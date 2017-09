Derfor blir ny helselov nesten umulig for Trump nå

WASHINGTON, D.C. (VG) Alt tyder på at også Republikanernes seneste forsøk på å erstatte «Obamacare» går dukken. Fra 30. september blir det betydelig vanskeligere å få til noe som helst.

Dette skyldes at Republikanerne har forsøkt å få gjennom sine helselovforslag som en del av budsjettet. Utformingen av budsjett har spesielle regler. Det betyr blant annet at man ikke kan utsette forslaget for filibuster, altså stoppe, eller forsinke dem gjennom endeløse debatter.

Professor Mark Peterson, som leder det politiske fakultetet ved University of California i Los Angeles, forklarer til VG at ettersom det nye budsjettåret starter 1. oktober, er 30. september deadline for å få med noe på neste års budsjett.

– Etter det vil vanlige regler gjelde for å avvikle og erstatte «Obamacare». Da vil filibuster-muligheten igjen være til stede, og det vil Demokratene definitivt utnytte seg av. For å stoppe en filibuster trengs et flertall på 60 i Senatet, sier Peterson.

Håpet president Donald Trump og republikanerne i Senatet hadde med tanke på å få gjennomslag for forslaget fra representantene Bill Cassidy og Lindsey Graham innen lørdag falt endelig i grus tirsdag kveld, norsk tid.

Da sa majoritetsleder Mitch McConnell at han ikke kom til å ta forslaget til avstemning ettersom tre av deres republikanske kolleger, John McCain, Rand Paul og Susan Collins, har sagt at de ikke kommer til å støtte forslaget.

Med et flertall i Senatet på bare 52 mot 48 representanter betyr nei fra de tre at forslaget ikke når de nødvendige 50 stemmene, som hadde gjort at visepresidentens stemme hadde blitt avgjørende i favør av forslaget.

Presidenten har likevel ikke gitt opp.

– På et eller annet tidspunkt vil Obamacare bli erstattet og avviklet. Men det er klart jeg er skuffet over disse såkalte republikanerne, sa han i et kort møte med journalister tirsdag.

SENATOR: John McCain er den mest profilerte av senatorene som så langt har sagt de ikke kommer til å stemme for det nyeste helselovforslaget, som nå kanskje ikke engang når opp til avstemning. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Flere årsaker til at de mislykkes



Helt siden Barack Obama fikk gjennom sin helselov i 2010 har Republikanerne lovet å fjerne den så snart de kom til makten. Likevel har de ikke lyktes med det til tross for at de har hatt flertall i begge Kongressens kamre, samt har presidenten, siden januar.

Mark Peterson mener det er flere årsaker til dette.

– For det første er flertallet deres i Senatet knapt. Det er ikke enkelt å få med 50 av 52 når ulikhetene innenfor ett og samme parti er så store som i vårt topartisystem, sier professoren.

Han forklarer at for de lengst til høyre, som Ted Cruz og Rand Paul inneholder det siste forslaget for mye skatter og føderal finansiering. De ønsker minst mulig innblanding fra føderale myndigheter. Mer moderate republikanere, som Susan Collins og Lisa Murkowski, vil gjerne se at de sentrale myndighetene er enda mer involvert.

PROFESSOR: Mark Peterson. Foto: UCLA

– For det andre er må senatorene også ta hensyn til hva guvernørene i deres hjemstater, som er de som må håndtere de praktiske realitetene med en helselov, mener. Mange av dem er negative.

– Ekstremt svak president



Som en tredje grunn nevner Peterson presidenten selv.

– Donald Trump er en ekstremt svak president når det kommer til politisk lederskap i forbindelse med store politiske endringer. Han har ingen erfaring med dette, og ser ikke ut til å være i stand til å konstruktivt forhandle med sine partifeller i Kongressen, sier Peterson, som legger til at det ikke har hjulpet Republikanerne at så godt som alle interessegrupper, både innen helsevern og forsikringsbransjen har vært negative til forslaget fra Graham og Cassidy.

I tillegg mener han at de har gått for langt i endre helseloven, ved også å kutte føderal støtte til helseprogram som var på plass allerede før Obamas helselov, som for eksempel Medicare.

Enkelte har spekulert i at Republikanerne nå kan komme til å knytte en ny helselov til den kommende skattereformen. Gjør man det vil man igjen kunne unngå å trenge 60 stemmer. Peterson har likevel ikke spesielt tro på denne løsningen.

– Jeg har også hørt folk snakke om dette, men det høres rett og slett ut som desperasjon. Det ville virkelig ha satt normal orden til side. Dessuten vil det være ekstremt komplisert å få til, og det republikanske lederskapet vil øke risikoen for at de heller ikke får til en skattereform ved å komplisere det ytterligere ved å integrerer ny helselov i dette.

KAN SMILE: Enn så lenge kan Barack Obama glede seg over at Repulikanernes mange forsøk på å fjerne hans helselov så langt ikke har lyktes. Foto: Fabrizio Bensch , Reuters

Tror ikke Republikanerne trenger frykte mellomvalget



En annen mulighet kan være at de to partiene klarer å samarbeide om en ny lov. Det har vist seg vanskelig så langt, så kanskje er Republikanernes beste håp nå at de får et større flertall etter neste års mellomvalg, der en tredjedel av senatsmedlemmene står til valg. Ironien kan selvsagt bli at de i stede mister flertallet fordi velgerne er misfornøyde med at de ikke har holdt valgløftet om å fjerne «Obamacare».

Professor Peterson mener Republikanerne står litt mellom barken og veden. På den ene siden kommer mange velgere til å være misfornøyde med at de ikke har holdt løftene sine. På den andre siden mener han at dersom forslaget hadde blitt vedtatt ville det ført til dårligere forsikring, eller helt mangel på sådan, for mange av deres velgere.

– For å være ærlig vet jeg ikke hvilke av de to alternativene som ville fått flest til å vende seg mot dem. Når det er sagt har ikke partiet altfor mye å frykte ved dette mellomvalget. Av den tredjedelen det skal stemmes over i Senatet i 2018 er det flest demokrater, og de fleste republikanske som er til valg er uansett forholdsvis trygge plasser for dem.