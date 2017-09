Derfor kan Trump gå på skattesmell – men likevel feire det som seier

WASHINGTON, D.C. (VG) Allerede har presidenten måtte tåle et stort helsereform-nederlag. Amerikanske eksperter sier til VG at de tror en reell skattereform, slik Donald Trump har lovet, blir like vanskelig.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Jeg tror ikke han kommer til å få til noen store endringer. Min følelse er at de vil få til noe ganske lite, som de vil forsøke å selge inn som noe ganske stort. Jeg tror hverken de har ideene, eller stemmene til noe annet, sier professor og skatteekspert ved George Washington University, Neil H. Buchanan, til VG.

Onsdag la Donald Trump frem et rammeverk for hvordan USAs skattesystem skal endres. Presidenten lover historiske skattekutt, og sier vanlige amerikanere vil tjene mest på de nye planene.

Noen av de viktigste punktene i forslaget er et stort kutt i selskapsskatten fra 35 prosent i dag til 20 prosent. Videre skal det kun være tre skatteklasser, 12 prosent, 25 prosent og 35 prosent, for privatpersoner. I dag er det syv.

Trump om skatteendringene: – De er ikke bra for meg

– Ikke en reform



Samtidig skal minstefradraget økes til 12.000 dollar for individer og 24.000 dollar for familier, noe som nesten er dobbelt så høyt som dagens nivå.

– Ut ifra det de har lagt frem, er det veldig uklart hva de egentlig ønsker seg. Det er vagt, og det mangler mye vesentlig informasjon. Dermed kan ingen med sikkerhet si hva han vil betegne som suksess, sier Buchanan, som derimot mener én ting er tydelig:

– Dette vil hjelpe de rike og de store selskapene. Det er ingenting her som tyder på at det vil hjelpe middelklassen og de fattige. Kanskje vil de komme opp med noen små reduksjoner de lager stor ståhei av, sier skatteeksperten.

Trumps nye helsereform: Derfor blir den nesten umulig å få til

PROFESSOR: Neil. H. Buchanan. Foto: George Washintgon University

Beregninger viser at Trumps forslag vil føre til 2200 milliarder dollar mindre i skatteinntekter for USA de neste ti årene. Da kan man ikke kalle det en skattereform, mener Buchanan. Trump har selv snakket i store ord, kalt det en reform, og sagt at hele systemet vil bli endret.

– «Reform» er et vagt uttrykk, men det vi skatteeksperter vil omtale som en reform, en stor omskrivning av lovene som blir husket i flere tiår, er noe som kutter skatter samtidig som man kvitter seg med smutthull for spesialinteresser for å unngå å tape skatteinntekter. Dette ser derimot mer ut som skattekutt, sier professoren.

Hans professorkollega Robert Stoker påpeker at reform er vanskelig å få til.

– Organiserte interesser, fra banker, forsikringsindustrien og eiendomsmagnater, har en tendens til å danne seg for å hindre at man tetter de smutthullene de tjener på.

Skattekutt, mener Stoker derimot er enkelt.

– Alle republikanske presidenter siden Reagan har prioritert dette. Til og med en del demokrater er villig til å stemme for det i frykt for å irritere velgerne i vippestater ved å la være.

Desperasjon



Rammeverket Trump la frem skal nå diskuteres i begge kamrene i Kongressen. Der er det ventet at endringer vil bli gjort, før de eventuelt stemmer over et forslag som kan sendes tilbake til presidenten for å signeres som lov.

Professor Buchanan sier at han ikke tror Trumps skatteprosjekt vil falle sammen på samme måte som helsereformen, som det ennå ikke har blitt noen lov av. Noe det akkurat nå ser ut som det er langt unna å bli.

Hawaiis justisminister til VG: – Et innreiseforbud vil ikke gjøre noe forskjell

– Det er så mange måter å endre skatteregler på, så i desperasjon vil de nok klare å finne noe de kan bli enige om. Etter nederlaget med helsereformen er det viktig for Trump å få noe han kan signere, og som sagt selge inn som en stor seier.

– Men vil han være i stand til å selge det inn som det dersom det bare blir små endringer?

– Vel, amerikanske mediers dekning av skattepolitikk er overraskende dårlig. Til og med en stor og seriøs avis som New York Times sliter. Jeg ble sjokkert over deres tittel i dag, der det står at Trump la frem en stor skattereform. Det er rett og slett feil. Strengt tatt har han knapt foreslått noe som helst. Så når de om noen måneder får gjennom ett eller annet og Trump signerer det på en storslått signeringsseremoni, så vil det sikkert bli fremstilt som en stor seier for ham. Også i mediene, sier Buchanan.