katsyv mot anklager om hvitvasking i New York

Hennes eksmann Aleksander Mitusov er nestsjef for selskapet «CG Trans», som er strategisk partner med «Transoil», et selskap eid av Putins nære venn og hockey-partner Gennadij Timtsjenko.



New York Times skriver at advokater og andre i det juridiske miljøet i Moskva kaller Veselnitskaja en fryktet og betrodd insider hos myndighetene. Selv nekter hun derimot for å ha møtt i Trump Jr. på oppdrag fra russiske myndigheter.

– Jeg møtte ham i en privat situasjon, det var et privat møte, ikke i det hele tatt relatert til det faktum at han var sønnen til kandidaten, sa Veselnitskaja til CNN.

I et annet intervju med NBC sa hun at Trump Jr. og andre på møtet – inkludert Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner og daværende kampanjeleder Paul Manafort – virket veldig interesserte i skaffe informasjon som kunne skade Hillary Clinton.

– Men jeg hadde aldri noen skadelig eller sensitiv informasjon på Hillary Clinton. Det var aldri min intensjon å ha det, sa hun til NBC.



Forsvarte tiltalt rikmann

Veselnitskaja påstår at hun deltok på møtet for å lobbe mot den såkalte Magnitskij-loven. Det har hun gjort gjennom de siste fire årene, ifølge ABC News.

New York Times melder at hun har møtt medlemmer av kongressen, opprettet en egen lobbygruppe og blitt et symbol på russisk motstand mot loven. Hun skal ha vært i USA mer enn 20 ganger siden høsten 2015, og ikke alle disse turene skal være jobbturer, skriver fontanka.ru.

Magnitskij-loven ble vedtatt av den amerikanske kongressen i 2012 for å straffe 44 russiske tjenestemenn som skal ha stått ansvarlige for Sergej Magnitskij dødsfall i fengsel i Moskva.

FOR SANKSJONER: Etter Sergej Magnitskijs mistenkelige dødsfall i russisk fengsel i 2009, gikk William Browder, CEO i Hermitage Capital Management, hardt inn for å straffe russiske tjenestemenn. Resultatet var Magnitskij-loven. Foto: Nina Eirin Rangøy , VG



I tillegg til å ha lobbet mot Magnitsky-loven, har Veselnitskaja forsvart én av de tiltalte i en omfattende svindelsak. Denis Katsyv var, ifølge ABC News, en nøkkelperson i den amerikanske tiltalen.

Katsyv er eier av firmaet Prevezon Holdings. Firmaet ble anklaget for å ha hvitvasket 14 millioner dollar gjennom eiendomskjøp i New York og måtte til slutt betale ca. 6 millioner dollar, men nektet å innrømme straffskyld. Det overraskende rettsoppgjøret kom to måneder etter at statsadvokaten i saken, Preet Bharara, ble sparket av president Trump.



Denis Katsyv er sønn av Pjotr D. Katsyv, tidligere regional transportminister i Moskva og nåværende visepresident i det statseide jernbanemonopolet Russlands Statsbaner – Russlands største arbeidsgiver.

Veselnitskaja mener anklagene mot Katsyv er falske. Hun tror også at et amerikansk firma unngikk å betale skatt i USA og Russland og muligens donerte penger til demokratene i USA.

– Det er disse detaljene som kan ha skapt interesse fra Trump-kampanjen, sa hun til NBC News.

Ble mektige på Moskva-eiendom

New York Times hevder at Veselnitskaja begynte karrieren sin som aktor i Moskvas forsteder og bygde seg opp da disse områdene ekspanderte.



Med spredningen av kjøpesentre og motorveier i Moskva-regionen, steg fabrikkområder og andre tomter i verdi. Samtidig skal den russiske advokaten ha fått et rykte på seg som en skremmende motstander som ofte truet med myndighetenes harde hånd. I ett tilfelle kjempet hun mot ett av Ikeas kontorbygg i utkanten av byen, men tapte i russisk høyesterett.

Både non-profit-organisasjonen Spravedlivost og den nå velkjente talkshow-verten Vladimir R. Soloviev skal ha beskyldt Veselnitskaja for å bedrive lyssky virksomhet knyttet til tomter i Moskva, skriver New York Times.

Trump Jr. har sagt til CNN at møtet med Veselnitskaja ble organisert gjennom en bekjent fra Miss Universe-kåringen i Moskva i 2013.

Den bekjente er, ifølge New York Times, Emin Agalarov, popstjerne og sønn av eiendomsmogulen Aras Agalarov. Under Miss Universe-kåringen skal Aras ha forsøkt å få til et møte mellom Donald Trump og Vladimir Putin. Trump stilte opp i musikkvideoen til Emin samme året.



Agalarov-familiens formue er delvis basert på kjøpesentre i Moskvas forsteder, men Veselnitskaja sier til NBC News at hun aldri har møtt Agalarov.

Betalte for å vise norskprodusert film

MOSKVA-MAKT: Advokaten Natalja Veselnitskaja, milliardæren Aras Agalarov og popstjernen Emin Agalarov har alle blitt knyttet til både Donald Trump og business-miljøet i Moskva-regionen. Foto: Yury Martyanov Ethan Miller , AFP

Den norskproduserte dokumentarfilmen «The Magnitsky Act – Behind the Scenes», regissert av Andrej Nekrasov, har kommet i pressens søkelys i forbindelse med Trump Jr. og Veselnitskajas møte.

Filmen er kritisk til narrativet rundt Magnitskijs død, og Veselnitskaja skal ha representert en organisasjon som betalte en visning i Washington D.C., ifølge Radio Free Europe.

En rekke europeiske visninger, inkludert én på Kortfilmfestivalen i Grimstad, ble kansellert etter at Browder truet med søksmål. Piraya Film i Norge trosset truslene og viste filmen likevel, ifølge NRK.

Regissør Nekrasov betviler overfor ABC News at Veselnitskaja har hatt noe å gjøre med visninger eller sendinger av filmen. Han sier følgende til New York Times:

– Hun har en slags patriotisk ting ved seg. Hun har en tendens til å bli litt høytidelig, for ikke å si pompøs og si «Landet mitt er under angrep» – det er hennes stil.