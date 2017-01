CNN: Russland hevder å ha skandalevideo av Trump

CHICAGO/OSLO (VG) USAs etterretningssjef har informert den påtroppende presidenten om at Russland hevder å ha en video av den ham sammen med flere prostituerte, ifølge CNN.

Trump ble informert om saken i møtet han hadde med USAs øverste etterretningssjefer i forrige uke, melder CNN, Buzzfeed og flere andre amerikanske medier.

Her fikk Trump en rapport om det etterretningssjefene mener var russiske forsøk på å hjelpe ham i valgkampen. Men i tillegg skal Trump ha fått et sammendrag av påstander som stammer fra en privat etterretningsrapport.

Det dreier seg om informasjon knyttet til Trumps privatliv og økonomi, ifølge The Washington Post.

Én av påstandene i rapporten går ut på at russisk etterretning sitter på et videoopptak av Trump og flere prostituerte på et hotellrom i Moskva.



– Politisk heksejakt



Både Trump selv og medarbeiderne hans har avvist påstandene.

Da de første meldingene om rapporten kom tirsdag kveld norsk tid, var den påtroppende presidenten som vanlig raskt ute og kommenterte saken på Twitter:

«Falske nyheter! En total politisk heksejakt», skriver den påtroppende presidenten. Onsdag holder Trump en lenge planlagt pressekonferanse i New York.



Også russiske myndigheter avviser påstandene.

– Kreml har ikke kompromitterende opplysninger om Trump. Disse påstandene er helt uriktige og et åpenbart forsøk på å skade våre bilaterale forbindelser, sier Dmitrij Peskov, talsperson for Russlands president Vladimir Putin, ifølge NTB.

Hyret inn av Trumps motstandere



Det har gått rykter om sensitiv informasjon om Trump i Russlands hender allerede før presidentvalget, men det er altså først nå at det vurderes som troverdig.

Den private etterretningsrapporten skal ha blitt utarbeidet av en tidligere britisk etterretningsagent som opprinnelig ble hyret av republikanske motstandere av Trump. Senere skal mannens informasjonsinnhenting ha blitt finansiert av Det demokratiske partiet.

CNN skriver at det amerikanske føderale politiet FBI nå har gjort en nærmere vurdering av den britiske eksagenten og konkludert med at han og nettverket hans er troverdige.

Russisk påvirkning



De potensielle konsekvensene dersom informasjonen i rapporten skulle stemme, førte til at etterretningssjef James Clapper valgte å informere Trump og Obama underveis i etterforskningen, skriver New York Times.

Clapper og toppsjefene i CIA, FBI og NSA redegjorde tirsdag kveld også om at Russland aktivt har forsøkt å påvirke det amerikanske valget, blant annet ved å hacke Demokratene. Russlands president Vladimir Putin har flere ganger benektet dette.

Under redegjørelsen uttalte Clapper likevel at «Russland har forsøkt å påvirke valg i flere dusin land».

Russerne skal også ha innhentet informasjon fra inaktive systemer tilknyttet Republikanernes nasjonalkomité.

– Vi har imidlertid ingen beviser for at Trump-kampanjen eller RNCs aktive systemer ble hacket. Russerne var uten tvil innom RNCs domene, men kunne muligens bare finne de gamle systemene, sa FBI-sjef James Comey under redegjørelsen.