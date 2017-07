Den store kampen: Kim mot Trump

De er kjent som menn med mye makt, kraftig temperament som elsker sport – og hater å tape. Men den ene er mer rasjonell enn den andre, mener analytikere.

– «Maktfullkommenhet» er et stikkord hvis man skal sammenligne Donald Trump og Kim Jong-un, sier Direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns universitet, Geir Helgesen.

– De agerer begge som at de åpenbart tror de kan bestemme verdens gang og skalte og valte med millioner av menneskers skjebne, sier han til VG på telefon.

Nå spiller de hovedrollene i et internasjonalt drama som eksperter frykter i ytterste konsekvens kan ende med død og fordervelse.

Hvem er egentlig Kim Jong-un?

Kim Jong-un Født i 1983 eller 1984 i Pyongyang.

Har vært leder av Nord-Korea og landets 25 millioner innbyggere siden 2011. Er også øverste sjef for militæret.

Gikk noen år på skole i Sveits under falsk identitet. Snakker både engelsk og tysk.

I 2012 annonserte statlig TV at han er gift med en kvinne ved navn "Kamerat Ri Sol-ju".

De er begge sterke menn med mye makt, men ingen av dem hadde noe særlig politisk eller militær erfaring da de ble statsledere.

Begge vokste opp i luksuriøse kår, omtales som uforutsigbare, og de liker begge å vise muskler internasjonalt. Bortsett fra det, vet vi veldig mye om Donald Trump, og nesten ingenting om Kim Jong-un.

Et kjempeproblem, mener Helgesen.

– Det er ingen som vet om Kim Jong-un er i balanse med seg selv fordi ingen har pratet med han. Vi vet ikke om han sitter med pekefingeren på en rød knapp, klar til å trykke, sier forskeren.

Den unge nordkoreanske lederen tok over makten i landet i 2011 etter at faren, Kim Jong-il, døde. Da ble han umiddelbart erklært «den store arvtager».

Faren hadde seks barn med tre forskjellige kvinner. Kim Jong-un er nest yngst i flokken. Før Kim Jong-un tok over makten etter sin far, trodde de fleste Nord-Korea-eksperter halvbroren hans, Kim Jong-nam, eller broren hans, Kim Jong-chol, kom til å bli landets neste leder.

Gift med en eks-cheerleader

Bortsett fra at han er gift med en kvinne ved navn Ri Sol-ju, vites lite om den nordkoreanske lederens privatliv. Ri er en tidligere cheerleader og sanger med kort, moderne hårklipp og vestlig klesstil – noe som har fått Nord-Korea-forskere til å anta at hun kanskje er en overklassejente.

Om Trumps kone Melania, vet vi mer.

Som ung gikk Kim flere år på kostskole i Sveits, og snakker både tysk og engelsk.

– De som kjente ham, sier han var en alminnelig gutt. Han isolerte seg ikke. På den tiden var han sosial, og god til å spille basketball, sier Helgesen.

Én ting er forskeren sikker på: Nord-Korea er ikke så uberegnelig som media fremstiller dem. Mens Trump den ene dagen sier han vil ta en hamburger med Kim, for så å true med militærmakt dagen etter, handler Kim mer rasjonelt, mener han.

– Kim er en overlever. Han vet han er truet og at landet er svakt og fattig.

Gal eller smart?

Donald Trump Født i 1946 i Queens i New York.



Forretningsmann og milliardær, utdannet innen økonomi.



Jobbet for faren Fred Trump før han startet sin egen eiendomsvirksomhet. Eier også flyselskaper og kasinoer. Medeier i Miss Universe-organisasjonen. Produsent og vert for realityshowet «The Apprentice» på TV-kanalen NBC.



Selskapene hans måtte refinansieres etter store økonomiske problemer tidlig på 90-tallet.



Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.



Nesten tre tiår skiller Trump og Kim. Da Trump var på Kims alder, var han en eiendomsutvikler på vei opp. I et intervju med NBC i 1980 fremsto han som en mindre kjent, mer ydmyk person enn han gjør i dag.

Blant annet sa Trump at han slett ikke brydde seg om å bli rik, bare han fikk jobbe med det han likte. Dette var to år før han bygget ferdig Trump Tower, syv før han publiserte boken «The Art of the Deal» og mer enn 20 år før han skulle bli USAs president.

