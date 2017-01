Dette blir Donald Trumps største utfordringer som president

Konflikt med Kina, muren til Mexico og vind fra Capitol Hill. Dette blir Donald Trumps største utfordringer som USAs nye president.

Om bare tre uker vil Donald Trump, business-mannen som rystet en hel verden med sin sjokkerende valgseier, avlegge eden som gjør ham til USAs neste president.

Den kommende presidenten står overfor store utfordringer. I løpet av valgkampen har han lovet å knuse IS, bygge en mur mot Mexico, en tollmur mot Kina, og gjenreise USAs storhet.

Spørsmålet er hvordan han vil jobbe for å nå sine mål. Ekspertene VG har snakket med er enige om en ting: Trump er og blir uberegnelig.



Et splittet land

Årets presidentvalg ble en kamp mellom to historisk upopulære kandidater. Når Trump inntar Det hvite hus, vil han få makten over et splittet land. Hvordan vil han takle dette?

I løpet av valgkampen har Donald Trump vinglet frem og tilbake fra ståsted til ståsted. USA-ekspert og skribent i Minerva, Jan Arild Snoen, tror dette er noe han vil ta meg seg inn i rollen som president.

– Trump har tidligere vist få dyptsittende politiske overbevisninger og det virker ikke som han vil ha det som president. Han kommer til å være ekstremt opptatt av meningsmålingene. Med en gang han synker i popularitet vil han endre kurs, sier han.

Hvite nasjonalister hyllet Trump: Nå lover de opprør hvis han skuffer

Les mer: Slik har Trump moderert valgløftene

NOT MY PRESIDENT: Donald Trump er både elsket og hatet. Foto: Kyrre Lien , VG

Konflikten med Kina

Siden Trump vant valget har forholdet mellom den kommende presidenten og Kina vært anspent. Ikke bare har eiendomsmogulen lovet å innføre en toll på alle kinesiske varer, han provoserte Kina ved å bryte et gammelt diplomatisk prinsipp om å ikke ha samtaler med Taiwan, gjennom telefonsamtalen hans med øyens president.

Jan Arild Snoen tror man raskt vil se endringer i USAs forhold til Kina når Trump blir president.

– Handel er viktig for Trump. Det er kanskje hans eneste viktige politiske overbevisning. Trump har et veldig gammeldags syn på handel. Han ser på det som et nullsumsspill, der noen vinner på bekostning av andre. Derfor vil han forsøke å redusere importen fra Kina og i verste fall utløse en handelskrig.

Les mer: Trump anklager Kina for dronetyveri

Muren mot Mexico

Gjennom valgkampen lovte Trump ved flere anledninger å bygge en mur på grensen til Mexico for å forhindre ulovlige innvandrere. Han har lovet en nulltoleranse for kriminelle innvandrere, i tillegg til at han vil deportere alle ulovlige innvandrere.

– Trump kommer nok til å gjøre noe symbolsk. Det er viktig for noen av hans kjernevelgere. Når det gjelder dette med deportering har Obama deportert tre millioner på åtte år. Det kommer ikke nødvendigvis til å bli en særlig stor endring.

Les også: Slik blir Trumps innvandringspolitikk

Den amerikanske økonomien

Mange velgere har hatt store forventninger om hva Trump kan gjøre for den amerikanske økonomien. Trump har lovet for å hente industrijobber hjem igjen og bygge opp infrastrukturen i land. Snoen tror at Trumps økonomiske plan kan skape trøbbel for han.

– Trump har spilt opp en nostalgi fra 50-60-tallet som han ikke kan levere på. Han har lovet mer infrastruktur, men det er vanskelig å si hvor han skal ta pengene fra. Med de massive skattelettelsene han har lovet har han ingen steder å hente pengene, sier han.

Les mer: Dette vil Trump gjøre med den amerikanske økonomien

PRESIDENTROLLEN: Hvordan vil Trump takle presidentrollen? Vil han være ansvarlig eller uberegnelig? Foto: Thomas Nilsson , VG

Ringreven Putin

De siste årene har det vært en kraftig forverring i båndet mellom USA og Russland. Det toppet seg da Barack Obama utviste 35 russiske diplomater som følge av hackeskandalen der russiske myndigheter skal ha stått bak systematiske cyberangrep mot amerikanske interesser.

