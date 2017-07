Demokrat fremmer riksrett mot Donald Trump

Kongressmedlem Brad Sherman fremmer sammen med Al Green riksrett mot USAs president Donald Trump.

Det skriver Sherman i en pressemelding på sin egen hjemmeside.

– Vi starter nå arbeidet med å tvinge justiskomiteen i Representantenes hus til å holde høringer om motarbeiding av rettsvesenet og russisk innblanding i valget vårt, skriver Sherman.

Han viser til denne ukens avsløringer om at Donald Trump Jr. ble tilbudt skadelig informasjon om Hillary Clinton fra Russland.

– Det virker nå sannsynlig at presidenten hadde noe å skjule da han prøvde å begrense etterforskningen av sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og Russland-etterforskningen, skriver Sherman.



Veien til en faktisk riksrettstiltale, er imidlertid lang.



RIKSRETT: Donald Trump lander her på plenen utenfor Det hvite hus etter G20-møtet i Hamburg. To demokrater ønsker å stille presidenten for riksrett. Foto: Yuri Gripas , Reuters

USA-kjenner: - Sjansen for å nå frem er svært liten



Sherman møtte motstand i egne rekker da han for en måned siden introduserte tanken på å fremme riksrett. Kongressmedlem Al Green er den eneste som har signert dokumentet Sherman la frem i dag.

Ingen av dem sitter i justiskomiteen, som skal skal se på og undersøke eventuelle riksrett-saker.

Ole Moen, tidligere professor i Nord-Amerikastudier ved Universitetet i Oslo, sier dette kommer vel tidlig.

– Det er veldig tidlig å fremme et forslag om riksrett så tidlig som etter 6 måneder, spesielt når republikanerne har 57 representanters majoritet i kongressen. For å stille tiltale må et forslag få simpelt flertall i kongressen og to tredjedels flertall i Senatet. Sjansen for å nå frem er svært liten, sier Ole Moen.

Mener det kan få to utfall



Sherman mener at Trumps samtaler med den sparkede FBI-direktøren James Comey, om etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, utgjør å motarbeide rettsvesenet.

– Å introdusere riksrett har to mulige utfall. For det første så har jeg et lite håp om at det vil inspirere til en "intervensjon" i Det hvite hus. Hvis riksrett er reelt, hvis de faktisk ser den fremmet, kanskje vi vil se at inkompetanse blir erstattet av klartenkthet. Kanskje ukontrollerbare impulser vil bli kontrollert, skriver Sherman.

– For det andre, og mer sannsynlig, kan å fremme riksrett være det første skrittet på en veldig lang vei. Hvis den impulsive inkompetansen fortsetter, så vil etter hvert – mange, mange måneder fra nå – republikanerne også bli med på innsatsen for riksrett, skriver Sherman.

Enkelt forklart: Dette er riksrett



Ifølge Grunnloven kan en president bli stilt for riksrett for å «ha begått landssvik, tatt imot bestikkelser, eller begått andre alvorlige forbrytelser og ugjerninger».

Et simpelt flertall i Representantenes hus må gå inn for riksrett. Skjer det, vil det avholdes en slags rettssak i Senatet, som da vil bli styrt av lederen for den amerikanske høyesterett.

I etterkant vil senatorene stemme over skyldspørsmålet. En dom, og dermed avsettelse, krever 2/3 flertall.