I likhet med Kim Jong-un, var Trump alt annet enn en selvskreven kandidat til embetet han i dag har. Under det amerikanske president-racet ble han lenge sett på som et underholdende, men useriøst innslag. Etter at Trump fikk makten har en haug med analytikere, kommentatorer og psykologer spekulert i om han er i ubalanse.

Helgesen tror den aggressive retorikken vi ser nå er en del av en strategi fra begge parter:

– Trump spiller på å være uberegnelig. Når det gjelder Nord-Korea, er de verdensmestere i retorikk. De bruker språk som skremmer vannet av folk, men de gjør ikke alvor av truslene.

– Fundamentalt forskjellige

En av de fremste norske ekspertene på regionen Øst-Asia, PRIO-forsker Stein Tønnesson, er enig med Helgesen at den gjengse oppfatningen om at det nordkoreanske regimet opptrer irrasjonelt, er feil. På telefon fra Myanmar sier han at, i motsetning til Trump, tenker Kim Jong-un rasjonelt:

– Trump er totalt uforutsigbar. Kim Jong-un tenker langsiktig. Han har som plan å sitte som leder av Nord-Korea i lang tid fremover.

Derfor er alt Kim gjør peilet inn mot ett mål: Å skaffe atomvåpen.

– Trump kalte en gang Kim Jong-un for en «smart cookie». Det tror jeg er noe av det smarteste Trump har sagt, sier Tønnesson.

Nord-Korea har sett andre statsledere oppgi sine atomvåpen, for så å bli styrtet. Kim Jong-un vil ikke gjøre samme tabbe.

Eneveldig

– Kim Jong-un har skaffet seg full kontroll, slik som faren og farfaren. Han har greid å manipulere sine rådgivere, selv om de er mye eldre enn han. Noen har han drept, andre sitter i fengsel, sier Tønnesson.

Siden han kom til makten mener sørkoreansk etterretning at 340 mennesker er blitt henrettet i Nord-Korea. Den anerkjente britiske avisen Independent skriver at opptil 140 av dem har hatt ledende posisjoner i statsapparatet, blant dem ministre og viseministre i flere departementer.

– Han har en eneveldig makt over folket som Trump aldri får.

Begge forskerne mener vi skal være glade for at Trump ikke har den samme ubegrensede tilgangen på maktmidler i USA.

HYLLER LEDERNE: En nordkoreansk folkemengde hilser på Kim Il-sung og Kim Jong-un. Foto: Annemor Larsen , VG

Felles fan

HILSER KIM: Dennis Rodman vinker til den nordskoreanske lederen under en innendørs basketballkamp mellom USA og Nord-Korea i Pyongyang. Foto: Kim Kwang Hyon , AP

Begge er glad i sport, og begge hater å tape. Trump sverger til golf, Kim til basketball. Basketballstjernen Dennis Rodman er en uttalt tilhenger av både Trump og Kim. Da han i 2013 reiste for å treffe den nordkoreanske lederen i Pyongyang, twitret han at han så frem til besøket og «elsker det nordkoreanske folket» Under besøket kalte han Kim en «venn for livet». Trump, som støttet besøket da det skjedde, fikk god omtale av Rodman under presidentvalgkampen.

PS! I etterkant tok Rodman æren for løslatelsen av den fengslede amerikaneren, Otto Warmbier. Les hele saken her.

Basketball-diplomati

Rodman har tidligere sagt at Kim liker Trump, og at Trump hadde vist interesse for å besøke Nord-Korea. Dette har Trump avvist i etterkant. I mai 2014 twitret han:

– Gærne Dennis Rodman sier jeg vil reise til Nord-Korea med han. Aldri diskutert, ingen interesse, siste stedet på jorden jeg vil dra til.

I juni returnerte basketballstjernen til Nord-Korea, på en reise han beskrev som «basketball-diplomati». Pentagon sa besøket ikke var arrangert av USA, og at Rodman reiste på eget ansvar. Mens Obama-administrasjonen førte en form for forhandlingdiplomati med Nord-Korea, har Trump kuttet alle bånd til landet.

Helgesen mener sport kunne være en måte å inkludere Nord-Korea i det internasjonale samfunnet igjen.

– Hvis vi isolerer et menneske fra alle, øker sjansen for at de blir gale og gjør fæle ting. Det er når vi inkluderer dem at vi kan påvirke dem, sier Helgesen.