CNN: Jemen-operasjon ga navn på «hundrevis» av al-Qaida-kontakter

Ifølge myndighetskilder har USA nå startet jobben med å finne og overvåke et tresifret antall personer, etter president Trumps første og svært omdiskuterte spesialoperasjon.

Det var den første operasjonen med amerikanske Navy Seal-spesialsoldater som den nyvalgte presidenten godkjente – over en middag med forsvarsminister James Mattis, ifølge The New York Times.

29. januar ble spesialstyrkene fløyet inn mot en av al-Qaidas baser (AQAP) på den arabiske halvøya i al-Bayda-provinsen i Jemen. Ved ankomst ble de møtt av forberedte AQAP-medlemmer som skjøt på dem. Skuddvekslingen varte i rundt 50 minutter.

AQAP har siden den såkalte «trusebomberen» Umar Farouk Abdulmutalabs mislykkede forsøk på å sprenge et fly med 289 passasjerer i 2009, vært regnet som al-Qaidas farligste filial.

Tre spesialsoldater ble skadet, i tillegg til at soldaten William Owens ble drept. Videre ble et helikopter til 75 millioner dollar destruert med hensikt etter en såkalt hard landing.

DREPT: William "Ryan" Owens er spesialsoldaten som ble drept i raidet mot en al-Qaida-base i Jemen 29. januar – et raid hvor også mange barn mistet livet. Foto: US Navy

– Terrabyte med informasjon



Ifølge CNN gjennomgås nå flere terrabyte med informasjon fra datamaskiner og telefoner. Materialet som er sikret skal ha gitt informasjon om trygge tilholdssteder, trening og terrormål.

I tillegg skal operasjonen ha skaffet amerikanske myndigheter flere hundre navn. Det gjøres nå undersøkelser rundt hvorvidt de utgjør en trussel mot Vesten, ettersom noen av dem regnes å være i Europa.

Det er ikke klart om de flere hundre navnene simpelthen er de lagrede kontaktene på telefonene som ble innhentet, eller om det er en liste basert på mer kvalifiserte vurderinger av materialet.

Barn og sivile drept



Ifølge The Bureau of Investigative Journalism, som monitorer USAs terrorkrig og droneangrep i Jemen, ble samtidig 25 sivile drept i operasjonen.

Ti av disse var barn, hvor av ett av dem var Nawar, den åtte år gamle datteren til den verdenskjente amerikaneren, AQAP-islamisten og terrorpropagandisten Anwar al-Awlaki. Storebroren hennes på 16 år ble også drept i et amerikansk droneangrep, kort tid etter at al-Awlaki selv ble det i september 2011.

Ifølge Washington Post anslås derimot antallet drepte sivile til 16 personer.

I tillegg til de sivile, ble også 14 AQAP-medlemmer drept.

DREPT: Dette er den åtte år gamle datteren til den drepte al-Qaida-toppen Anwar al-Awlaki. Hun befant seg ifølge onkelen på stedet da Navy Seal-soldatene gikk til angrep. Hun var ett av ti barn som skal ha blitt drept under operasjonen. Foto: Facebook

Kraftig kritikk



I etterkant var kritikken mot Trump-administrasjonen nådeløs for det som har blitt betegnet som en mislykket operasjon. Militærkilder har sagt til Reuters at Trump godkjente til tross for dårlig etterretning og forberedelser.

Det var imidlertid under Obamas presidentperiode at planleggingen av operasjonen ble påbegynt.

Lekkasjer til NBC fortalte at raidet ikke ga amerikanske myndigheter vesentlig ny etterretning i kampen mot AQAP. Dette har Trump selv og hans forsvarminister Mattis avvist, og de nye lekkasjene til CNN kan muligens se ut til å delvis bekrefte dette.

The New York Times har også skrevet at datamaskiner og telefoner har gitt informasjon om hva slags type angrep al-Qaida kunne planlegge i fremtiden, sammen med innsikt i nye typer skjulte eksplosiver de jobber med å fremstille.

AQAP har det som regnes som en av verdens fremste bombemakere i sine rekker: saudiaraberen Ibrahim al-Asiri.

Enken gråt



Blant de skarpeste kritikerne til operasjonen har faren til den drepte soldaten Owens vært. Han sto frem, krevde etterforskning og fortalte at han hadde nektet å møte president Trump.

Samtidig tok imidlertid Owens enke i mot invitasjonen fra Trump til å sitte sammen med førstedamen og Ivanka Trump da han natt til onsdag holdt sin første State of the Union-tale (se video i toppen av saken).

Hun gråt da Trump hedret Owens og hele salen klappet for hans innsats.

Nye droneangrep

Torsdag og fredag gjennomførte USA totalt mer enn 30 droneangrep rettet mot AQAP-mål i Jemen.

Inntil 20 personer kan være drept som følge av angrepene, som skjedde i samarbeid med jemenittiske myndigheter.