Demokratene fikk nok stemmer til å blokkere for Trumps valg av høyesterettssdommer

NEW YORK (VG) Det går mot en thriller i nominasjonen av høyesterettsdommer Neil Gorsuch, men mye tyder på at republikanerne endrer reglene for å ham godkjent.

Det ble klart mandag da demokrater i Senatet klarte å sanke sammen nok stemmer for å kunne blokkere nominasjonen av Gorsuch til å innta den mektige posisjonen som høyesterettsdommer.

Det var da den demokratiske senatoren Chris Coons sa at han ikke vil støtte nominasjonen at demokratene hadde sikret seg nok stemmer til å kunne gjennomføre en såkalt «filibuster» – en lang debatt som skal trenere et forslag så mye at det ikke når fram til avstemning.

– Gjennom denne prosessen har jeg hatt et åpent sinn. Jeg har bestemt meg for ikke å støtte nominasjonen av Gorsuch, sa Coons under drøftingen mandag.

Coons var den 41. demokraten som ikke støtter Gorsuch, og dersom ingen av disse ombestemmer seg før den endelige avstemmingen fredag så har de nådd den magiske grensen – under det gjeldende regelverket.

«Nuclear option»

Likevel tyder det meste på at nominasjonen kommer til å gå gjennom. Republikanernes eneste mulighet er gjennom et såkalt «nuclear option», der republikanerne kan endre reglene i Senatet for å få gjennom nominasjonen, skriver Politico.

Republikanerne har gått langt i å hinte om at de vil gjøre dette – og det går dermed mot en bitter kamp mellom de to partiene.

I dag må man ha minst 60 stemmer for å få gjennom nominasjonen, men med «nuclear option» vil man kun trenge en majoritet 51 stemmer – og dermed vil republikanerne ha nok støtte.

President Trump har tidligere sagt at han støtter en slik regelendring.

DRAMATIKK: Demokratene har sanket nok stemmer til å gjennomføre en såkalt filibuster mot Trumps nominasjon av høyesterettsdommer. F.v de demokratiske senatorene Amy Klobuchar, Al Franken og Chris Coons. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Kun fire demokratiske senatorer har sagt at de vil støtte president Donald Trumps valg av høyesterettsdommer: Senator Heidi Heitkamp fra Nord-Dakota, senator Joe Donnelly fra Indiana, senator Joe Manachin fra West-Viriginia og senator Michael Bennet fra Colorado.

Utnevnelsen skal fylle den ledige plassen etter at den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia døde i februar i fjor. 49 år gamle Gorsuch er utdannet jurist fra prestisjefylte Harvard Law School, hvor tidligere president Barack Obama var blant klassekameratene, og var i flere år ansatt i et advokatfirma i Washington, før han startet i justisdepartementet i 2005.