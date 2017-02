Derfor er Trumps dommervalg vanskelig å svelge for demokratene

For under ett år siden stoppet republikanerne Barack Obamas dommernominasjon. Det har ikke demokratene glemt.

– Det er klart at demokratene tørster etter hevn etter at republikanerne trenerte president Barack Obamas valg av kandidat til høyesterettsdommer, Merrick Garland, sier førstelektor ved Handelshøyskolen BI, Charles Cooper.

Han tror demokratene vil hevne seg på republikanernes spill i fjor.

Donald Trumps nominasjon til høyesterettsdommer faller nemlig ikke i god jord hos demokratene. Det er det flere grunner til.

Republikanerne blokkerte



Det siste og niende setet i USAs Høyesterett har stått tomt lenge. Antonin Scalia, sittende i 29 år og elleve måneder, døde i februar i fjor. Han ble 79 år gammel.

Dødsfallet endret hele maktbalansen i en av USAs mektigste institusjoner.

Dommerne som velges, blir sittende så lenge de ønsker, ofte til de dør. Presidenten nominerer en ny dommer som Senatet må godkjenne.

Obama nominerte Merrick B. Garland, ifølge New York Times en sentrumsorientert dommer og godt likt av både høyre- og venstresiden i amerikansk politikk.

Men etter nominasjonen tok republikanerne et utradisjonelt valg i Senatet. De gikk ut allerede før Obama hadde nominert, og varslet at de kom til å blokkere den nødvendige godkjenningen i Senatet. Tanken var å beholde sammensetningen med et flertall på konservativ side så lenge som mulig, og la den nye presidenten nominere en ny kandidat.

– Jeg kan ikke huske å ha opplevd et tilsvarende skittent spill i kampen for å få sin kandidat valgt til en ledig plass i Høyesterett. I ti måneder greide høyrefløyen i det republikanske partiet å trenere Obamas valg til kandidat. Det som nå kommer til å utspille seg av tautrekking skal bli interessant å følge. Valget av dommer Neil Gorsuch i seg selv er ikke det som vil få mest oppmerksomhet, men den mangelen på respekt som republikanerne viste overfor Barack Obama, er ikke noe demokratene glemmer så lett, sier Cooper.

– Neil Gorsuch - den nominerte til et stjålet sete, titulerer New York Times sin lederartikkel onsdag.

Republikanerne i Senatet brøt med en lang tradisjon, og nektet å vurdere noen nominasjoner som Obama kom til å sende. De ville beholde det som ble rettens konservative majoritet. Slik hadde det vært lenge, men med Scalias død fikk Obama altså en mulighet til å gjøre noe med det. Republikanerne ventet istedenfor til valget.

Yngste på 25 år

Når Trump nå har valgt en konservativ, men likevel ikke så kontroversiell høyesterettsdommer sett med amerikanske øyne, er det grunn til å være spente på hva demokratene foretar seg.

Kommentator i New York Times, Frank Bruni, omtaler den nominerte dommeren som beskjeden, og et ikke så splittende valg som mange andre Trump kunne gått for.

«Forholdet mellom Trump og Demokratene forverres så fort at hver kamp kan bli en krig», skriver Bruni.

Samtidig er Grosuch en uvanlig ung nominert dommer. Med sine 49 år er han den yngste nominerte på 25 år. Ettersom dommerne sitter så lenge de vil, blir 49-åringen trolig sittende en stund.

Demokratenes makt er likevel interessant; Bruni omtaler Gorsuch som et alternativ som Trump setter inn før han potensielt gjør noe langt verre og går for en mer provoserende figur.

«Skal de spare på kruttet til da?» Spør Bruni retorisk.

Hva Donald Trump vil foreta seg om ikke Neil Gorsuch blir godkjent av Kongressen til å overta den ledige plassen i Høyesterett, tør ikke Cooper si noe om.

– Fra Trump-hold kommer det stadig overraskelser, sier han.