Forholdet mellom Vladmir Putin og Donald Trump ser derimot ut til å ha en gjensidig beundring for hverandre. Rett før jul sendte Putin et julebrev til den kommende presidenten. Trump svarte med utsagnet: «Hans synspunter er så riktige.»

Professor om Putin: – Han er en overraskelsenes mann

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier mener at også dette understreker Trumps uberegnelighet.

– Han har ingen ideologisk politikk og man ser kontroverser allerede. I forrige uke så man konturene av et nytt våpenkappløp etter at både Putin og Trump uttalte at de ville ruste opp kjernefysiske våpen. Men Trump snakker også pent om Putin. Det er ting som går på tvers av hverandre og gjør det uhyre vanskelig å si hva Trump vil gjøre som president, sier han.

Trump om Putin: – En mye bedre leder enn vår president

TRUMP-VENN: Så langt har Vladimir Putin og Donald Trump hatt varme følelser for hverandre. Men vil den gode tonen vare? Foto: Ria Novosti , Reuters

Posisjonen i Midt-Østen

– Trump har sagt at han vil knuse IS, men det er omtrent som å si at han vil være rik, og sterk og pen. Det er et godt ønske, men vanskelig å la seg gjennomføre, sier Snoen.

USA-EKSPERT: Kommentator i Minerva Jan Arild Snoen Foto: PRESSEFOTO

Trump var tidlig ute med lovnader om å bombe Den islamske stat (IS) sønder og sammen da han lanserte sitt presidentkandidatur. Snoen mener det er vanskelig å gjennomføre og tror han heller lar Russland ta av seg oppgaven.

– Men Russland sin definisjon på terrorister er nærmest alle som ikke støtter det syriske regimet. Hvis han lar Putin ta oppgaven vil han ramme IS litt, men først og fremst alle andre, sier han.

Det er ikke bare IS som skaper trøbbel i Midt-Østen. Konflikten mellom Israel og Palestina har lenge vært en politisk verkebyll. Lille julaften vedtok FN-sikkerhetsråd en historisk resolusjon som krever stans av israelske bosettinger. USA har tidligere lagt ned veto mot forsøk på slike resolusjoner, men for første gang avstod de fra å stemme, noe som gjorde Trump forbannet.

– Trump er venn av Israel. Han vil vende tilbake til en ganske ukritisk støtte til landet, sier Snoen.

NATO og det internasjonale systemet



Seniorforsker Melby mener Trumps uberegnelighet er gjennomgående i alt han gjør og tror det er helt bevisst.

– Han har gjort det til et stort nummer å være uforutsigbar. USA skal i mindre grad bli tatt for gitt av andre. Det er alltid vanskelig å være sikker på hvordan en ny president vil opptre, men her er det ekstra vanskelig, sier han

Etter 2. verdenskrig har USA vært med i oppbyggingen av et stort antall internasjonale institusjoner. En av de viktigste er forsvarsalliansen NATO. Trump har derimot vist liten vilje til å blande seg inn i utenrikspolitiske forhold som USA ikke har interesse av.

Jens Stoltenberg advarer Trump: – Å gå solo er ikke et alternativ

Svein Melby mener dette i verste fall kan bli veldig farlig.

FULL KONTROLL? Donald Trump fikser litt på håret. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

– USAs allierte må kunne stole på at landet fullfører sine forpliktelser, ellers må de bygge opp egne forsvarssystemer. Tidligere har man hatt en forutsigbarhet i det internasjonale systemet, men Trumps isolasjonistiske linje kan medføre et system av mange mellomstore makter som ruster opp. Det kan bli ganske konfliktfylt.

Forsker om Trumps NATO-utspill: Øker faren for krig i Europa

Kontroll over frisyren

Men før Trump skal gyve løs på alle utfordringene rollen som president må han avlegge eden på Capitol Hill i Washingthon D.C. I amerikanske medier har det blitt spekulert i hvordan det velpleide håret hans skal takle de kraftige vindpustene på denne høyden.

Jan Arild Snoen forteller at han ikke har noen kvalifisert mening om akkurat det, men kommer likevel med et forslag til løsning.

– Kanskje han kan låne hårsprayen til Eli Hagen?