De overlevde Syrias verste saringass-massakre: Som om øynene mine brant

Dani og Kassem overlevde det massive kjemiske angrepet utenfor Damaskus i 2013, som kan ha drept over 1000 mennesker. Her forteller de VG om skuffelsen over Barack Obama – og gleden over Donald Trump.

Sarin-gassen er fargeløs, luktfri og fordamper lett.

Om du rammes forstår du mest sannsynlig ikke hva som skjer, mens sarinen angriper kroppens nervesystem. Etter et par minutter kan du være død.

Klokken 02.45 natt til 21. august 2013 ble forstaden Ein Tarma truffet av flere raketter. Det var i seg selv ikke noe nytt for befolkningen i Damaskus´ forsteder, men det ble raskt klart at noe svært annerledes var i ferd med å skje.

I timene som fulgte den natten i 2013, ble flere andre forsteder som Ghouta og Moadhamiyeh truffet av liknende raketter. Straks ble sykehus fylt med skadede, men det var ikke noe blod å se: De rammede hadde kraftige problemer med å puste, de kastet opp og mistet synet, de hadde kramper og rennende neser. Mange rev av seg klærne i desperasjon.

Snart lå rekker med døde barn, babyer og voksne på de mange sykehusgulvene.

Overlevde: Mennesker blir behandlet i Idlib-regionen i Syria etter det kjemiske angrepet tirsdag, 4. april. Foto: Alaa Alyousef, , AP

Fra nazistene til Syria

De opposisjonelle nabolagene ble truffet av verdens farligste nervegass – Sarin. FN skrev siden i en rapport at det kjemiske angrepet var det verste mot en sivilbefolkning siden Saddam Hussein brukte gassen på kurdere i Irak i 1988.

Sarin, som også ble aktivt brukt av nazistene i andre verdenskrig, ble forbudt i 2007, men det stoppet ikke det syriske regimet.

Over 1000 mennesker antas å ha blitt drept i angrepene den natten. Leger uten Grenser hevder at så mange som 3600 syrere ble registrert med symptomer.

Angrepet i 2013 har nå, fire år senere fått ny oppmerksomhet. Etter et kjemisk angrep på sivile i Idlib-provinsen i Syria i forrige uke, som drepte over 80 mennesker, gikk USA til angrep på en syrisk flybase.

Før angrepet i 2013 hadde USAs president Barack Obama uttalt at for ham og USA gikk det en «rød linje» ved bruken av kjemiske våpen. Obama truet med å gå til krig mot Syria.

Det skjedde aldri.

Vitnesbyrd om sakte død

Før krigen studerte 29 år gamle Dani Qappani engelsk litteratur på Universitetet i Damaskus. I august 2013 bodde han i forstaden Moadhamiyeh, der familien hans har bodd hele livet.

Moadhamiyeh var en av forstedene som ble truffet i det kjemiske angrepet.

Her forteller Qappani til VG om hva han så, den gangen:

«Jeg var våken den natten, jeg hørte noen rare lyder komme fra Damaskus. Jeg løp opp i femte etasje. Jeg var en aktivist den gangen, og ville vite hva som skjedde. Jeg hørte missilene treffe og jeg hørte skrik. Skrikene kom fra området der broren min bodde. Jeg løp dit og banket på døren, men ingen svarte.

Jeg var redd for at noe hadde skjedd med ham og barna. Jeg fikk høre at broren min hadde dratt for å hjelpe dem som var rammet av gass. Så begynte mine egne øynene å svi, som om de brant og jeg begynte å hoste.

FORTVILELSE: En mann bærer et barn til sykehuset etter det kjemiske angrepet i Syria, tirsdag 4. april. Foto: Edlib media Center, , AP

Jeg kom til feltsykehuset og mange kropper lå der livløse. Folk helte vann på dem. Jeg forsøkte å finne broren min, jeg gikk ned i en kjelleren. Der var det mange kvinner og barn som var i ferd med å dø, som ristet og det kom skum fra munnen deres. Min onkel, hans kone og hans barn og hans barnebarn lå på bakken, de lå der som om de var døde. Jeg begynte å hjelpe.

Mine egne øynene brant og jeg kunne ikke puste godt. Etter en halvtime kunne jeg ikke bevege meg og legene ga meg medisiner. De første to ukene klarte jeg ikke se ordentlig og slet med å puste.

64 sivile døde den dagen bare i Moadhamiyeh, de fleste var barn og kvinner. Mine slektninger overlevde. Først trodde vi de var døde, men de våknet etter seks timer. De hallusinere og kunne ikke snakke i starten.»

Skuffelsen over Obama

Qappani forteller om den enorme frustrasjonen han og andre syrere har over at ingen statsledere har reagert militært etter at Assad-regimet flere ganger angrep sin befolkning med nervegass eller klorgass.

– Det er det syriske folket som betaler prisen for dette, uansett hva som skjer. Så klart var jeg skuffet over Obama den gangen. Han ga løfter han ikke holdt. Vi kalte ham bare «Obama redline», eller «Obama false redline». Donald Trump er ikke som Obama og vi forventer mer av ham.

– Hva tenkte du da USA nå gikk til angrep på regimets flybase?

– Jeg ble verken glad eller lei meg. Hvis dette bare er det første trekket av flere mot Assad, vil det være noe jeg er glad for. Det må ikke stoppe nå, sier han.

BLE HØRT: Kassem Eid ble i forrige uke intervjuet på CNN. Trump delte deretter innlegget hans. Foto: Skjermdump

En hyllest til Trump

En annen overlevende fra angrepet Qappani forteller om, Kassem Eid, har fått mye oppmerksomhet i USA de siste døgnene.

I et flammende innlegg til CNN fortalte Eid om sin takknemlighet overfor Donald Trump. Til VG gjentar Kassem Eid sine ord til Trump:

– Tusen hjertelig takk, Donald Trump, for at du angrep den kriminelle Assad. Hver så snill og hjelp syrere med å returnere til Syria og hjelp oss med å gå etter både Assad og IS for krigsforbrytelse de utfører, sier han.

Donald Trump var raskt ute med å utnytte den syriske støtten. Han delte Eids intervju på Facebook søndag, og skrev stolt:

«CNNs narrativ feiler idet en overlevende fra det kjemiske angrepet i 2013 latterliggjør Hillary Clinton og ikke min administrasjon».

Til VG utdyper Eid:

– Jeg er glad for at min stemme ble hørt av USAs president. Jeg har håp om at han vil gjøre mer for å stoppe Assad og hans bande.