«Covfefe»: Mystisk Trump-tweet ble vitse-maraton

Humoren lar ikke vente på seg, men flere lurer også på hvorfor presidenten ennå ikke har slettet Twitter-meldingen.

Like over midnatt i Washington D. C. var USAs president Donald Trump på Twitter igjen. Med Twitter-appen på en Iphone tok Trump til mikroblogg-tjenesten, og begynte «Despite the constant negative press covfefe» (Til tross for den konstante negative presse covfefe).

Og der sa det stopp.

Tweeten ble publisert, og i skrivende stund, fire timer senere, er den fortsatt ikke fulgt opp med en forklaring eller eventuelt sletting.

Les også: USA-kjenner om Trump-oppsigelse: Brygger opp til flere utskiftninger

Det har, som man kunne vente, ledet mang en humorist og andre Twitter-brukere til å finne mer eller mindre logiske forklaringer på egen hånd.

Flere uttrykker også bekymring for om den 45. presidenten i USA er ved god helse. Spørsmål som «går det bra?» og «det har gått 2 timer, bør vi begynne å bli covfefe?» går igjen.

Andre igjen spekulerer på om tweeten kan ha vært en velment distraksjon fra komikeren Kathy Griffin, som møtte krass kritikk for å ha posert i en video med en kopi av Trumps avkappede hode.

Ifølge The Guardian har Trump tvitret fra både Andriod og Iphone-telefoner tidligere, mens nyhetsnettstedet Axios skriver at presidentens nåværende enhet er en Iphone. Telefonen skal visstnok bare ha én app installert: Twitter.

Blant de mer profilerte bidragsyterne på den humoristiske siden er Merriam-Webster-ordboken, som flere ganger tidligere har sendt stikk til Trump via Twitter.

Tankestreifet er så langt retweetet over 100.000 ganger, og like fort hoppet «covfefe» opp som det mest omtalte ordet på Twitter de siste timene.

Her hjemme har flere sett likheten med daværende statsminister Jens Stoltenbergs lokalt berømte «hvkæ».

Vi avslutter med en godbit for alle som har sett science fiction-filmen «Arrival» fra 2016: