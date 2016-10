Clinton-kampanjen beskylder Trump for Wikileaks-lekkasje

– Vi er vitne til enda et forsøk på å stjele private kampanje-dokumenter for å påvirke et valg, sier Clintons kampanjetalsmann. Han sammenligner hackingen med Watergate-skandalen.

Omtrent 10 000 e-poster er blitt lekket og Wikileaks har planer om å offentliggjøre 50 000 til, ifølge POLITICO. Så langt har Clintons kampanje verken bekreftet eller avkreftet om de er ekte.

I en artikkel som er delt med POLITICO forsøker Clinton-kampanjen å anklage Trump og Russland for tyveri i kjølevannet av dokument-lekkasjene.

Clintons kampanjeleder, John Podesta, er blant dem som skal ha blitt hacket. Demokratenes kampanje forsøker å knytte dette til den mest berømte politiske skandalen i amerikansk historie, og i tillegg gjør de Trump delaktig.

CLINTONS KAMPANJELEDER: John Podesta snakker til media uten Clintons hjem i Washington etter Wikileaks lekket tusenvis av mailer forrige uke. Foto: AP PHOTO/ANDREW HARNIK

De anklager Wikileaks for å ta parti med Russland og Trumps presidentvalgkamp. Og sammenligner hackingen med Watergate-skandalen.

USAs regjering har ifølge CNN bekreftet at Wikileaks samarbeider med russerne.

Frustrerte demokrater

– Vi er vitne til enda et forsøk på å stjele private kampanje-dokumenter for å påvirke et valg, skriver Clintons kampanjetalsmann Glen Caplin i en artikkelen som han har delt med POLITICO.

Clintons støttespillere har vært frustrert over mediadekningen omkring kampanjelederens stjålne mailer. De skal gi et innblikk i presidentkandidatens arbeid og de allierte omkring henne.

Blant annet skal private mailer mellom Hillary og Bill Clintons datter Chelsea og businessmann og tidligere politiske rådgiver for Bill Clinton, Doug Band være lekket. Han anklaget henne for å være et bortskjemt barn som ikke har funnet sin vei og mente at hun manglet fokus i livet.

Også Clintons hemmelige, betalte taler for finanseliten og Wall Street-bankene er kommet frem i lyset. Hun har tidligere nektet å avsløre innholdet. Lekkede dokumenter skal vise at hun i talene har snakket om viktigheten av å ha en offentlig og en privat posisjon i omstridte politiske spørsmål.

I en tale til et investeringsfirma innrømmer hun hvor langt unna hun er «vanlige folk».

– Jeg står ganske fjernt fra kampene middelklassen kjemper, skal Clinton ha sagt i talen som er lekket på Wikileaks.

Vil knytte e-postene til kriminell hacking

Demokratenes kampanje mener at media enten må ignorere mailene eller i det minste identifisere dem som hacket - og ikke lekkede dokumenter. De siste tre ukene av valgkampen vil Clintons kampanje, ifølge POLITICO, prøve å knytte epostene til kriminell hacking.

– Trump må fordømme hackingen og Russland for innblanding i presidentvalget, skriver Clintons kampanjetalsmann og fortsetter:

– Hvorfor beskytter Trump Putin ved å lyve om Russlands rolle i hackingen?

Trump skal ha benektet å være involvert i lekkingen av dokumentene fra Demokratene.