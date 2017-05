Demokratenes leder i Senatet: – Liten grunn til å tro på Trumps begrunnelse

NEW YORK (VG) Mens Senatets minoritetsleder – og mange med ham – krever en uavhengig etterforskning av Russland-båndene, blir kravet avvist av majoritetsleder Mitch McConnell.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Det er én ting det politiske USA snakker om i dag: President Donald Trumps avskjedigelse av FBI-sjef James Comey.

Det var også tema da majoritetsleder Mitch McConnell (R) og minoritetsleder Charles Schumer (D) talte i Senatet onsdag ettermiddag norsk tid.

Giæver kommenterer: Det mest fantastiske er begrunnelsen

Schumer var raskt ute med knallhard kritikk mot presidenten etter nyheten om sparkingen med krav om en uavhengig etterforskning av de påståtte forbindelsene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter før valgseieren i november.

Han får støtte fra en rekke toppolitikere for kravet om at det må utnevnes en uavhengig spesialetterforsker i saken.

I Senatet gjentok Schumer kritikken mot Trump:

– Det er liten grunn til å tro at Rosensteins brev er den virkelige grunnen for at president Trump sparket Comey.

Flere reagerer: Trekker linjer til Watergate-skandalen

Tror ikke på forklaringen

Det var en skriftlig redegjørelse fra visejustisminister Rod Rosenstein som Trump hevder er grunnlaget for avgjørelsen om å sparke Comey.

I dette brevet står det at årsaken for vurderingen er hvordan Comey håndterte etterforskningen og den påfølgende henleggelsen av Hillary Clintons bruk av en privat epost-server da hun var utenriksminister.

Trump på Twitter: – Skal erstatte Comey med noen langt bedre

STØTTER IKKE: Senatets majoritetsleder Mitch McConnell (R) mener en ny, uavhengig etterforskning kun vil sinke det pågående arbeidet med å finne ut om de påståtte båndene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter. Foto: Jacquelyn Martin , AP

Det er en forklaring Schumer ikke tror på, og stiller heller spørsmål om timingen – hvorfor Comey ble sparket nå og om hvorvidt FBIs etterforskning begynte å komme for nærme Trump.

– Dersom det noen gang har vært omstendigheter som har berettiget en spesialetterforsker, så er det akkurat nå, fortsatte Schumer samtidig som han nå ber Rosenstein om å utnevne en slik person som kan føre tilsyn med etterforskningen.

Senatets majoritetsleder, republikaneren Mitch McConnell, er imidlertid ikke enig.

– I dag vil vi uten tvil høre krav om en ny etterforskning, noe som bare kan føre til en forsinkelse av det pågående arbeidet som blir gjort, sa han med henvisning til Senatets etterretningskomité arbeid.

Kort tid etter dukket visepresident Mike Pence opp på Capitol Hill der han kommenterte gårsdagens nyhetsbombe til de oppmøtte journalistene.

– President Donald Trump viste sterkt og bestemt lederskap, sier visepresidenten om Trumps avgjørelse.

Han avviser samtidig at sparkingen av Comey har noe med FBIs etterforskning av Trump-kampanjen å gjøre.

– Trump tok den riktige avgjørelsen til riktig tid, fortsatte Pence.

Få innsikt: Disse kan bli ny FBI-sjef

Kritiserer demokratene

Senatets majoritetsleder McConnell kom også med sterk kritikk mot demokratene for nå å kritisere at Trump sparket Comey etter at de selv har kritisert den tidligere FBI-sjefen.

Comey fikk sterk kritikk av demokratene da han kort tid før valget gikk ut med at de etterforsket ytterligere e-poster i forbindelse med Hillary Clintons bruk av en privat epost-server da hun var utenriksminister.

Clinton har nylig lagt mye av skylden for valgtapet på blant annet den nå sparkede FBI-sjefen.

En rekke senatorer – de fleste demokrater, men også et økende antall republikanere, har også kommet med kritikk mot Trump.

Arizona-senator John McCain (R) krever en egen komité i Kongressen for å etterforske Russlands innblanding i valget.

– Presidentens avgjørelse om å fjerne FBI-direktøren bekrefter bare behovet for en slik komité, sier han.

Ifølge CNN er justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein allerede i gang med å intervjue potensielle personer til den ledige stillingen etter Comey.