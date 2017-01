CNN: Trump vil ikke be Mexico betale for muren

Donald Trumps folk ser på hvordan de kan oppfylle valgløftet om å bygge en grensemur mot Mexico. Men løftet om å sende regningen til mexicanerne blir brutt, ifølge CNN.

Personer i Trumps overgangsteam og republikanere i Kongressen ser på muligheter for å oppfylle løftet om en grensemur uten at det må vedtas gjennom et lovforslag i Kongressen, sier tjenestemenn torsdag.

Så langt ser det ut til at de vil bruke eksisterende lover om gjerder og annen teknologi for overvåking av grensen i sør. Kongressen vil bli bedt om å sørge for at det settes av nok penger til å drive saken videre, men uten at det fremmes et eget lovforslag om oppføring av en stor, ny grensemur.

Både tjenestemenn i Kongressen og i overgangsteamet bekrefter den planlagte fremgangsmåten, men ønsker ikke å stå fram med navn. CNN mener det er et løftebrudd dersom Trump ber Kongressen om penger til muren.

– Det vil være et brudd på ett av hans viktigste valgløfter. Trump sa gjentatte ganger at han ville tvinge Mexico til å betale for oppføringen av muren, skriver kanalen.

Steve Scalise, en ledende republikaner i Representantenes hus, vil ikke si om Kongressen vil betale for muren, men han deler Trumps ønske.

– Vi vil jobbe sammen med ham for å være sikre på at det blir gjort. Vi ønsker å bygge en mur. Han ønsker å bygge en mur.