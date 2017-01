CNN: – Russland sitter på kompromitterende informasjon om Trump

NEY YORK/OSLO (VG) USAs etterretningssjef har informert påtroppende president Donald Trump om at Russland hevder å ha informasjon som kan brukes imot Trump, ifølge CNN.

CNN melder at både Donald Trump og president Barack Obama har blitt informert om en to sider lang rapport om at Russland sitter på sensitiv informasjon om førstnevnte. Det er ikke kjent hva slags informasjon det er snakk om.

FBI skal ha fått kjennskap til dette i august i fjor, men det er først nå at kilden til det hele blir vurdert som troverdig. Det var en tidligere ansatt i britisk etterretning som skal ha kommet over informasjonen mens han var leid inn av andre kandidater i det amerikanske presidentvalget. Oppdraget hans var å skaffe informasjon om de aktuelle kandidatenes motstandere.

Få oversikt: Dette er Donald Trumps regjering

Trump, som er svært aktiv på Twitter, har foreløpig ikke kommentert nyheten fra CNN. Onsdag holder den påtroppende presidenten en lenge planlagt pressekonferanse i New York.

Det har gått rykter om sensitiv informasjon om Trump i Russlands hender allerede før presidentvalget, men det er altså først nå at det vurderes som troverdig.

Informasjonen er altså ikke bekreftet, men på grunn av de potensielle konsekvensene dersom den skulle stemme, har etterretningssjef James Clapper valgt å informere Trump og Obama underveis i etterforskningen, skriver New York Times.

Clapper og toppsjefene i CIA, FBI og NSA redegjorde tirsdag kveld også for rapporten som hevder at Russland aktivt har forsøkt å påvirke det amerikanske valget, blant annet ved å hacke Demokratene. Russlands president Vladimir Putin har flere ganger benektet dette.

Bakgrunn: Slik skal russerne ha forsøkt å påvirke valget

Under redegjørelsen uttalte Clapper likevel at «Russland har forsøkt å påvirke valg i flere dusin land».