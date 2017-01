Dette er agenten som er utpekt som Trump-kilde

På 1990-tallet skal han ha samarbeidet med den russiske agenten Aleksandr Litvinenko. Nå er han pekt ut som mannen bak Trump-rapporten.

Som spion for den britiske etterretningstjenesten M16 levde Christopher Steele et tilbaketrukket og mystisk liv i mange år.

Det var helt til han denne uken ble navngitt som forfatteren bak den omstridte rapporten hvor det hevdes at Russland sitter på materiale som kan skade Donald Trump.

Selv har den tidligere agenten reist fra hjemmet sitt i Surrey i England og tilsynelatende gått under jorden.

Bakgrunn: Rapport hevder Russland har skandalevideo av Trump

– Ba meg passe katten

Årsaken skal være at han fryktet hevn fra Moskva da han forsto at det kun var et tidsspørsmål før han ble pekt ut som kilden, skriver The Telegraph.

En nabo forteller at han ble kontaktet av den tidligere agenten før han dro.

– Han ba meg passe katten fordi han skulle bort i noen dager. Jeg vet ikke hvor han har dratt eller hvordan jeg kan kontakte ham. Jeg vet egentlig ikke mye om ham, sier naboen.

BLE DREPT: Aleksandr Litvinenko døde på sykehus i 2006 etter at han ble forgiftet med det radioaktive stoffet Polonium-210. Foto: , NATASJA WEITSZ, GETTY IMAGES

Steele forteller via at mellomledd til Wall Street Journal at han ikke ønsker å snakke om saken fordi den er «en het potet».

Steele skal som MI6-agent ha vært spion i Moskva på 1990-tallet, ifølge The Wall Street Journal og Daily Mail, formelt ansatt ved den britiske ambassaden i Moskva.

Kommentar: Velkommen til en syk verden

Litvinenko-kontakt

Her skal han blant annet ha samarbeidet med Aleksandr Litvinenko, den russiske agenten som ble drept i London i 2006, skriver The Times.

KGB-agenten var en skarp kritiker av Russlands president Vladimir Putin, og ble forgiftet ved hjelp av en dødelig dose av det radioaktive stoffet Polonium-210.

Litvinenkos kone Marina sier til avisen at hun ikke husker navnet Steele, men legger til at MI6-agenter ofte har flere identiteter.

Les også: Litvinenkos enke: – Sannheten har kommet frem

Les også: Disse Putin-kritikerne er drept eller mystisk døde

I 2009 forlot han den britiske etterretningstjenesten M16 og startet opp det London-baserte sikkerhetsrådgivningsfirmaet Orbis Business Intelligence sammen med 58 år gamle Christopher Burrows.

JOBBER HER: I 2009 starter Christopher Steele sikkerhetsrådgivningsfirmaet Orbis Business Intelligence, som har kontorer sentralt i London. Foto: Stefan Wermuth , Reuters

Det skal ha vært kontaktene fra tiden i Moskva som førte til at den tidligere agenten ble leid inn av et selskap i Washington for å samle inn informasjon om Trumps forbindelser til Russland.

Trump avviser

Informasjonsinnsamlingen ble først finansiert av Trump-motstandere blant republikanerne, og senere også av demokrater, skriver The Telegraph. Steele skal også ha delt informasjon med FBI.

Påstandene om at Russland sitter på materiale som kan skade USAs påtroppende president, har av Trump blitt kalt «falskt» og «en skam». Russiske myndigheter har også sagt at dokumentet er usant og at det er en «svindel».

Les mer: – Det er syke folk som har satt sammen dette

Steeles partner Burrows, som har vært rådgiver i den britiske utenrikstjenesten, vil hverken «bekrefte eller avvise» at Orbis sto bak.

Dokumentet skal i flere måneder ha sirkulert i Washington da amerikansk etterretning ble bekymret for lekkasjer, og derfor valgte å varsle Trump og president Barack Obama i form av et to sider langt sammendrag forrige uke.

Kilde: VG/NTB