Denne norsk-amerikaneren kan bli justisminister

Den kontroversielle innvandringsrådgiveren Kris Kobach kan bli justisminister. Han er klar for å bygge mur og åpner opp for å deportere ulovlige innvandrere uten dom.

Norskættede Kris Kobach er høyaktuell til jobben som justisminister i Donald Trumps administrasjon.

Kobach har lenge ivret etter å bygge mur langs grensen til Mexico, og i Arizona sto han bak statens tøffe og kontroversielle innvandringslover.

Han har blitt kalt «radikal» og en «hardliner» når det kommer til innvandring.

Kobachs besteforeldrene på morsiden er fra Norge, mens de på farsiden er fra Tyskland. Forfedrene hans var bønder som kom til USA på 1890-tallet.

Kalte Michelle Obama «ape på hæler»: Borgermesteren går av

– Muren kommer snart



Gjennom valgkampen til Trump var Kobach blant dem som ga råd om innvandringsspørsmål. Trump lovet gjentatte ganger å bygge en mur mot grensen til Mexico for å stanse ulovlige innvandrere.

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters hevder Kobach at den nye administrasjonen kan gå inn for å bygge en mur mot Mexico uten godkjenning fra Kongressen.

– Amerikanere mener lovene våre må bli fulgt. Den kommende presidenten Trump er i en unik posisjon. Han har mandatet fra det amerikanske folk til å stoppe ulovlig innvandring og sikre grensene for godt, sier han i et intervju med Fox News.

Les også: Trump-spøk går viralt

Vil deportere uten dom



Etter at grensen er sikret og alt blir normalisert, skal administrasjonen ifølge et intervju Trump ga CBS tidligere denne uken gå løs på spørsmålet om hva de skal gjøre med ulovlig innvandrere uten kriminelt rulleblad.

– De er fantastiske folk, men vi må bestemme oss. Men før vi gjør det - det er veldig viktig - må vi sikre grensen, sa Trump.

I intervjuet med Reuters forteller Kobach at han mener ulovlige innvandrere i noen tilfeller bør deporteres før de har blitt dømt for lovbrudd.

Republikanerne har lenge anklaget president Barack Obama for å gi ulovlige innvandrere «free pass». Kobach forteller Fox News at han regner med at tøffere behandling av ulovlige innvandrere vil føre til at flere reiser frivillig.

– Det vil bli færre jobber og velferdsgoder. Ulovlige, men ikke kriminelle innvandrere vil kanskje tenke at det er vanskelig å unngå å ikke følge loven, og kanskje drar de av fri vilje, sa han.

Professor om USA-valget: – Vi tok alle feil

Register for muslimer



Tirsdag twittret Phil Kerpen, presidenten av den konservative gruppen American Commitment, at troverdige kilder har fortalt ham at Kobach er den som mest sannsynlig blir ny justisminister.

Kobach jobbet i justisdepartmentet under den første administrasjonen til George W. Bush, og var en av dem som utformet programmet kalt «National Security Entry-Exit Registration System», som tilrettela for avhør og fingertrykk av personer som kom inn i USA fra «høyrisikoland».

Bakgrunnen for loven var terrorangrepet mot USA 11. september 2001. Loven ble hardt kritisert, og ble slått ned av Høyesterett i 2011.

Kobach åpner opp for å gjeninnføre et lignende register som skal registrerere innvandrere og besøkende som kommer fra land der ekstreme organisasjoner er aktive.

Trump har gjentatte ganger hevdet at han vil ha en «ekstremt nøye» utvelgesesprosess for muslimer som vil få opphold i USA.