Dalai Lama uttrykker håp for forholdet mellom Trump og Putin

Dalai Lama siar han håper Trump og Putin sammen kan jobbe for en mer fredelig verden.

Tibetanernes åndelige leder uttalte på et offentlig arrangement i New Delhi lørdag, at verden nå trenger omsorgsfulle ledere.

Han sier han har tro på at verden beveger seg i retning av fred og mindre vold og har håp om at USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin sammen kan jobbe for en mer fredelig verden, ifølge CBSNews.

Les også: Forventer trøbbel mellom Trump og Putin

Han sa videre at verden er avhengig av statsledere som utviser medlidenhet.

Dalai Lama uttalte også i Mongolia i november at han ikke hadde noen bekymringer knyttet til valget av Trump som USAs president, og at han så frem til å møte ham.

Dalai Lama har også møtt tidligere amerikanske presidenter, inkludert fire møter med nylig avgåtte president Barack Obama.

Les mer: Erna Solberg nektet å treffe Dalai Lama

Disse møtene provoserer Beijing, på grunn av den langvarige konflikten om Tibet.

Kina beskylder den tibetanske lederen for å forsøke å splitte Tibet fra Kina, mens Dalai Lama på sin side hevder at Tibet var et uavhengig land, som er blitt kolonisert av Kina.

Les også: Dalai Lama får ikke møte regjeringsmedlemmer