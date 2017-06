Comey: Trump ba om full lojalitet

NEW YORK (VG) Under en privat middag med FBI-direktør James Comey skal president Donald Trump ha forlangt full lojalitet.

Det kommer frem i en skriftelig erklæring fra Comey i forkant av morgendagens høring i Senatets etterretningskomite.

Saken blir fortløpende oppdatert!

Den tidligere FBI-direktøren skal forklare seg om etterforskningen av de mulige forbindelsene mellom Donald Trump og hans administrasjon og Russland.

Det er knyttet enorm spenning til Comeys vitnemål, som starter klokken 16 norsk tid torsdag. Det har tidligere kommet påstander om at Trump i disse samtalene skal ha bedt Comey droppe etterforskningen av sikkerhetsrådgiver Michel Flynn. Flynn ble tvunget til å trekke seg i februar da det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om sin kontakt med Russlands ambassadør.

Nå er dokumentet med hans skriftlige forklaring offentliggjort på det amerikanske senatets etteretningskomité hjemmesider.

Ni samtaler



Ifølge Comey hadde han til sammen ni personlige samtaler med presidenten i løpet av de fire månedene før han fikk sparken, tre ansikt til ansikt og seks på telefonen.

I erklæringen viser han til en middag med presidenten 27. januar. I middagen ga Comey uttrykk for at han elsket jobben som FBI-direktør. Like etter utbrøt Trump:

«Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet»

– Jeg verken rørte på meg, sa noe eller forandret ansktsuttrykk.. Det ble en pinlig taushet. Vi bare så på hverandre i stillhet. Deretter fortsatte samtalen, skriver Comey i erklæringen.

Gjentok krav



Ifølge Comey forsøkte han å forklare presidenten hvorfor det er helt sentralt at FBI opptrer uavhengig av Det hvite hus. Mot slutten av middagen kom Trump likevel tilbake til spørsmålet om FBI-direktørens jobb.

«Han sa han var svært glad for at jeg ønsket å fortsette, og art han hadde hørt mye bra om meg fra justisminister Jeff Sessions og flere andre. Så gjentok han: jeg trenger lojalitet», skriver Comey.