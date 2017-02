De ønsker Trumps mur hjertelig velkommen

NACOS (VG) I hele sitt 65 år lange liv har John Ladd vært nærmeste nabo til Mexico-grensen. Nå venter han med stor optimisme på Trumps byggeplaner.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

– Der borte er det nye gjerdet, sier rancheier John Ladd og peker ut av frontruten – forbi dashbordet der den svarte cowboyhatten til vennen Fred Davis (65) ligger.

Davis styrer bilen bortover den støvete grusveien som går parallelt med gjerdet som skiller USA fra Mexico. To-tre meter unna oss ligger selve kjernen av Donald Trumps valgløfter.

Det er her, langs de 3201 kilometerne fra Mexicogolfen i øst til Stillehavet i vest at presidenten vil bygge en «big, fat, beautiful wall».

Både Ladd og Davis er lei.

Lut lei av at ulovlige innvandrere fra Mexico og Sentral-Amerika tar seg inn på eiendommen deres. For ikke å snakke om narkotikasmuglingen som foregår rett utenfor husveggene.

I baksetet sitter Freds kone Peggy (64). Hun er like lei.

– Folk spør oss hvorfor vi fortsetter å bo der vi bor, sier hun og svarer i neste setning:

– Fordi det er hjemmet vårt. Dette er vårt land.

RANCHEN FRA 1896 er 64 750 mål stor, og Ladd er fjerde generasjon som driver den. I sør strekker 16,9 kilometer av eiendommen seg inntil grensen mot Mexico. Det er her anleggsarbeidere i januar startet å bytte ut deler av det gamle gjerdet til et høyere: 5,5 meter med en stålplate på toppen som skal sørge for at stiger ikke får feste.

Gjerder har det vært her i lang tid. Med årene har de vokst seg sterkere og høyere. Nå vil Trump bygge en mur.

– Jeg ønsker den velkommen. Dersom det er det som må til for å kontrollere grensen, så må vi gjøre det, sier Ladd.

Sheriff i grenseby: – Muren kommer ikke til å fungere

Om Trump mener å bygge en mur i ordets rette forstand er uklart, men det er det ordet han bruker. En intern rapport fra sikkerhetsdepartementet skal angivelig vise at de planlegger en kombinasjon av murer og gjerder til en prislapp på 180 milliarder kroner.

NABO TIL GRENSEN: I hele sitt liv har John Ladd vært nærmeste nabo til Mexico-grensen. Han er lei alle problemene det medfører. Foto: Thomas Nilsson/VG

Ladd mener at de nye gjerdene med plater på toppen holder – så lenge det også utplasseres flere grensevakter langs gjerdet. Trump har allerede signert en presidentordre med 5000 flere vakter på grensen.

– Før kunne vi gå fra huset ulåst, men nå er alt vi eier innelåst. Det har endret fullstendig måten vi lever på.

Det startet på midten av 1980-tallet, og har siden bare fortsatt.

– Det er bedre nå, den beste situasjonen på 30 år. Nå er det stort sett bare narkotika. Folk kommer ikke slik som før.

Lest denne? Mexico raser over Trumps politikk

Ladd sier at det på det verste ble tatt 300 personer om dagen på eiendommen hans, men at tallet nå er nede i rundt 30 i uken. Den amerikanske grensevakten har tre kameraer på eiendommen, sensorer i bakken og har en fast patrulje ved ranchen.

I grensebyen Nogales, to timers kjøring fra ranchen, møtte vi sheriff Tony Estada (73). Han mener en mur ikke vil løse problemene. Les hele saken om Estadas synspunkt her.

TILBAKE PÅ RANCHEN kaller Ladd sheriff Estada for en vits. Han liker heller ikke at folk utenfra uttaler seg uten å ha kjent problemene på kroppen.

– Folk som mener det ikke er problem med grensen, de bor ikke her.

Ekteparet Davis er enig. Deres ranch ligger 40 kilometer unna grensen, men likevel har de hatt store problemer.

– De ødelegger og forsøpler jorden vår. Jeg vet ikke om en eneste person langs grensen her som ikke har hatt buskap skadet eller drept, blitt truet eller blitt frastjålet ting, sier Peggy Davis, som legger til at de ikke slipper barnebarna på syv og elleve ut alene.

– Men vet aldri hvem som bærer våpen eller ikke av dem som kommer.

Trump: Ansetter 10.000 for å deportere immigranter

KOM SEG GJENNOM: I løpet av fire år har John Ladd ved 54 anledninger opplevd dette: At gjerdet er klipt opp for at biler lastet med narkotika kan kjøre gjennom. Dette bildet er tatt i august 2015. Foto: John Ladd

Ifølge ekteparet har verdien på ranchen deres halvert på grunn av beliggenheten og problemene.

– Om vi så ville selge, så er ikke eiendommen verdt det den burde være. Og skal man starte på nytt i sekstiårene? Med hva, spør Peggy Davis retorisk.

Mer Trump? Bli varslet på mobilen med en gang det skjer noe!

Nylig skrev lokalavisen Arizona Daily Star at myndighetene nå jakter en organisert bande som angivelig smugler 4500 kilo marihuana i måneden gjennom Cochise fylke, hvor både Ladds og Davis' rancher ligger.

– Jeg vet ikke hvor mange tonn marihuana de har tatt på min ranch, sier Ladd.

Et av de største problemene med det gamle gjerdet, laget av stålnetting, er hvor enkelt det er å klippe opp. Ladd forteller at det 54 ganger i løpet av fire år ble skåret hull store nok til at biler kan kjøre gjennom.

Langer ut: Trump kaller mediene for «folkets fiende»

TRE GENERASJONER GJERDER: På John Ladds eiendom er det flere typer gjerder, som er satt opp i årenes løp. Gjerdet til høyre er det nyeste som settes opp nå. Foto: Thomas Nilsson/VG

Alle de tre rancheierne sier at de er bevæpnet døgnet rundt. De begynte de med etter at deres venn Rob Krentz ble drept i 2010. Rancheieren ble skutt etter at han rapporterte å ha sett en ulovlig innvandrer på eiendommen. Drapsmannen ble aldri tatt, men politiet mener at det var denne innvandreren som sto bak.

– Kartellene som styrer narkotikatrafikken bærer alltid våpen, så man må være forsiktig. Da Rob ble drept var det en oppvekker for oss. Det er alltid i bakhodet, sier Ladd.

I løpet av de siste 30 årene har rancheieren funnet 14 døde mennesker på eiendommen, som har omkommet enten av kulde eller hete.

– Jeg vil ikke flytte, men det er ikke gøy. Man kan ikke slappe av og kan ikke forlate huset uten at noen er igjen, sier han og fortsetter:

– Jeg har levd med dette i 30 år og er lei.