Comey med alvorlige anklager i høring

NEW YORK (VG) Den sparkede FBI-direktøren James Comeys vitnemål om presidentens angivelige innblanding i Russland-etterforskningen kan skape store problemer for Donald Trump.

Klokken 16.00 norsk tid startet Comey å forklare seg overfor Senatets etterretningskomite om sine samtaler med presidenten i forbindelse med etterforskningen av kontakten mellom Trump-kampanjen og Russland i valgkampen.

Høringen er omfattet av enorm interesse i USA, og høringsrommet er fylt til siste sitteplass. Hovedpersonen selv så ut til å være preget av den dramatiske situasjonen da han ankom høringen bare ett minutt før møtet ble satt.

USA-ekspert: Overveldende grunnlag for å fjerne Trump

Allerede onsdag kveld offentliggjorde Comey en syv sider lang erklæring han vil gi til komiteen.

Her kommer det frem en rekke svært alvorlige anklager mot presidenten.



Møte om Flynn

Den tidligere FBI-direktøren hevder blant annet at Trump skal ha forsøkt å få han til å droppe videre etterforskning av hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Samtalen skal ha funnet sted på et møte på Det ovale kontor 14. februar. Etter å ha sendt resten av deltakerne på gangen startet Trump med å si:

«Jeg vil snakke om Michael Flynn».

Stor tidslinje: Få innsikt i Russland-kontroversene

Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren hadde trukket seg dagen før, etter at det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om møter med Russlands ambassadør.

Comey hevder at presidenten deretter ba han la Flynn være i fred.

«Han er en bra fyr. Jeg håper du kan la dette gå»

Ville fjerne «skyen»

30. mars ringte Trump til FBI-direktøren. Der ga han uttrykk for at Russland-etterforskningen var i ferd med å gjøre det vanskelig for han å utføre jobben som president.

Les denne: Slik var det anstrengte forholdet mellom Trump og FBI-sjefen

«Han sa at han ikke hadde noe å gjøre med Russland, at han aldri hadde vært involvert med prostituerte i landet, og spurte om det var noe jeg kunne gjøre for å fjerne den «skyen» som hang over han. Jeg svarte at vi etterforsket så raskt vi kunne, men at alle var tjent med at vi gjorde en grundig jobb».

«Han var enig, men understreket igjen at dette skapte problemer for han», skriver Comey i erklæringen.

Komiteens nestleder, senator Mark Warner (D) innledet høringen med å slå fast at Comeys erklæring er «urovekkende», og gjorde klart at han ikke er i tvil om at Comey fikk sparken etter å ha nektet å etterkomme presidentens ønske om å stanse Russland-etterforskningen.

Ni samtaler

Ifølge Comey hadde han til sammen ni personlige samtaler med presidenten i løpet av de fire månedene før han fikk sparken, tre ansikt til ansikt og seks på telefonen.

To uker etter at Trump ringte FBI-direktøren og ga uttrykk for at Russland-etterforskningen gjorde det vanskelig for ham å gjøre jobben sin, ringte presidenten igjen til Comey. Trump skal da ha gjentatt sitt ønske om at FBI gikk ut og sa at de ikke etterforsket presidenten personlig. Han skal igjen ha understreket at Russland-etterforskningen gjorde det vanskelig for ham å utføre de arbeidsoppgavene han har som president.

Les også: Disse har fått sparken av Trump

«Jeg fortalte ikke Trump at FBI var tilbakeholdne med å gå ut med en slik erklæring, av flere grunner, men først og fremst fordi det ville tvinge oss til å korrigere det offentlig, dersom det forandret seg», skriver Comey.

Privat middag

Comey viser også til en privat middag med presidenten 27. januar. I middagen spurte Trump om Comey ønsket å fortsette som FBI-sjef. I erklæringen kommer det frem at Comey oppfattet situasjonen som ubehagelig. Deretter utbrøt Trump:

«Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet»

«Jeg verken rørte på meg, sa noe eller forandret ansiktsuttrykk. Det ble en pinlig taushet. Vi bare så på hverandre i stillhet. Deretter fortsatte samtalen om andre temaer», skriver Comey i erklæringen.

Ifølge Comey forsøkte han å forklare presidenten hvorfor det er helt sentralt at FBI opptrer uavhengig av Det hvite hus.