Demokrat vil fremme riksrett mot Donald Trump

Kongressmedlem Brad Sherman fremmer sammen med Al Green riksrett mot USAs president Donald Trump.

Det skriver Sherman i en pressemelding på sin egen hjemmeside.

– Vi starter nå arbeidet med å tvinge justiskomiteen i Representantenes hus til å holde høringer om motarbeiding av rettsveset og russisk innblanding i valget vårt, skriver Sherman.

Demokraten mener at Trumps samtaler med den sparkede FBI-direktøren James Comey om etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, utgjør å motarbeide rettsvesenet.

Enkelt forklart: Dette er riksrett



Ifølge Grunnloven kan en president bli stilt for riksrett for å «ha begått landssvik, tatt imot bestikkelser, eller begått andre alvorlige forbrytelser og ugjerninger».

Et simpelt flertall i Representantenes hus må gå inn for riksrett. Skjer det vil det avholdes en slags rettssak i Senatet, som da vil bli styrt av lederen for den amerikanske høyesterett. I etterkant vil senatorene stemme over skyldspørsmålet. En dom, og dermed avsettelse, krever 2/3 flertall.

