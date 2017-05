Det hvite hus avlyste viktig klimamøte

Det var knyttet stor spenning til Trump-administrasjonens klimamøte tirsdag, der det var ventet signaler om USA ville trekke seg fra Parisavtalen. Men så ble møtet avlyst.

FNs klimaforhandlere i Bonn satt frustrerte igjen tirsdag da Det hvite hus utsatte et møte der det skulle avgjøres om USA vil opprettholde Paris-avtalen, med spesielt fokus på å bekjempe bruken av fossilt brensel i jordbruket.

Flere av Trumps rådgivere skulle tirsdag ha vært samlet for å diskutere om USA fortsatt skal støtte klimaavtalen, men møtet er nå utsatt på grunn av kollisjoner i presidentens timeplan, knyttet til fortsatt uenighet innad i presidentens administrasjon, skriver The Guardian.

Trump har tidligere uttalt det vil komme en «stor avgjørelse» knyttet til avtalen i forkant av G7-toppmøtet på Sicilia senere denne måneden. Det har vært spådd at presidenten vil trekke USA ut av Parisavtalen, men det er fortsatt usikkert om han vil nedskalere USAs engasjement i klimaavtalen stedet for å trekke seg helt ut.

Det var derfor knyttet stor spenning til utfallet av dagens møte. Ifølge AFP var det en seniorrådgiver i presidentens stab som bekreftet utsettelsen – uten å oppgi nytt tidspunkt for møtet.

Mandag uttalte talsperson David Bolton i det amerikanske miljødepartementet at avgjørelsen vil tas i løpet av de neste ukene, men ikke denne uken.

STØTTER VIDERE SAMARBEID: Donald Trumps datter Ivanka Trump og ektemannen hennes Jared Kushner, som begge jobber i Trump-administrasjonen, skal være positive til at USA fortsatt deltar i Parisavtalen. Foto: AFP PHOTO / MANDEL NGAN

Uenige rådgivere



Ifølge the Guardian er Trump-administrasjonen splittet i klimaspørsmålet. Trumps sjefsstrateg Steve Bannon er for en avlysing av avtalen. Det samme er lederen av det amerikanske miljødirektoratet EPA, Scott Pruitt – som har kalt avtalen en «en dårlig forretningsavtale for dette landet». I forrige måned uttalte også energiminister Rick Perry at «vi trolig trenger å reforhandle avtalen».

Utenriksminister Rex Tillersen og rådgiver og datter Ivanka Trump og hennes mann Jared Kushner skal derimot være positive til å fortsatt deltagelse i klimaavtalen. Ivanka skal ha avtalt et eget møte med Scott Pruitt tirsdag for å diskutere Parisavtalen, og har ifølge AP fått oppgaven med å gjennomgå USAs klimapolitikk.

Lovte å avlyse avtalen



Parisavtalen er resultatet av 20 år med internasjonale forhandlinger for å begrense de globale utslippene av klimagasser. Enighet mellom USA og Kina og innfløkt diplomatisk tautrekking mellom nærmere 200 land var avgjørende for at den i fjor kom på plass.

Men avtalen er basert på at alle gjør en innsats for å kutte utslippene, og at rike land bidrar til finansiering av klimatiltak i fattige deler av verden.

Milliardærens skepsis til klimaforskningen har lenge vært kjent, og allerede i mai i fjor varslet han reforhandling av Paris-avtalen dersom han ble president. Under valgkampanjen lovet han å avlyse klimaavtalen. Han lovte også å stanse all amerikansk støtte til FNs arbeid mot global oppvarming i løpet av sine første hundre dager som president.